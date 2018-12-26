Марсело и Рамос вдвоём выиграли в «Реале» 40 трофеев

«Из-за меня ошибся Кариус? Наверное, дальше они скажут, что Фирмино простудился оттого, что я на него вспотел». Серхио Рамос уничтожает соперников на поле и смеётся над ними после матчей. Забивает в финалах и устанавливает рекорд Испании по количеству удалений. Вызывает ненависть у болельщиков других команд, пока болельщики «Реала» просто радуются, что этот парень за них.

За что ненавидят Серхио Рамоса Нет, не только за травму Мохамеда Салаха.

Марсело не такой. Он совсем не провокатор. Но его манера игры вызывает не меньше споров. Если говорить об основных обязанностях футболиста его амплуа, то Марсело – слабое место «Реала». Человек, через чью зону предпочитают атаковать соперники. Но все недостатки он компенсирует вкладом в атаку. Атакующих защитников много, но только Марсело доставляет мяч в атаку чаще центральных полузащитников. Только он отдаёт двузначное количество голевых передач за сезон. Он может играть ужасно 80 минут, а потом одним-двумя результативными действиями перевернуть игру и стать героем.

Самый слабый защитник матча «Реала» и «ПСЖ» – герой матча. Это как? И как оценивать Марсело?

Уникальные игровые качества дают уникальную статистику. На конец 2018 года у Марсело 87 голевых передач в 468 матчах за «Реал». Фантастика? Подождите, Рамос не хуже. У него в 588 матчах за «Реал» 79 голов. Вдвоём они провели 1056 игр, в которых набрали 240 голов и голевых передач. 240 — это число сопоставимо с показателем атакующих игроков. И вполне достойно для атакующих игроков середины нулевых.

Зачем вообще считать голы и объединять Рамоса и Марсело? Из-за другого уникального достижения. Недавняя победа на клубном чемпионате мира над «Аль-Айном» — не самое значительное событие в жизни «Реала» даже за год. Но для Марсело и Рамоса оно стало особенным. Они вместе выиграли первый трофей в «Реале»: чемпионат Испании сезона-2006/07 с Фабио Капелло. А теперь, после победы на клубном чемпионате мира, у каждого из них на счету по 20 трофеев с «Реалом». До казавшегося вечным рекорда Пако Хенто, который в Мадриде выиграл 23 трофея, осталось всего три любых кубка.

«Реал» выиграл клубный чемпионат мира. Теперь Мадрид лучше «Барсы» Первый трофей Сантьяго Солари с «Реалом».

Понятно, что они уже среди самых титулованных игроков в истории, но, чтобы лучше представить масштаб достижений, можно сравнить Рамоса и Марсело не с другими игроками, а с командами. Один Рамос титулованнее, чем «Севилья», чем «Рома». Один Марсело выиграл столько же трофеев, сколько «Ман Сити». Вдвоём, с 40 трофеями, они выиграли на два кубка больше, чем весь «ПСЖ» за всю историю. Даже серийные победы в двух национальных Кубках последних лет не помогли. Легенды – это футболисты, которые соревнуются в количестве трофеев не с игроками, а с клубами.

Как это получилось?

В большом будущем Рамоса в футболе никто не сомневался ещё в «Севилье». За 18-летнего правого защитника, который на тот момент провёл всего один полный сезон в основе, команда запросила неадекватные 30 млн евро. Получила 27 млн.

Рамос подписал контракт летом 2005 года, когда был на базе сборной Испании. Его талант был очевиден, но сумма трансфера вызывала вопросы. На тот момент это были рекордные деньги за защитника, а в новом клубе Рамосу первым делом пришлось менять позицию. Место правого защитника было занято. Мичел Сальгадо и Сисиньо конкурировали за позицию, на которой Рамос стал игроком сборной в «Севилье». Зато в центре защиты всё было грустно: самые статусные на тот момент центральные защитники «Реала», Вудгейт и Эльгера, из-за травм провели в сезоне-2005/06 19 матчей в Примере на двоих. Рауль Браво тоже не потянул роль ведущего ЦЗ, а Франсиско Павон всё-таки больше известен благодаря реплике про «зиданов и павонов», чем собственно игрой в футбол.

Так получилось, что в центре защиты часто оказывалось некому играть. Буквально некому: во второй половине сезона игроком основы стал Альваро Мехия, который после «Реала» играл в Сегунде, Турции и Катаре. Но слишком сильно жалеть о продаже Вальтера Самуэля в «Интер» тоже не пришлось: Рамос сумел адаптироваться к новой роли. Было бы глупо называть его лидером обороны «Реала» в 19 лет, но факт: среди всех защитников именно он отыграл больше всего матчей в сезоне. Больше, чем те же Сальгадо или Роберто Карлос. Рамос закрепился в Мадриде размашисто и уверенно, как будто всегда там был. Смазывала впечатление только дисциплина: девять жёлтых карточек и три удаления в первом же сезоне.

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Наверное, такой уровень агрессии неудивителен для человека, страстью которого, помимо футбола, является бой быков. В родной Севилье Серхио не только посещал корриду, но и подружился с матадором Алехандро Талаванте. Эту дружбу он сохранил и после переезда в Мадрид. В частности, празднование победы на Евро-2012 с плащом капоте – это в честь Алехандро.

Фото: Gu Zhichao/Sports Illustrated China/Getty Images

Марсело пришёл через полтора года после Рамоса и первый год отсидел на скамейке запасных, пока по бровке бегал его кумир – Роберто Карлос. Большую роль в его становлении сыграл Бернд Шустер. Немецкий тренер потерял работу в «Реале» после фразы «с такой «Барселоной» невозможно конкурировать», но именно при нём защитник совершил рывок в качестве. Шустер постоянно напоминал о необходимости возвращаться. «Марсело – особенный защитник, но всё-таки он защитник. Когда он переходит на чужую половину поля – он лучший. На своей половине он тоже лучший, когда не забывает на неё вернуться». Эти слова сказаны 10 лет назад, но актуальны до сих пор. Шустер видел недостатки бразильца, но поставил его в основу. И через 10 лет «Реал» по-прежнему трудно без него представить.

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Значение Марсело и Рамоса отражают не только трофеи. Но и, например, увольнение Хулена Лопетеги. В начале сезона, когда Марсело получил травму, оказалось, что без него некому доставлять мяч в атаку под прессингом. Лопетеги не приспособился, не стал менять модель игры, механически заменив одного латераля на другого, поплыл под давлением и потерял контроль над командой – но сначала он потерял игрока, который был идеальным планом-б в любой непонятной ситуации. Это о роли Марсело для команды. А увольнение тренера капитан Рамос прокомментировал одной фразой: «Тактика важна, но раздевалка ещё важнее». В этой фразе весь Рамос: противоречивая формулировка, ответственность за мнение других, дерзость и утверждение своей власти.



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