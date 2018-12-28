Кто лучший полузащитник года в РПЛ?

Продолжаем подводить итоги 2018 года. Настала очередь полузащитников. Кто из хавбеков в 2018 году проявил себя лучше всех? Мнением делятся читатели и эксперты «Чемпионата».

Кто лучший защитник года в РПЛ? Узнайте мнения Бышовца, Газзаева и Гамулы.

Валерий Рейнгольд, бывший полузащитник московского «Спартака»:



— Лучшим полузащитником года считаю Глушакова, он на все сто процентов выполняет свою роль. У него конфликт с болельщиками, но это другой разговор. До какого-то момента на это звание претендовал Зобнин, но Денис играет очень прилично, особенно в последнее время. Он очень сильный полузащитник, провёл хороший год, я считаю, заслужил.

Евгений Алдонин, бывший полузащитник ЦСКА:



— Среди полузащитников очень хочется отметить Головина, но он больше не выступает в чемпионате России. Поэтому назову Юрия Газинского. Он здорово прогрессирует, хорошо себя показывает как в «Краснодаре», так и в сборной. Он начал влиять на результат, прибавил в атакующей игре, он забивает, отдаёт голевые передачи, при этом играет опорного полузащитника.



Дмитрий Черышев, главный тренер «Нижнего Новгорода»:



— Звание лучшего полузащитника Российской Премьер-Лиги в 2018 году заслужил Головин. Он хорошо показал себя в сборной и в ЦСКА, да и переход в «Монако» тоже о многом говорит.

Головина, похоже, всё достало. Он сорвался и получил прямую красную Система VAR сработала против полузащитника сборной России.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, обладатель Кубка УЕФА:



— Лучшим полузащитником я бы назвал Головина. Он продемонстрировал высокий уровень игры. За последние годы вырос в очень хорошего футболиста, и, я думаю, не случайно многие клубы хотели его видеть в своих рядах. Сейчас, к сожалению, у него не складывается игра, но это не имеет никакого значения. Если брать в целом год, то при игре за ЦСКА и сборную он продемонстрировал стабильный и высокий класс игры.

Ринат Билялетдинов, заслуженный тренер России:



— Зобнин — лучший полузащитник Российской Премьер-Лиги. Мне нравится манера его игры. Он часто остаётся в тени, но я вижу, что, если он не окажется в нужном месте, у команды будут проблемы в обороне.

Зобнин: сезон можно спасти. Верю, что мы способны побороться даже за золото Лидер «Спартака» и сборной России – об отставке Карреры, тактике Рианчо и секрете успеха национальной команды на ЧМ-2018.

Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:



— Лучшим полузащитником года был Роман Зобнин. Он боец, быстро восстановился после тяжёлой травмы, в сборной выглядел очень здорово, в «Спартаке», так что я считаю, что он – лучший.



Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:



— Лучший полузащитник – Александр Головин. Лучше него никого нет, даже близко. Среди игроков своей позиции – лучший. Его класс показал чемпионат мира и переход в «Монако».

Наше мнение

Павел Пучков, корреспондент «Чемпионата»:



— Денис Глушаков. Понятно, что лучшим полузащитником года капитан «Спартака» не был. Но просто вспомните вообще всё, что случилось с ним в 2018-м. Футбол – это во многом шоу, а в этом компоненте Глушаков если и уступил, то только одному полузащитнику – Павлу Мамаеву. Вряд ли сам Денис сможет когда-нибудь забыть 2018-й, даже если захочет. Это его год, просто не в том смысле, к которому все привыкли.

Мнение читателей

Kometabalamoshki:



— Мамаев был самым ярким в этом году.



karera321:



Ну, тут у Головина конкурентов просто нет.



1) Головин



2) Газинский



3) Кузяев



grafolenev:



— Отметил бы Зобнина и Газинского. Но лучшим полузащитником я назову Далера Кузяева. Всё-таки у нас «Зенит» — лидер РПЛ, а Кузяев его движущая сила.

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