Главные задачи на зиму. «Краснодар»

Самое важное

«Краснодар» отправился на зимовку под всеобщие восторженные ахи и аплодисменты. Бурная похвала не смотрится лестью, она абсолютно заслуженна: «быки» сейчас действительно лучше всех в России играют в атакующий футбол, совершили мощный спурт к вершине таблицы, а эмоциональность публичных оценок усиливают ещё и геройства молодёжи, которая успела забить несколько важных голов.

Но самому «Краснодару», если он действительно намерен попасть в Лигу чемпионов или даже добраться до золота, ни в коем случае нельзя воспринимать похвалу близко к сердцу и начинать гордиться собой. Лучше, наоборот, включить критическое мышление и попробовать взглянуть на ситуацию таким образом, чтобы весной появилось только больше мотивации для работы.



Самый яркий отрезок у «Краснодара» пришёлся на ноябрь — начало декабря, в это время со всех сторон как раз и начали трубить о золотых перспективах. Но взглянем на календарь клуба в тот период. Сначала была гостевая победа над ЦСКА (без всяких вопросов – волевая и весьма впечатляющая), а потом наступил месяц, за который «Краснодар» провёл восемь подряд (!) домашних матчей в трёх турнирах, да ещё и не против самых статусных соперников.

Герои «Краснодара»-2018: почему Ари нужно бояться Шапи А ещё Игнатьева. Крицюка, кстати, подпирает Сафонов. И вообще, у «Краснодара» большое будущее. А Газинский просто умница.

Команда Мурада Мусаева воспользовалась календарным преимуществом, поймала уверенность и выдала длительную серию без поражений. Утверждение «чемпионства выигрываются в матчах с середняками, а не фаворитами» имеет право на жизнь, но весной «Краснодару» предстоит доказывать свою силу не в удобном домашнем графике (а при насыщенном календаре сплошной режим без перелётов безумно помогает!), а в более разнообразном и энергозатратном. Здесь и противостояние с «Байером» в Лиге Европы, и немедленные мартовские поездки к «Спартаку» и «Локомотиву».

Будет безумно трудно, и торопятся те, кто уверенно называет «Краснодар» главным фаворитом в борьбе за золото. Команде нужно становиться ещё сильнее.

Трансферы «на вход»

Приоритетная кадровая задача – усиление центра обороны. После ухода Гранквиста команда осталась без лидера, который грамотно руководил действиями партнёров и очень помогал с началом атаки либо за счёт длинного паса, либо благодаря классному продвижению мяча на силовом дриблинге. Мы помним, что «Краснодар» очень хотел подписать Жиго – и это неудивительно, француз по типажу очень напоминает шведа.



Уровень Спаича пока непонятен. С мячом он работает хуже Гранквиста, первый пас гораздо слабее, да и позиционные ошибки периодически проскакивают. Другой летний новичок, 29-летний Фьолусон, запомнился лишь тем, что, во-первых, почти не играл в чемпионате, во-вторых, в Кубке России и Лиге Европы в КАЖДОЙ игре допускал результативные ошибки. Из-под него забивали «Крылья», «Ростов» и дважды «Севилья», причём некоторые ошибки смотрелись совсем нелепо.

Да, «Краснодар» в первой части сезона не так много пропускал – всего 13 голов, что стало третьим показателем в чемпионате после ЦСКА и «Ростова». Но здесь сыграла роль атакующая натура команды – благодаря постоянному владению мячом оборона не испытывает дополнительной нагрузки. Нужно сделать так, чтобы даже когда эта нагрузка выпадала в полном объёме (вспомним матчи с грандами – прошлые и будущие), защита тоже справлялась.



«Краснодару» очень желателен новый центральный защитник высокого класса. Отменно играющий в воздухе, не позволяющий себя продавливать, умеющий начать атаку и лидер по типажу.



Другие линии пока можно не усиливать, если на рынке не окажется выгодных вариантов. Хотя присматривать новичков в ту же опорную зону на будущее можно. А вот с атакующим резервом полный порядок. Нужно наблюдать за ростом Игнатьева и Сулейманова и лишь потом решать, пригодятся ли команде статусные дорогостоящие форварды.

Два воспитанника академии «Краснодара» уже разрывают РПЛ. Как они играют? Большой доклад по игре дерзких краснодарских юношей.

Трансферы «на выход»

«Краснодар» уже расстался с Окриашвили, и этот шаг смотрится логично – когда на подходе к основе уйма талантливых юношей, нет смысла держать легионера, пусть тот и умеет стабильно забивать ударами через себя.



Также клуб подыскивает варианты для Шишкина, который совсем не играет, несмотря на универсализм. Не совсем понятно, зачем краснодарцы приобретали немолодого уже Катрича (24 года) – всю осень футболист пробегал во второй команде и ничем себя не проявил. Его также можно отпускать, если будут предложения.

А вот ключевых футболистов, среди которых есть возрастные, на весну лучше оставить. Особенно это касается Каборе. Да, слухи ходят разные, контракт скоро закончится, но конкретно на сегодня в «Краснодаре» нет замены африканскому опорнику. В матчах с топ-клубами он безальтернативен, без него снижается качество разрушения в средней линии.

Футбольные вопросы

Большинство мячей, влетевших в ворота «Краснодара» в первой части сезона, пришло либо со стандартов, либо после фланговых подач с игры. Так «быкам» забивали «Акхисар», «Стандард», «Ростов» (все четыре гола в Кубке и чемпионате), «Крылья» в Кубке, «Севилья» в первом круге, «Спартак», «Урал». Команде очень не помешало бы повысить устойчивость к верховым передачам в штрафную и увеличить средние габариты.



Делать это, скорее всего, придётся трансферами. Человеком, снимающим верх при стандартах, необязательно должен быть центральный защитник (в «Спартаке» это качественнее всех делает, к примеру, Зе Луиш), но «Краснодару» нужнее именно новый представитель в центр обороны. И жить сразу станет проще.



Второй момент: «Краснодар» сам совсем не забивает со стандартов. Были пенальти, прямые удары со штрафных, парочка голов после аутов, но после подач или розыгрышей – ни одного, что является антирекордом чемпионата. Над этим недостатком Мусаеву тоже нужно поработать. И да, это ещё один довод в пользу трансфера классного и прыгающего центрального защитника.



Третье. «Краснодар» научился превосходно выматывать и дожимать соперников в концовках, но не всегда удачно вкатывается в матчи. Об этом можно судить, к примеру, по пропорции голов: по итогам первых таймов 9 забитых, по итогам вторых – 22. Разница мячей +2 и +16 соответственно. Слишком большой разброс. Если «Краснодар» весной будет агрессивно не только заканчивать встречи, но и начинать, то станет ещё сильнее.

Главные задачи на зиму. «Локомотив» Над чем «железнодорожникам» нужно непременно поработать во время сборов, чтобы по итогам сезона вновь претендовать на высокое место.

Главные задачи на зиму. ЦСКА У «армейцев» всё отлично, но кое-что во время сборов нужно всё-таки подкрутить.