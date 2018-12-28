Главные задачи на зиму. «Краснодар»

Самое важное
«Краснодар» отправился на зимовку под всеобщие восторженные ахи и аплодисменты. Бурная похвала не смотрится лестью, она абсолютно заслуженна: «быки» сейчас действительно лучше всех в России играют в атакующий футбол, совершили мощный спурт к вершине таблицы, а эмоциональность публичных оценок усиливают ещё и геройства молодёжи, которая успела забить несколько важных голов.
Но самому «Краснодару», если он действительно намерен попасть в Лигу чемпионов или даже добраться до золота, ни в коем случае нельзя воспринимать похвалу близко к сердцу и начинать гордиться собой. Лучше, наоборот, включить критическое мышление и попробовать взглянуть на ситуацию таким образом, чтобы весной появилось только больше мотивации для работы.
Самый яркий отрезок у «Краснодара» пришёлся на ноябрь — начало декабря, в это время со всех сторон как раз и начали трубить о золотых перспективах. Но взглянем на календарь клуба в тот период. Сначала была гостевая победа над ЦСКА (без всяких вопросов – волевая и весьма впечатляющая), а потом наступил месяц, за который «Краснодар» провёл восемь подряд (!) домашних матчей в трёх турнирах, да ещё и не против самых статусных соперников.
Команда Мурада Мусаева воспользовалась календарным преимуществом, поймала уверенность и выдала длительную серию без поражений. Утверждение «чемпионства выигрываются в матчах с середняками, а не фаворитами» имеет право на жизнь, но весной «Краснодару» предстоит доказывать свою силу не в удобном домашнем графике (а при насыщенном календаре сплошной режим без перелётов безумно помогает!), а в более разнообразном и энергозатратном. Здесь и противостояние с «Байером» в Лиге Европы, и немедленные мартовские поездки к «Спартаку» и «Локомотиву».
Будет безумно трудно, и торопятся те, кто уверенно называет «Краснодар» главным фаворитом в борьбе за золото. Команде нужно становиться ещё сильнее.
Трансферы «на вход»
Приоритетная кадровая задача – усиление центра обороны. После ухода Гранквиста команда осталась без лидера, который грамотно руководил действиями партнёров и очень помогал с началом атаки либо за счёт длинного паса, либо благодаря классному продвижению мяча на силовом дриблинге. Мы помним, что «Краснодар» очень хотел подписать Жиго – и это неудивительно, француз по типажу очень напоминает шведа.
Уровень Спаича пока непонятен. С мячом он работает хуже Гранквиста, первый пас гораздо слабее, да и позиционные ошибки периодически проскакивают. Другой летний новичок, 29-летний Фьолусон, запомнился лишь тем, что, во-первых, почти не играл в чемпионате, во-вторых, в Кубке России и Лиге Европы в КАЖДОЙ игре допускал результативные ошибки. Из-под него забивали «Крылья», «Ростов» и дважды «Севилья», причём некоторые ошибки смотрелись совсем нелепо.
Да, «Краснодар» в первой части сезона не так много пропускал – всего 13 голов, что стало третьим показателем в чемпионате после ЦСКА и «Ростова». Но здесь сыграла роль атакующая натура команды – благодаря постоянному владению мячом оборона не испытывает дополнительной нагрузки. Нужно сделать так, чтобы даже когда эта нагрузка выпадала в полном объёме (вспомним матчи с грандами – прошлые и будущие), защита тоже справлялась.
«Краснодару» очень желателен новый центральный защитник высокого класса. Отменно играющий в воздухе, не позволяющий себя продавливать, умеющий начать атаку и лидер по типажу.
Другие линии пока можно не усиливать, если на рынке не окажется выгодных вариантов. Хотя присматривать новичков в ту же опорную зону на будущее можно. А вот с атакующим резервом полный порядок. Нужно наблюдать за ростом Игнатьева и Сулейманова и лишь потом решать, пригодятся ли команде статусные дорогостоящие форварды.
Трансферы «на выход»
«Краснодар» уже расстался с Окриашвили, и этот шаг смотрится логично – когда на подходе к основе уйма талантливых юношей, нет смысла держать легионера, пусть тот и умеет стабильно забивать ударами через себя.
Также клуб подыскивает варианты для Шишкина, который совсем не играет, несмотря на универсализм. Не совсем понятно, зачем краснодарцы приобретали немолодого уже Катрича (24 года) – всю осень футболист пробегал во второй команде и ничем себя не проявил. Его также можно отпускать, если будут предложения.
А вот ключевых футболистов, среди которых есть возрастные, на весну лучше оставить. Особенно это касается Каборе. Да, слухи ходят разные, контракт скоро закончится, но конкретно на сегодня в «Краснодаре» нет замены африканскому опорнику. В матчах с топ-клубами он безальтернативен, без него снижается качество разрушения в средней линии.
Футбольные вопросы
Большинство мячей, влетевших в ворота «Краснодара» в первой части сезона, пришло либо со стандартов, либо после фланговых подач с игры. Так «быкам» забивали «Акхисар», «Стандард», «Ростов» (все четыре гола в Кубке и чемпионате), «Крылья» в Кубке, «Севилья» в первом круге, «Спартак», «Урал». Команде очень не помешало бы повысить устойчивость к верховым передачам в штрафную и увеличить средние габариты.
Делать это, скорее всего, придётся трансферами. Человеком, снимающим верх при стандартах, необязательно должен быть центральный защитник (в «Спартаке» это качественнее всех делает, к примеру, Зе Луиш), но «Краснодару» нужнее именно новый представитель в центр обороны. И жить сразу станет проще.
Второй момент: «Краснодар» сам совсем не забивает со стандартов. Были пенальти, прямые удары со штрафных, парочка голов после аутов, но после подач или розыгрышей – ни одного, что является антирекордом чемпионата. Над этим недостатком Мусаеву тоже нужно поработать. И да, это ещё один довод в пользу трансфера классного и прыгающего центрального защитника.
Третье. «Краснодар» научился превосходно выматывать и дожимать соперников в концовках, но не всегда удачно вкатывается в матчи. Об этом можно судить, к примеру, по пропорции голов: по итогам первых таймов 9 забитых, по итогам вторых – 22. Разница мячей +2 и +16 соответственно. Слишком большой разброс. Если «Краснодар» весной будет агрессивно не только заканчивать встречи, но и начинать, то станет ещё сильнее.