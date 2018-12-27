«Влашич крут, но в нашем споре на 200 долларов он проиграл»

Для Ильзата Ахметова год получился неоднозначным. Сначала проблемы в «Рубине», потом неудачный сбор с «Зенитом»… Но после подписания контракта с ЦСКА всё перевернулось. Футболист быстро вписался в команду, стал прогрессировать и в итоге даже был вызван в сборную России.

Дебют в национальной команде, правда, пришлось отложить из-за травмы. Из-за неё Ильзат пропустил и феерический матч ЦСКА с «Реалом» в Мадриде. Тем не менее именно Ахметов получил в конце года премию «Первая пятёрка», которая вручается лучшему молодому футболисту года. И это лучшее свидетельство прогресса игрока.

В конце года лучший молодой футболист России дал большое эксклюзивное интервью «Чемпионату». В нём он рассказал, кто помог ему адаптироваться в ЦСКА, кто теперь главный шутник команды, как он выиграл 200 долларов в споре с Влашичем и кто учит русскому языку бразильца Бекао.

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— Как отдыхается, Ильзат?

— Если бы я отдыхал! Я на реабилитации в Испании. Радует, что тут хотя бы тепло. А так – занимаемся, работаем.



— Отпуска как такового ещё не было?

— После «Первой пятёрки» улетел в Бишкек на три дня, а потом сразу сюда. Послезавтра снова улетаю домой дней на 10, к родителям. Они меня уже заждались. Новый год тоже там встречу.



— Как проходит восстановление?

— Пока ещё не совсем готов. Но, думаю, на сборах уже начну тренироваться в общей группе. Сейчас закачиваю плечо.



— Гончаренко говорил, что вы были готовы играть ещё в Мадриде.

— Ну, не совсем. Я ещё не тренировался на поле, поэтому смысла торопиться не было. Как показал результат, правильно, что не вышел (смеётся). Шучу.

Фото: pfc-cska.com

— Самому-то сыграть хотелось?

— Конечно. На «Бернабеу», в таком матче… Но, значит, судьба уберегла. Мы трезво оценивали ситуацию – я месяц пропустил, с командой не тренировался. По самочувствию я не был готов играть. Смысла в этом не было.



— Где в итоге смотрели матч?

— С друзьями в кафе. Они надо мной подшучивали – мол, мог бы там быть, а в итоге сидишь с нами в кафе. Да и сам я тоже так говорил.

— Следили за результатом в параллельном матче?

— Да. Очень переживал. Смотрю – наши ведут, а «Пльзень» вничью играет. Вроде успокоился, всё хорошо. А потом «Пльзень» забил. В тот момент испытал двоякие чувства, конечно. Победить на «Бернабеу» – дорогого стоит, но не выйти в итоге из группы… Здесь есть какое-то несоответствие. Можно гордиться тем, что мы дважды обыграли «Реал», но расслабляться нельзя, так как основную задачу мы всё-таки не выполнили.

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«Смотрел, как Жамалетдинов забивает «Бенфике», и завидовал ему белой завистью»

— Каково вообще обыгрывать «Реал», когда ещё полгода назад числились в отделе кадров?

— Лига чемпионов, да ещё с «Реалом» — это космос. Помню, год назад, когда я был в дубле «Рубина», смотрел матч «Бенфика» — ЦСКА. Тогда победный гол забил Жамалетдинов, а я сидел на диване и белой завистью ему завидовал: парень моего возраста играет в Лиге чемпионов, забивает. Я очень загорелся. Поставил себе цель: сделать всё, чтобы в ближайшее время я так же играл в ЛЧ и проявлял себя. Для меня это стало большой мотивацией.



— А потом начались проблемы в «Рубине».

— Руки я не опускал – всегда работал. Старался на всё происходящее внимания не обращать, потому что под конец началась уже какая-то нефутбольная история. Продолжал работать, так как знал, что Всевышний ещё предоставит шанс, за который надо будет цепляться всеми силами.



— Занимались индивидуально?

— Да, сам. Мне помогал тренер Рустем Закиров, он у Сергея Рыжикова работает. За это ему большое спасибо. А так – сам искал поле, сам всё оплачивал, чтобы хоть как-то потренироваться.



— Серьёзно?

— Ну да. Тогда снег был, поэтому с полями были проблемы. Нашёл маленький манеж, занимался там. Поле, конечно, было не лучшего качества, ну а что делать – форму-то надо было поддерживать. В любой момент могли вызвать играть.



— Сколько часов в день тренировались?

— Старался два раза в день заниматься на поле и ещё часа полтора – в зале. У меня есть свои цели, мечты – хочется, чтобы они сбылись. Я к этому иду, поэтому сдаваться не имею права. Это было моей главной мотивацией.



— Сейчас индивидуально занимаетесь?

— Если надо, остаюсь на базе после тренировки. Когда игры были один раз в неделю, почти всегда оставался. А вот когда график стал сложнее, то времени хватало только на восстановление.

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«В «Зените» мне не дали никаких гарантий»

— Летом вы был на сборе «Зенита». Как это было?

— Помню, что было много народа (смеётся). Мне говорили, что мною довольны, Семак вроде как тоже меня хотел.



— Но?

— Я приехал после сбора, всё как-то тянулось – они не могли решить вопросы по моему контракту. И в итоге всё заглохло.

— А что было не так в контракте? Деньги?

— Это последнее, о чём я всегда думаю. Нет, дело было в другом. Они не предоставили мне никаких гарантий по игровой практике. Я так понял, что там было что-то про «Зенит-2», набор формы и так далее. Видимо, не были уверены, что после такого перерыва я смогу играть.



— И в это же время появился интерес со стороны ЦСКА.

— Да. Мне позвонили, сказали, что хотят видеть меня в команде и рассчитывают на меня. Мы сразу поехали в Москву, встретились и обсудили условия контракта.



— Долго думали?

— Нет, мне сразу сказали, что я буду играть. Сразу понял, что здесь более профессиональный подход к делу, плюс Лига чемпионов. Для меня это был наилучший вариант.



— В ЦСКА команда только собиралась, полно молодёжи. Это не смущало в сравнении с зенитовским вариантом?

— Наоборот. В такой команде лучше всего развиваться. Понимал, что у меня будет игровая практика, поэтому ничего не боялся.

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«В ЦСКА есть менталитет победителя»

— В первой половине года у вас был игровой простой, а во второй – травма. И всё-таки 2018-й вам вспоминать приятно?

— Конечно, всегда хочется большего. Но надо всегда благодарить Всевышнего за то, что он тебе даёт. Были трудные моменты, но всё же было много хорошего, за что я благодарен. Он всё слышит и многое нам даёт. Это надо ценить, несмотря ни на какие трудности. И главное – терпеть. Терпение и труд всё перетрут, как говорится.



— Как ЦСКА удалось забраться так высоко, учитывая, что на летних сборах поначалу занималось всего 12 полевых игроков?

— Работа всего клуба и каждого в отдельности. Все выкладываются, полностью отдаются работе. Кроме того, в клубе домашняя атмосфера. Даже больше скажу – здесь ощущается менталитет победителя. Любой приходящий в команду игрок сразу вливается в коллектив. От этого и работается лучше. Я на себе это ощутил. С этой командой хочется выигрывать в каждом мачте, несмотря на то, какой перед тобой соперник. Всё это собралось по крупицам, отсюда и результаты. Надо продолжать так же усердно работать, потому что мы сделали только полдела.



— А кто больше всех создаёт атмосферу?

— Набабкин!



— Серьёзно?

— Ну да. Он ветеран, много шутит. Кирилл у нас отвечает за создание атмосферы.



— Кто помог быстро адаптироваться лично вам?

— Я многих ребят знаю – Гордюшенко, Жамалетдинова. С некоторыми играл в молодёжной сборной. Но больше всего помог Дима Ефремов – мы с ним живём в одном доме и вместе ездим на тренировки.

Фото: instagram.com/i.akhmetov77

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«В Казани занимался благотворительностью. Сейчас тоже хочу»

— Вы так часто упоминаете Всевышнего.

— Да, я верующий человек. Мусульманин. Пять раз в день я совершаю намаз, по пятницам стараюсь ходить в мечеть.



— Даже на выезде?

— Мечети есть в любой стране. Гончаренко меня спокойно отпускает.

— Чем занимаетесь помимо футбола?

— В последние месяцы времени не хватало ни на что, потому что график был сложный. В Казани я занимался благотворительностью – ездил в детский дом к ребятам.



— Ого. Обычно футболисты приходят к этому годам к 30.

— Мы занимались этим в «Рубине» – у нас была девушка Руфина, которая всё это курировала и нас подталкивала на добрые дела. Мне захотелось помогать и вне клуба, поэтому я начал туда ездить. Ребятам это очень приятно – им не столько вещи нужны, сколько общение.



— Сейчас продолжаете это делать?

— Да, держу связь с этим детдомом. В Москве тоже хотелось, но пока нет времени.

«Нравится, что на новой позиции надо много думать»

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Гончаренко в последнем интервью сказал, что перед тренировкой старается поговорить с каждым игроком. О чём обычно он разговаривает с вами?

— У него к каждому свой подход – знает, с кем как надо разговаривать. Со мной, бывает, пошутит, бывает, что-то подскажет в тактическом плане. Он знает грань между шутками и серьёзными разговорами. Чувствует, когда надо пошутить, а когда, наоборот, напихать. Это одно из качеств, которое отличает его от других тренеров.



— Какие ещё качества у него есть?

— Он современный тренер.



— Что вы вкладываете в это понятие?

— Михалыч следует футбольным тенденциям, играет в атакующий футбол. Он даёт свободу игрокам, но в то же время у нас всегда есть конкретный тактический план. При этом он не загоняет нас в рамки, не говорит «играйте только так и никак иначе».



— Вы раскрылись в ЦСКА на непривычной позиции в опорной зоне.

— Я был немного удивлён, что Гончаренко меня туда выпустил. Но в целом понимал ситуацию, потому что других вариантов не было. Ему надо было рисковать, пробовать. Увидел такой вариант – почему нет? Я игрок полузащиты, могу сыграть и сзади, и выше.



— Вам самому это удобно? Там ведь финты не покрутишь, больше черновой работы.

— Это новая позиция, которую надо понять. С каждой игрой понимания становилось всё больше. Первое время бывало такое, что мог заиграться и убежать вперёд, а на этой позиции надо чётко оценивать ситуацию, когда убегать можно, а когда нельзя. Прелести тут тоже есть – ты постоянно с мячом, управляешь игрой, становишься системообразующим игроком. Это мне нравится.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Думать приходится больше?

— Да, до приёма мяча я должен оценить ситуацию и прикинуть, куда он пойдёт дальше. Это мне очень нравится, потому что развиваешься интеллектуально.



— Почему вам никак не удаётся забить?

— Недочёты надо искать в себе. Постараюсь прибавить в компонентах, которые мне нужны. Например, в дальних ударах, завершении, входе в штрафную, игре головой, левой ногой…Да много всего. Времени, чтобы это отработать, будет достаточно.



— Бесит, что нет голов?

— Разочаровывает. И даже чуть-чуть давит. Надеялся забить пораньше, просто не получается. Плюс меня глубже перевели, функции стали другими. Главное, чтобы я приносил пользу команде, а голы придут. Как любой атакующий игрок, забить я очень хочу – мне это придаст уверенности. А пока я только злюсь внутри себя.



— Бывало у вас когда-то подобное?

— Помню, вместе с «Алгой» участвовали в международном турнире, который проходил в Бишкеке. В полуфинале играли с ташкентским «Пахтакором», дело дошло до пенальти. Я не забил, и мы проиграли. Я очень разозлился, расстроился. Так, что закрылся в комнате и плакал всю ночь. Аж рвал всё на себе от злости! Долго потом себе простить этого не мог.

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«Бекао русскому учит наш массажист, дядя Миша»

— Влашича многие считают ключевым игроком ЦСКА. Каково вам с ним играть?

— Никола действительно отличный, крутой игрок. Он может отдать грамотный пас в сложный ситуации, может обвести тогда, когда это надо, протащить мяч из глубины. Думаю, у него нет потолка — он может стать игроком мирового уровня.



— По роликам ЦСКА создаётся впечатление, что вы много с ним общаетесь.

— Да, это правда. У нас есть общие темы для разговора, и не только футбольные. Мы даже спорили с ним на бой Конора Макгрегора и Хабиба. Он поставил на Конора, а я на Хабиба.



— На что спорили?

— На 200 долларов.



— Бой смотрели вместе?

— Нет, это было рано, часов в семь утра, а у нас был заезд на базу перед матчем с «Локомотивом». Поэтому каждый смотрел у себя в номере.



— Кстати, ещё про ролики. В выпуске «КраСавы» Бекао поёт про коммунизм. Кто его этому научил?

— Это наш массажист, дядя Миша (Насибов. – Прим. «Чемпионата»). Он постоянно его учит новым словечкам. Мы ему тоже что-то подкидываем.



— Удивительно – человек приехал полгода назад, а уже неплохо говорит. От Марио, мне кажется, мы так и не услышали ничего на русском.

— Он компанейский парень, весёлый. Постоянно со всеми общается. У Марио характер другой – он стеснительный. Но это нормально. Все мы разные.

— Перед началом сезона говорили, что ЦСКА с таким составом вылетит в ФНЛ. Сейчас команда ушла на перерыв, отставая от первого места на четыре очка. Что можете ответить критикам?

— Им я всё стараюсь доказывать на поле, как и команда (улыбается). Это их мнение. Мы будем продолжать показывать свою игру, и они получат на всё ответ.