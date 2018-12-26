Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рома» — «Сассуоло». 26 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Аталанта» — «Ювентус» — 2:2, 26 декабря 2018. Удаление, гол Роналду

«Аталанта» — «Ювентус» — 2:2, гол Роналду
«Чемпионат»
Фото: Tullio M. Puglia/Getty Images
Роналду спас «Ювентус» от первого поражения. Туринцы отыгрались в меньшинстве
А ещё в этом матче был курьёзный автогол. Это надо видеть!
Футбол / Италия

Матч начался с курьёзного автогола на 2-й минуте.

Казалось бы, всё здесь уже ясно. «Ювентус» выигрывал в восьми последних турах серии А, а в трёх совсем последних — со счётом 1:0.

Но «Аталанта» отыгралась уже на 24-й минуте.

На 53-й минуте за вторую жёлтую был удалён с поля Родриго Бетанкур.

А на 56-й «Аталанта» вышла вперёд, Дуван Сапата оформил дубль!

Для «Ювентуса», который ещё не проигрывал в текущем чемпионате, дело запахло керосином.

Италия - Серия А. 18-й тур
26 декабря 2018, среда. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
2:2
Ювентус
Турин
0:1 – Джимсити – 2 (автогол), 1:1 – Сапата – 24, 2:1 – Сапата – 56, 2:2 – Роналду – 78
Удаления: нет – Бентанкур, 53

Массимилиано Аллегри пришлось выпускать на поле Криштиану Роналду, которому в этом матче был предоставлен отдых. Португальцу потребовалось 13 минут на гол.

Роналду — первый игрок в Серии А, которому удалось забить в 7 выездных матчах подряд в своём дебютном сезоне!

«Юве» остался непобедимым. Теперь у команды 16 побед и 2 ничьи.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент