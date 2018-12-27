Каррера и Трабукки займутся «Оренбургом»? Это будет занятно

Перспективы Шишкина, Ерёменко, Попова и Джано, угрозы санкций для РФС и возможные перемены в «Оренбурге». Главное — в обзоре дня.

Каррера может стать главным тренером «Оренбурга»

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может занять аналогичный пост в «Оренбурге».



Такое развитие событий возможно, в случае если за трансферы оренбургского клуба будут отвечать агенты Марко Трабукки и Тимур Гурцкая, о возможном приходе в «Оренбург» которых «Чемпионат» сообщал ранее. Каррера в случае назначения на пост наставника «Оренбурга» будет получать € 1 млн в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба «ГазпромдобычаОренбург».

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В настоящий момент должность главного тренера «Оренбурга» занимает Владимир Федотов. После 16 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста наставника «Спартака» 22 октября. За два с половиной года у руля красно-белых итальянец завоевал с командой титул чемпиона России и Суперкубок страны.

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Аленичева лишили водительских прав на полтора года

Главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева лишили права управлять автомобилем на полтора года, а также наказали штрафом в размере 30 тыс. рублей за вождение в пьяном виде. Дело было рассмотрено 26 декабря в 63-м участке Мирового суда Красноярска, сообщает Sibnovosti.ru.

Напомним, наставник красноярцев отказался пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения после остановки автомобиля сотрудниками ГИБДД. Инцидент произошёл в ночь на 19 ноября. Аленичев находился за рулём клубного автомобиля. Главный тренер не признал вину и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. После этого сотрудники ГИБДД отвезли автомобиль на штрафстоянку.



Аленичев возглавляет «Енисей» с лета 2017 года. Под его руководством команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Роман Ерёменко и Попов могут зимой перейти из «Спартака» в «Ростов»

Сразу два футболиста московского «Спартака» могут перебраться в «Ростов» в зимнее трансферное окно, утверждает Sport24.



По информации издания, перейти в стан команды из Ростова-на-Дону может полузащитник Роман Ерёменко. Также ростовчане рассматривают возможность приобретения хавбека Ивелина Попова, которому «Спартак» разрешил искать новый клуб.



Ещё один полузащитник красно-белых – Джано Ананидзе – может на правах аренды перейти в самарские «Крылья Советов».

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Ранее «Чемпионату» стало известно, что руководство «Спартака» официально уведомило Ерёменко и его представителей, что больше не рассчитывает на него. Такое решение связано с его физическим состоянием.



Напомним, Ерёменко перешёл в «Спартак» в этом году, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний хавбек провёл 4 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт истекает в декабре 2018 года.

Шишкин перейдёт из «Краснодара» в «Крылья Советов»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о предстоящем переходе в самарский клуб полузащитника «Краснодара» Романа Шишкина.



«Шишкин переходит в «Крылья Советов». Буквально только что всё решили. В ближайшее время решим, будет это аренда или полноценный трансфер», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Шишкин является воспитанником московского «Спартака», за который выступал с 2004 по 2010 год. В 2009-м хавбеку уже приходилось играть за «Крылья Советов» – тогда он провёл один год в Самаре на правах аренды. С 2010 по 2017 год 31-летний игрок защищал цвета «Локомотива», а затем перешёл в «Краснодар».



В нынешнем сезоне Шишкин принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

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«Спартак» снимет фильм и сериал об истории клуба

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Спартака» намерено принять участие в съёмках полнометражного фильма и сериала об истории клуба. В проекте будет задействован кинопродюсер Юсуп Бахшиев, известный по работе над фильмами «Параграф 78» и «Антикиллер».



Проект носит рабочее название «Лучшие люди страны». Также планируется создание мультфильма, документального кино и книги.

«Братьям Старостиным удалось создать частный клуб, который в корне отличался по структуре от всех остальных команд. У «Спартака» уникальная история, поэтому этим проектом мы хотим обратиться не только к его болельщикам, но и ко всей России», — сказал Бахшиев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



Известно, что «Спартак» будет одним из спонсоров проекта, а с 15 января 2019 года планируется начать его медийное освещение. Набор актёров и платформа, на которой он выйдет, пока держатся в секрете, но Бахшиев сказал, что к нему планируют привлечь известных болельщиков «Спартака» из творческой среды.

Про «Спартак» готовят огромный проект. В планах кино, сериал и мультфильм Его автором станет продюсер «Антикиллера».

Гол Роналду помог «Ювентусу» избежать поражения в матче с «Аталантой»

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала туринский «Ювентус». Встреча команд состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 2:2.

На 2-й минуте туринцы вышли вперёд — защитник «Аталанты» Берат Джимсити отправил мяч в свои ворота. На 24-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря голу нападающего Дувана Сапаты. На 53-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Ювентуса» Родриго Бентанкуру, после чего туринцы остались в меньшинстве.

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Спустя три минуты Сапата оформил дубль в этой встрече. На 78-й минуте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь сравнял счёт и тем самым спас свою команду от поражения.

Роналду спас «Ювентус» от первого поражения. Туринцы отыгрались в меньшинстве А ещё в этом матче был курьёзный автогол. Это надо видеть!

«Манчестер Сити» уступил «Лестеру» и потерпел второе поражение подряд в АПЛ

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Манчестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва забил единственный гол «горожан» на 14-й минуте встречи. Через пять минут ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Лестера» Марк Олбрайтон. Победный гол на свой счёт записал защитник хозяев Рикарду. Таким образом, «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд в АПЛ.

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Прядкин: ответим ФИФА так — турнир в Крыму прошёл без согласования с РФC

Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин прокомментировал информацию, согласно которой ФИФА может наложить санкции на Российский футбольный союз, за то что в 2017 году два российских клуба – «Анжи-2» и «Сокол» — приняли участие в зимнем Кубке Крыма по футболу. Все матчи проводились на территории полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают.



«РФС не согласовывал место проведения этих матчей с «Соколом» и «Анжи-2», об этом мне сообщил Александр Алаев буквально два часа назад. Всё решалось сугубо клубами. РФС не имеет к этому отношения.



Есть ли опасность санкций? Свяжемся и всё узнаем. Во всяком случае наш официальный ответ ФИФА будет таким: всё происходило без согласования. Наверное, какие-то санкции могут быть в отношении этих клубов», — сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.