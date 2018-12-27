Символическая сборная РПЛ 2018 года

Игорь Акинфеев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Уходящий год стал лучшим в и без того богатой карьере Игоря Акинфеева. Вратарь был хорош во всех турнирах. Игорь на своём уровне отыграл второй круг прошлого сезона и помог команде в последний момент запрыгнуть на вторую строчку в турнирной таблице. Большая ответственность легла на вратаря «армейцев» с уходом братьев Березуцких и Игнашевича. Акинфееву, во-первых, пришлось помогать заново строящейся защите «армейцев», во-вторых, взять на себя бремя лидерства в раздевалке молодой команды. В 2018 году закончил карьеру в сборной великолепным выступлением на домашнем чемпионате мира, а отражённым пенальти в матче против сборной Испании Акинфеев дописал за всю сборную одну из самых ярких страниц в истории российского футбола.

В чём Чалов, Акинфеев и «Краснодар» лучше всех. Главные цифры 2018 года в РПЛ Важные показатели чемпионата России в инфографике.

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Место Игнашевича в сборной – не только знак уважения легенде ЦСКА и сборной в последний год его карьеры. За последние полтора года Сергей дважды принимал волевые решения, продлившие его карьеру. Сначала Игнашевич согласился остаться в ЦСКА ещё на один год и помочь команде зацепиться за место в групповом этапе Лиги чемпионов в один из самых непростых сезонов в новой истории «армейцев». В мае 2018 года Игнашевич не отказал Черчесову, спустя два года после своего последнего матча за сборную вернулся в команду и был одним из лучших в её составе. По словам самого Игнашевича, он даже представить не мог, что закончит с футболом на такой высокой ноте. Мы тоже. Спасибо Сергею за такую карьеру.

Сверрир Ингасон («Ростов»)

Сверрир Ингасон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сверрир – необычный для РПЛ защитник, не боящийся рисковать и активно подключающийся к атакам. В этом сезоне исландец освоился на позиции крайнего центрального защитника в тройке и прибавил в выполнении своих прямых обязанностей – стал эффективнее вступать в отборы, чаще играть на опережение, больше обострять передачами из глубины поля. За год Валерий Карпин смог сделать из находившейся в опасной близости от переходных матчей команды один из самых интересных коллективов в РПЛ. В 2018 году «Ростов» снова стал воспринимается всерьёз. Прежде всего благодаря своей игре в обороне, лидером которой теперь является Ингасон.

Соломон Кверквелия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Соломон Кверквелия очень неудачно начал текущий сезон, но календарный год частично включает в себя сразу два чемпионата. Чемпионский сезон «Локомотива» стал лучшим в карьере Соломона Кверквелии. В отсутствие травмированного Чорлуки грузин стал ведущим защитником команды, пропустившей меньше всего мячей в турнире. «Локомотив» прошлого сезона не был идеален в обороне, но при этом стал единственным коллективом, не допустившим опасных моментов (Big Chances) в более чем половине матчей сезона. Команде Юрия Сёмина очень помогало правильное чтение игры Кверквелии, успевавшего страховать свободные зоны и пресекать потенциально опасные атаки соперников в их зародыше.

«Фернандесу всегда надо играть в шлеме – он не думает о своём здоровье» Гончаренко и Обляков рассказали о состоянии ЦСКА перед игрой с «Викторией» в Лиге чемпионов.

Марио Фернандес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА Гончаренко – тактически гибкая команда, в которой амплуа практически любого игрока может несколько раз измениться в течение одного сезона. Постоянным остаётся только одно — без Марио Фернандеса на правом фланге представить игру «армейцев» очень сложно. Марио – один из самых стабильных футболистов чемпионата России, через зону которого проходит большинство атак «армейцев». Все соперники ЦСКА знают, как играют москвичи, готовятся к изоляциям Фернандеса и диагоналям с левого фланга на противоположный. Не помогает. Марио всё так же остаётся одним из самых обостряющих футболистов РПЛ и в этом сезоне входит в пятёрку лучших игроков чемпионата по показателю xA. В 2018 году состоялся полноценный дебют Фернандеса за сборную России. Матчи чемпионата мира стали первыми официальными матчами Марио за национальную команду, а его гол в ворота хорватов – одним из самых эмоциональных моментов чемпионата мира.

Юрий Газинский Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Самый гибкий игрок сборной года. С приходом в «Краснодар» Мусаева «быки» стали более вертикальной и быстрой командой. Вместе с изменением стиля команды эволюционировал и Газинский. Юрий перестал злоупотреблять стерильным владением, стал чаще доставлять мяч в зону перед чужой штрафной и рисковать. Сейчас Газинский – один из лидеров чемпионата по проникающим передачам. С изменениями в игре Газинского «Краснодар» стал намного вариативней в развитие атак и нашёл противоядие низкому блоку – самому частому решению против «быков» со стороны соперников.

Зобнин: сезон можно спасти. Верю, что мы способны побороться даже за золото Лидер «Спартака» и сборной России – об отставке Карреры, тактике Рианчо и секрете успеха национальной команды на ЧМ-2018.

Роман Зобнин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У «Спартака» выдался совсем неудачный год. В конце прошлого сезона красно-белые проиграли «Локомотиву» чемпионскую гонку, а в последнем туре упустили серебряные медали. В этом сезоне, несмотря на последние победы в чемпионате, качество игры «Спартака» оставляет вопросы. Зобнин – единственный игрок команды, которому трудно предъявить какие-либо претензии. Роман быстро набрал кондиции после тяжёлой травмы колена, выйдя на пик формы к решающим играм за сборную. Чемпионат мира пока что лучший отрезок в карьере Зобнина. Роман успевал буквально всё — помогал команде в атаке за счёт сольных проходов, страховал Газинского в обороне, персонально закрывал лидеров соперников Салаха и Бускетса. После чемпионата мира Роман не сбавил темп и с той же интенсивностью доиграл календарный год. Игра Зобнина небезошибочна. Полузащитник иногда передерживает мяч, теряется в позиционной обороне, но работоспособность Зобнина делает его незаменимым игроком «Спартака» и сборной России.

Никола Влашич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С уходом большей части состава летом «армейцы» фактически были вынуждены заново формировать команду, способную выдерживать игру на два фронта. В лице Влашича москвичи приобрели прямую замену Головину. Хорват, гревший скамейку запасных в «Эвертоне», стал главной звездой обновлённого ЦСКА, пошумел в еврокубках и своей игрой заслужил возвращение в сборную Хорватии. Влашич – самый активный атакующий игрок ЦСКА и лидер РПЛ сразу в нескольких статистических показателях. Никола отдаёт больше всех ключевых передач в среднем за матч, чаще других вступает в обводку, находится в первой пятёрке игроков по ударам в створ. «Армейцам» удалось провернуть аренду года, которая, надеемся, перерастёт в полноценный трансфер — сейчас Влашич наслаждается игрой за свою новую команду и не хочет никуда уезжать из Москвы.

Влашич: Пашалич говорил мне: «Мой друг, никогда не езжай в Россию!» Лидер ЦСКА – про депрессивную Махачкалу, сравнения со Спанч Бобом и том, как Каррера разочаровал Пашалича.

Ману Фернандеш («Локомотив»)

Мануэл Фернандеш Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Противоречивый год для Фернандеша. Португалец смазал начало этого сезона, провалил несколько матчей в Лиге чемпионов и отказался продлевать контракт с «Локомотивом». Но вклад Ману в чемпионство команды Юрия Сёмина перевешивает весь негатив, скопившийся за последние несколько месяцев. Да, вторую половину прошлого сезона португальский легионер «железнодорожников» провёл не так ярко, как первую. При этом вспомните хотя бы игру с «Ниццей» во Франции – Ману всё равно был лидером «Локомотива» и как минимум в нескольких матчах сделал для команды результат практически в одиночку.

Как «ужасный человек и никчёмный футболист» стал героем золотого «Локо» Юрий Сёмин посвятил отдельный фрагмент своей книги Фернандешу. После его прочтения вы ещё больше зауважаете Ману.

Фёдор Чалов Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

РПЛ не успевает за прогрессом Чалова. В 20 лет Фёдор проводит уже третий сезон за основную команду ЦСКА. К зимней паузе нападающий «армейцев» принял участие в 13 забитых командой мячах – более половины от их общего числа. При этом, несмотря на лидерство в сезоне по Big Chances, xG и нескольким другим метрикам типичной «девятки», за год Фёдор сформировался в очень командного игрока, прокачавшись в ложных открываниях и движении без мяча в обороне. Год назад основным недостатком Чалова называли слабую стрессоустойчивость в важных матчах. Голы в ворота «Зенита», «Виктории» и «Реала» доказывают, что, если проблема и была, она уже далеко позади.

5 главных героев ЦСКА в 2018 году Это был тяжёлый год для «армейцев», перестроечный. Но завершили они его блестяще.

Артём Дзюба Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Сейчас тяжело это представить, но ещё в начале года один из лучших игроков «Зенита» играл за тульский «Арсенал» и не являлся стопроцентным игроком сборной. Дзюба справился с непростой ситуацией, помог тулякам закончить чемпионат в верхней половине турнирной таблицы и заслужил место в заявке на чемпионат мира. Уже после первого матча с Саудовской Аравией Артем выиграл конкуренцию у Смолова, чуть позже своей игрой и отношением к сборной влюбил в себя всю страну.

В любой команде, где бы Артём ни играл, он будет одновременно приносить и пользу, и вред. Вредит Артём тем, что своей манерой сильно упрощает атакующую модель команды – так было в Туле, то же самое происходит сейчас в «Зените». При этом Дзюба щедро платит за такие жертвы. Артём – один из немногих российских нападающих, стабильно забивающих вне зависимости от обстоятельств. Во многом благодаря ему «Зенит» ушёл на зимний перерыв в роли лидера чемпионата.

Виктор Гончаренко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Белорусский специалист совершил сразу два чуда за год. В его первой половине Гончаренко удалось в близкой к катастрофе кадровой ситуации занять с ЦСКА второе место в чемпионате и дойти до четвертьфинала Лиги Европы, где даже в закончившемся разгромом матче с «Арсеналом» ЦСКА смотрелся смело и пытался играть в свой футбол. Уже в этом сезоне главному тренеру «армейцев» пришлось налаживать игру заново собранной команде и мириться с потерей лидеров. На их место пришли другие игроки, не такие дорогие, опытные и мастеровитые, но с Гончаренко каждый из них стал выходить на новый для себя уровень. Две победы над «Реалом» от команды, которую собирали уже по ходу чемпионата, – кажется, с Гончаренко для ЦСКА нет ничего невозможного.

Запасные игроки

Маринато Гилерме Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один важный игрок чемпионской команды Юрия Сёмина. У бразильца бывают неудачные матчи и грубые ошибки, но больших сейвов, повлиявших на результат, Гилерме сделал намного больше. Главное достоинство Маринато в другом. По игре в пас Гилерме – один из лучших вратарей РПЛ, в точности передач уступающий только Лунёву. Его быстрые вводы мяча стали одним из самых эффективных инструментов перехода «Локомотива» из обороны в атаку. При этом голкипер выделяется среди других вратарей чемпионата игрой в своей штрафной – за 17 туров текущего сезона только Маринато ни разу не выбил мяч кулаком в верховой борьбе и всегда старался его фиксировать.

Месяц назад он думал, что закончил в сборной. Теперь два матча по 90 минут История одного игрока сборной России.

Бранислав Иванович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Один из немногих футболистов «Зенита», который был полезен как при Манчини, так и при Семаке. С переходом в «Зенит» Иванович добавил своей команде надёжности в переходах из атаки в оборону – серб не обладает высокой скоростью, но за счет чтения игры успевает оказаться на спорном мяче первым. В атаке Иванович стал одним из плеймейкером питерской команды, помогая разгонять атаки Паредесу. При Манчини Бронислав активно подключался к атакам с позиции крайнего центрального защитника в тройке, с Семаком подстроился под примитивный, но эффективный вертикальный стиль команды и стал одним из ключевых поставщиком мячей на Дзюбу.

Алексей Ионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Валерий Карпин нашёл правильное применение Алексею Ионову. Игрок «Ростова» выдал яркое начало текущего сезона, в котором был лучшим футболистом в лиге по открываниям, и заслужил вызов в сборную России. Ионов одинаково эффективно находил свободные зоны в контратаках «Ростова» и против низкого блока соперника в позиционном владении. На старте сезона действия форварда принесли немало очков «Ростову» — Ионов поучаствовал в двух победных голевых атаках своей команды, ещё два гола Алексея приносили «Ростову» ничьи.

Индзаги российского футбола. Разбор игры Алексея Ионова Игрок «Ростова» крут не только в игре по последнему защитнику.

Ари («Краснодар»)

Ари Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Ари стал чемпионом России в составе «Локомотива», но только набирал форму после травмы и практически не приложил ногу к успеху команды Сёмина. По-настоящему бразилец стал проявлять себя уже в этом сезоне в «Краснодаре». Мусаев расширил привычный функционал Ари и стал чаще использовать его в роли «десятки». Бразильский нападающий стал намного больше вовлекаться в командное продвижение мяча. Улучшилась и его статистика – Ари поучаствовал в 10 голевых атаках «Краснодара» за 10 матчей. 2018 год стал знаковым для Ари ещё по одной причине. Натурализованный бразилец дебютировал за сборную России. Не забивал, но с таким качеством игры за «Краснодар» у Ари ещё появится шанс проявить себя.