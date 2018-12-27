Матч «Интер» – «Наполи» – это ужас! Расизм, убийство фаната, извинения мэра

Центральный матч 18-го тура Серии А «Интер» – «Наполи» превратился в какой-то кошмар. Интересную игру, которую выиграла в концовке команда Лучано Спаллетти, затмили собой околофутбольные события. Вместо того, чтобы обсуждать тактику и рассуждать о прогрессе автора победного гола Лаутаро Мартинеса, сейчас в Италии говорят о вещах, за которые стыдно.

Во-первых, зафиксирован факт проявления расизма в адрес одного из лучших центральных защитников современного футбола Калиду Кулибали. По ходу игры фанаты-недоумки «Интера» ухали каждый раз, когда сенегец касался мяча. Печально, что они в результате добились своей цели: Кулибали сорвался и заработал удаление в течение минуты. Лидер обороны «Наполи» заработал жёлтую карточку, после чего, находясь под воздействием эмоций, поаплодировал арбитру. Судья тут же выписал сенегальцу второй «горчичник». Вдесятером неаполитанцы пропустили гол Мартинеса.

«Расстроен поражением, но больше всего тем, что оставил своих братьев в меньшинстве. Но горжусь цветом своей кожи. Горжусь тем, что я француз, сенегалец, неаполитанец. Горжусь, что я человек», – написал после игры в своём «твиттере» Кулибали. Тем временем тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что в следующий раз игроки его команду уйдут с поля, несмотря на риск заработать техническое поражение, если услышат расистские выкрики. По словам наставника, представители клуба трижды просили судью оставить встречу, а тот никак не реагировал. Только диктор по стадиону трижды делал объявление на эту тему, но что толку?

Сенегальца поддержал главная звезда Серия А нападающий Криштиану Роналду, сделавший в «Инстаграме» заявление, направленное против расизма, а мэр Милана Джузеппе Сала попросил прощения у Кулибали за поведение фанатов «Интера». Глава города опубликовал длинный пост в «Фейсбуке», который, к слову, лайкнул и Калиду.

«Вчера вечером я пошёл на стадион, следуя страсти, которую мне привил мой отец. Мне было холодно, я переживал и радовался победе «Интера». Но домой вернулся в унынии. Уханья в адрес Кулибали были позором… Я хотел бы, чтобы на следующий матч «Интера» с «Эмполи» с капитанской повязкой вышел Асамоа. Прошу прощения у Калиду Кулибали от имени Милана и от себя лично», – в частности, написал Сала.

Дисциплинарный комитет федерации футбола Италии сегодня объявил о наказании «Интера». Миланский клуб должен провести два ближайших домашних матча с «Беневенто» и «Сассуоло» при пустых трибунах. Фанатская трибуна «Курва Норд» закрыта на три игры. Выбирая форму наказания, комитет учитывал, что это уже не первый случай проявления расизма со стороны фанатов «Интера». Между тем, сам Кулибали дисквалифицирован за удаление на два матча.

А вот из-за другого происшествия, связанного с игрой «Интер» – «Наполи», вообще могли остановить чемпионат Серии А. Президент федерации футбола страны Габриэле Гравина сообщил журналистам, что этот вопрос обсуждается. Впрочем, через несколько часов он же успокоил итальянских болельщиков – пока решили обойтись без крайних мер.

За несколько часов до начала встречи на стадионе «Джузеппе Меацца – Сан-Сиро» произошло столкновение поклонников «нерадзурри» и «партенопейцев».

В паре километров от арены группа вооружённых фанатов «Интера» атаковала фургон, в котором ехали поклонники «Наполи». В результате конфликта четверо из гостей Милана получили ножевые ранения: одного ранили в живот, а остальные отделались лёгкими повреждениями.

Однако больше всего не повезло одному из нападавших. Водитель фургона, попытавшийся покинуть место событий, сбил фаната «Интера». Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, тем не менее спасти не смогли. Он скончался утром от полученных травм. Безумный, бессмысленный поступок стоил жизни 35-летнему человеку. Полиция уже арестовала двоих нападавших, третий – в розыске.

В матче «Интер» – «Наполи» произошёл и потрясающий игровой момент, о котором невозможно не упомянуть. Собственно, игра началась с того, что Мауро Икарди после розыгрыша мяча пробил с центра поля – и попал в перекладину!

Это мог бы быть один из самых красивых голов 2018 года.

