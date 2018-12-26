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ЦСКА может стать чемпионом. Что для этого нужно

ЦСКА
Михаил Гончаров
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Главные задачи на зиму. ЦСКА
У «армейцев» всё отлично, но кое-что во время сборов нужно всё-таки подкрутить.
Футбол / РПЛ

Самое важное

Команда Виктора Гончаренко выступила в первой части сезона выше всяких ожиданий и ушла зимовать на третьем месте, которое подразумевает прямое участие в борьбе за чемпионство. Нет никаких сомнений, что красно-синим уже сейчас по силам добраться до короны, главное – сохранить команду в сегодняшнем кадровом виде и никого не потерять.

Вопрос может стать актуальным, ведь многие футболисты добились заметного прогресса и прекрасно проявили себя в тех же матчах с «Реалом». Европейские скауты следят за звёздочками ЦСКА, любуются и примеряют к своим командам. Но у красно-синих сейчас такой этап, когда важно сосредоточиться именно на спортивных задачах, ведь место, гарантирующее новую Лигу чемпионов, совсем близко – а значит, и 20-30 млн евро призовых тоже могут упасть в карман.

Время зарабатывать на игроках (что «армейский» клуб превосходно умеет) если и придёт, то летом. Сейчас же непременно нужно сохранить всех лидеров – потрясающего Марио Фернандеса, растущих Чалова и Ахметова, феноменального Влашича, чтобы за зимние сборы стать ещё сыграннее и сильнее, а к первым же турам подойти к полной готовности и не тратить время на поиск лучших вариантов. Влашича вообще идеально было бы выкупить у «Эвертона» прямо сейчас, чтобы весной он сконцентрировался только на футболе и выбросил из головы мысли о будущем.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Второй важный аспект предстоящих работ носит психологический характер. Гончаренко должен заставить поверить команду в то, что ей по силам выиграть золото уже в этом перестроечном сезоне, помочь ей стать опытнее и мудрее. Все игры с прямыми конкурентами у ЦСКА весной на выезде. Будет трудно прежде всего психологически.

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Трансферы «на вход»

Острой необходимости в новых покупках нет – после отличной летней работы сейчас можно взять паузу и посмотреть, как проявляют себя имеющиеся в наличии футболисты. Потенциал сегодняшнего состава ЦСКА ещё неизведан, важно давать всем молодым игрокам как можно больше практики. В том числе и тем, кто осенью играл не так много (например Нисимуре).

Но если вдруг возникнут выгодные варианты с сильным опорником-разрушителем и силовым форвардом (то есть отличным по стилистическим особенностям от Сигурдссона и Чалова), то можно задуматься. Нападающий, впрочем, не пригодится, если перестанет хворать Абель Эрнандес.

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Трансферы «на выход»

Гончаренко уже озвучил план работы в этом направлении – клуб будет искать варианты аренды для Хосонова (5 матчей в чемпионате), Гордюшенко (2) и Макарова (0), которым нужна игровая практика. Добавить в список некого: все остальные футболисты имеют шанс быть востребованными. Своя роль есть даже у Ефремова, который пусть ниже уровнем, чем многие партнёры, зато способен закрыть несколько позиций.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Футбольные вопросы

Игра ЦСКА будет более вариативной и эмоционально-устойчивой, если полноценными боевыми единицами станут вечно травмированные Дзагоев и Эрнандес. Но здесь, правда, от клубных сотрудников зависит далеко не всё – слишком уж специфичные организмы у двух футболистов.

А вот на что тренерский штаб точно может повлиять, так это на тактические моменты, которые необходимо дорабатывать. Первый – разрушение в центре поля. ЦСКА очень мало пропускал осенью (и это – выдающееся достижение молодой команды!), но многие голы при этом приходили после быстрого продвижения мяча соперником через опорную зону. Если тот же Ахметов прибавит в чтении игры при обороне, команда заметно окрепнет.

Второй компонент – игра при стандартах у чужих ворот. Прямо сейчас ЦСКА занимает 13-е место в чемпионате по этому показателю всего-то с тремя голами. Причём два из них были забиты с пенальти, а непосредственно после розыгрыша – лишь один, с углового в Грозном. Пусть мощных футболистов с высоким прыжком в команде не так много, но найти оригинальные варианты Гончаренко по силам. И те же ауты, имея в составе Магнуссона с его-то броском, можно сделать более эффективным оружием.

Впрочем, по сбалансированности и осмысленности футбол ЦСКА на сегодня если кому-то и уступает, то только «Краснодару». Да и то – в силу меньшего суммарного опыта и новизны конструкции. За зиму Гончаренко наверняка сделает эту конструкцию крепче. Ради плодотворной и независимой работы клуб, кстати, отказался от коммерческого турнира в Катаре – спокойная подготовка без лишнего ажиотажа и подстройки под кого-то сейчас команде нужнее.

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