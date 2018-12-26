Роналду спас «Ювентус» от первого поражения. Туринцы отыгрались в меньшинстве

Матч начался с курьёзного автогола на 2-й минуте.
Казалось бы, всё здесь уже ясно. «Ювентус» выигрывал в восьми последних турах серии А, а в трёх совсем последних — со счётом 1:0.
Но «Аталанта» отыгралась уже на 24-й минуте.
На 53-й минуте за вторую жёлтую был удалён с поля Родриго Бетанкур.
А на 56-й «Аталанта» вышла вперёд, Дуван Сапата оформил дубль!
Для «Ювентуса», который ещё не проигрывал в текущем чемпионате, дело запахло керосином.
Массимилиано Аллегри пришлось выпускать на поле Криштиану Роналду, которому в этом матче был предоставлен отдых. Португальцу потребовалось 13 минут на гол.
Роналду — первый игрок в Серии А, которому удалось забить в 7 выездных матчах подряд в своём дебютном сезоне!
«Юве» остался непобедимым. Теперь у команды 16 побед и 2 ничьи.