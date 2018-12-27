Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Спартак» — адаптация Кононова, подготовка Глушакова, другие задачи на зиму

Олег Кононов, ФК «Спартак»
Михаил Гончаров
Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»
Главные задачи на зиму. «Спартак»
Из всех клубов претендентов на золото красно-белым придётся поработать больше всех.
Футбол / РПЛ

Самое важное

Фронт предстоящих работ у клуба безграничен, так или иначе он затрагивает все аспекты: адаптацию тренера, ментальность коллектива, психологию отдельных игроков, глубокие тактические моменты и, конечно же, физику. Кононову фактически нужно строить новую команду, поскольку в ноябре он повлиять толком ни на что не мог и обходился кризис-менеджментом. В качестве начального базиса у него сейчас есть лишь мастерство футболистов.

Если выделять из перечисленного главный пункт, то, пожалуй, особенно бережно нужно подойти к вопросу психологии. Многие последние беды «Спартака» случались как раз из-за внутренних противоречий и постоянного эмоционального напряжения. Сильные футболисты в команде есть, их более чем достаточно. Важно сделать так, чтобы они во время сборов работали с огромным желанием, получили мощнейшую мотивацию и поверили в идеи главного тренера. И, конечно же, снова стали дружной семьёй, устойчивой к воздействию любых факторов.

Денис Глущаков
Денис Глущаков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отдельно стоит вынести пункт о Глушакове, который как раз сильно влияет на общее эмоциональное состояние и фактор наличия/отсутствия дополнительного внешнего давления. Раз уж клуб определился с тем, что Денис команде необходим и ради него можно повоевать с агрессивно настроенной частью болельщиков, то необходимо привести за зиму капитана в такой порядок, чтобы со спортивной точки зрения его нахождение в составе не вызывало никаких вопросов.

Если же во время сборов станет окончательно ясно, что Глушаков не тянет и не вернётся на чемпионский уровень, придётся как минимум усаживать его в далёкий резерв, как максимум – искать вариант с трудоустройством.

Айртон — хороший вариант для «Спартака». У него уже сейчас есть нужные качества
Не обращайте внимания на недостатки: по типажу 21-летний бразилец подходит красно-белым не только в перспективе, но и прямо сегодня.

Трансферы «на вход»

Первую важную покупку «Спартак» уже сделал, приобретя на проблемный левый фланг обороны бразильца Айртона. Только важно понимать, что от молодых бразильцев, приезжающих в чемпионат России прямиком с родины, в первые полгода можно ничего не дождаться. Но хорошо, что трансфер осуществлён до января – планомерная работа на сборах должна ускорить адаптацию.

Другие дорогостоящие покупки «Спартаку» лучше отложить до лета. Весной команда не будет играть в еврокубках, и прямо сейчас имеющийся состав нужно примерять на чемпионат России, а не на Лигу Европы и тем более не на Лигу чемпионов. Нынешняя обойма вполне подходит для решения максимальных задач, хотя для баланса и стабильности кое-какие корректировки и обновления, конечно, не помешали бы.

Во-первых, пригодится мобильный и современный игрок в среднюю линию, умеющий бороться, разрушать, двигать мяч и обострять. Зобнина и Фернандо может не хватить, уровень Глушакова нельзя гарантировать. Если вернётся за фиксированную сумму обратного выкупа Гулиев – замечательно, вопрос закроется.

Олег Кононов и Андрей Ещенко
Олег Кононов и Андрей Ещенко
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во-вторых, нужно хорошенько задуматься о правом фланге защиты. Опытный Ещенко выбыл до конца контракта, ставка будет сделана на молодого Рассказова, но, как он себя проявит, никто не знает. Пока Николай хорошие матчи чередует со слабыми. С другой стороны, покупать статусного новичка в эту зону тоже нежелательно, иначе дорога для талантливого воспитанника окажется перекрытой. Но и надеяться на Петковича в качестве подмены – не лучший вариант.

Другие трансферы понадобятся лишь в случае ухода кого-то из ведущих футболистов. Если вдруг найдётся покупатель на Адриано, а бразилец захочет уехать, то, само собой, потребуется новый нападающий. Вопрос трансфера Бакаева, считаю, не приоритетный. Торопиться с его возвращением из аренды необязательно.

«Спартак» покинет группа футболистов. Глушакова среди них пока нет
Зато есть другие игроки основного состава.

Трансферы «на выход»

Работа в данном направлении «Спартаку» сейчас даже нужнее, чем в обратном. Это тот самый случай, когда команду можно сделать сильнее, расставшись с рядом футболистов, а не приобретая новичков.

Если оставить за скобками Ещенко и молодых представителей «Спартака-2», не игравших осенью, но добавить Айртона, то у красно-белых получится 23 полевых футболиста уровня основного состава на весну. Для двух внутренних турниров столько попросту не нужно. Обойму лучше ужать до 18-20, отпустив игроков, которые не будут получать практику.

С фамилиями, названными нашими источниками, хочется согласиться, но с оговорками.

Джано – тонкий, умный и очень техничный футболист, но по созидательным функциям дублирует Ханни, с точки зрения интенсивности и действий в обороне даже хуже. Также приходится учитывать вопрос здоровья. Попов – возрастной легионер, подходящий для контратакующего футбола, но неуютно чувствующий себя при минимуме пространства. В оптимальной кадровой ситуации он не будет иметь постоянной роли и проиграет конкуренцию.

Александр Самедов и Джано
Александр Самедов и Джано
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Самедов – настоящий профессионал, тихий и спокойный, не станет выражать недовольство из-за непопадания в состав и тем более плести интриги. Однако фланговые позиции в команде перегреты – и если Александр хочет стабильно играть, то найти новый клуб в его интересах. Хотя есть и обратная сторона вопроса: Кононов сам выражал желание делать ставку на опыт, а контракт Самедова всё равно истекает по окончании сезона. Теоретически его можно было бы сейчас и не трогать.

А наименее очевидным видится уход Боккетти. Важный момент: не факт, что Жиго успеет восстановиться и набрать форму к первому туру. Ещё более важный момент: в этом самом первом туре «Спартаку» предстоит встретиться с «Краснодаром», а Кутепов дисквалифицирован из-за перебора жёлтых карточек. Поэтому красно-белым стоит ещё раз всё взвесить, взять Боккетти в Катар и там сравнить его с Маминым и Гапоновым. А вот летом уход итальянца был бы уже точно оправдан. Нет смысла держать его, имея в обойме Жиго, Джикию и Кутепова, каждый из которых молод, амбициозен и хочет играть всегда.

По понятным причинам может уйти также Ерёменко, хотя этот вопрос может затянуться — чувствуются нотки сомнения у главного тренера. Не исключены аренды Тимофеева и Ломовицкого (или Ташаева, но вряд ли стоит отпускать сразу двоих, уже перебор).

А вот Комбарова «Спартаку» лучше сохранить, поскольку Айртон на первых порах может поплыть, а Мельгарехо для Кононова – правый нападающий.

Футбольные вопросы

«Спартаку» важно подойти максимально готовым уже к марту, поскольку друг за другом команде предстоит сыграть с «Краснодаром», «Динамо» и «Зенитом», а потом совершить выезд в Грозный. По итогам этого отрезка, куда войдёт ещё и ответный матч на Кубок с «Уралом», и станет во многом ясно, на что будет претендовать команда и есть ли будущее у Кононова.

Поэтому времени на подготовку вроде бы много, но на самом деле его нет – метаться нельзя, необходимо с первого же дня двигаться по чёткому вектору. Определить основную игровую схему, костяк, главные козыри, начать целенаправленную работу по устранению недостатков.

Перечислять эти недостатки большого смысла нет – их в игре красно-белых было слишком много. «Спартак» обязан измениться за зиму сильнее, чем кто-либо ещё. Иначе, если он останется таким же разбалансированным, нестабильным и эмоционально-неустойчивым, никакого золота или хотя бы Лиги чемпионов не получит и близко. И грянет тогда новая революция.

Главные задачи на зиму. «Локомотив»
Над чем «железнодорожникам» нужно непременно поработать во время сборов, чтобы по итогам сезона вновь претендовать на высокое место.
Главные задачи на зиму. ЦСКА
У «армейцев» всё отлично, но кое-что во время сборов нужно всё-таки подкрутить.
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент