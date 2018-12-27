Самые популярные видео 2018 года. Часть первая

Сразу скажем, что во второй части будет видео с чемпионата мира. Там будет немного позитивнее.

Этот ролик — вне конкуренции. Александр Кокорин берёт стул и бьёт по голове чиновника Дениса Пака в кафе на Никитской улице. Рядом с ним находятся его брат Кирилл и друг Павел Мамаев. Ребята празднуют юбилей знакомства. Позже выяснится, что по дороге в кафе юбиляры поколотили ещё одного человека. Ну а дальше вы всё знаете.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в этом сезоне пережил ссору с главным тренером Массимо Каррерой, ссылку в дубли и много всего другого. Кроме того, футболист расстался со своей женой. Громко и с музыкой. Вот с этого видео, где он якобы в бане с девушками с пониженной социальной ответственностью готовится к матчу, всё и началось.

Дальше было ещё веселее, вот разговор супругов по телефону. Сага продолжается.

Трагедия в римском метро, где при обрушении эскалатора серьёзно пострадали болельщики ЦСКА. Обошлось, к счастью, без жертв, но есть серьёзно пострадавшие.

Стихотворение актёра Дмитрия Назарова, которое репостнули многие фанаты «Спартака» и под которым потом поставили лайки Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Начался очередной спартаковский ад, итогом которого стала отставка Карреры и назначение Кононова.

Немного футбола в этой подборке треша. «Лос-Анджелес Гэлакси» уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS со счётом 3:5. Невероятным по красоте голом в матче отметился нападающий «Гэлакси» Златан Ибрагимович. Для форварда этот мяч стал 500-м в его карьере.

2 мая Александр Кокорин приступил к тренировкам после разрыва крестообразной связки. Он не поедет на чемпионат мира, но вернётся в строй к сентябрю, сыграет три матча в чемпионате, один в Лиге Европы (с забитым голом). А потом отправится с другом Мамаевым отмечать юбилей знакомства…