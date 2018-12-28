Пример ЦСКА заразителен. Промес хочет в аренду в «Спартак»?

Прмес хочет в «Спартак», Гатуззо отправится на биржу труда и другие трансферные новости и слухи — в обзоре дня.

Промес хочет вернуться в «Спартак» на правах аренды

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Севильи» Квинси Промес может вернуться в московский «Спартак» спустя всего полгода после перехода в испанский клуб.



Не исключён вариант, при котором 26-летний футболист перейдёт в стан красно-белых на правах аренды до конца нынешнего сезона. В трансфере заинтересован сам Промес. При этом «Севилья» готова отпустить хавбека.

Напомним, Промес перешёл из «Спартака» в «Севилью» в конце августа. За несколько месяцев в составе новой команды полузащитник принял участие в 14 матчах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями.



Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. С красно-белыми он завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/17, после чего команда одержала победу в матче за Суперкубок страны с «Локомотивом».

Главные задачи на зиму. «Спартак» Из всех клубов претендентов на золото красно-белым придётся поработать больше всех.

«Спартак» получил предложения по Адриано от двух китайских клубов

«Спартак» получил два официальных предложения от китайских клубов по поводу продажи нападающего Луиса Адриано. Как сообщает Gauchazh, будущее бразильского футболиста определится в ближайшие дни.



Ранее в СМИ сообщалось, что «Интернасьонал» хочет арендовать Адриано и надеется, что форвард согласится на уменьшение зарплаты ради возвращения в Бразилию. Позже Адриано опроверг слухи о его возможном уходе из стана красно-белых.



31-летний игрок является воспитанником «Интернасьонала». В нынешнем сезоне он провёл 14 матчей в чемпионате России, стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. «Спартак» после 17 туров занимает в турнирной таблице Премьер-Лиги четвёртое место.

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СМИ: Гаттузо будет уволен из «Милана» после матча со СПАЛом

Руководство «Милана» приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Дженнаро Гаттузо, сообщает Calciomercato.com.



По информации издания, судьба итальянского специалиста уже решена. Тем не менее официально о его увольнении будет объявлено после матча со СПАЛом в 19-м туре Серии А, который состоится 29 декабря. В клубе решили оставить тренера у руля команды вплоть до зимнего перерыва.

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Ранее руководство россонери выдвинуло Гаттузо условие, при котором будет готово оставить его во главе команды. Чтобы избежать отставки, тренеру были необходимы победы в матчах с «Фрозиноне» и СПАЛом, однако с первым соперником «Милан» справиться не сумел.



«Милан» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице Серии А с 28 очками в активе. В последних шести матчах первенства россонери одержали лишь одну победу.

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«Реал» планирует выкупить у «Бетиса» защитника Фирпо за € 50 млн

Защитник «Бетиса» Эктор Фирпо может продолжить карьеру в мадридском «Реале», утверждает AS.



По информации издания, «Королевский клуб» намерен активировать прописанную в контракте 22-летнего футболиста опцию выкупа за € 50 млн. В лице игрока из Доминиканской Республики «сливочные» видят идеальную подмену Марсело. Отмечается, что к новой команде Фирпо присоединится уже следующим летом.

Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Бетиса» Фирпо

При этом «Реал» может столкнуться с конкуренцией со стороны сразу двух английских клубов – лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити». Об интересе «горожан» к игроку сообщалось ещё в начале сентября.



В нынешнем сезоне Фирпо принял участие в 15 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 3 гола и 1 результативную передачу.

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«ПСЖ» попытается в январе перехватить Рэмси у «Ювентуса»

«Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток заполучить полузащитника лондонского «Арсенала» Аарона Рэмси, несмотря на сообщения о договорённости между валлийцем и туринским «Ювентусом».

Как сообщает L’Equipe, руководство парижского клуба намерено выиграть борьбу за 28-летнего хавбека и попытается выкупить его у «канониров» в зимнее трансферное окно. Ради победы в борьбе за Рэмси «ПСЖ» готов предложить лондонцам около € 20 млн. Самому игроку будет предложен контракт на полтора года.

СМИ: Рэмси летом перейдёт в «Ювентус»

Ранее сообщалось, что Рэмси согласовал с «Ювентусом» условия контракта, по которому он будет получать € 10 млн в год. Ожидалось, что игрок присоединится к туринцам следующим летом по истечении соглашения с «Арсеналом».



Интерес к Рэмси также проявляли «Интер», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

«Играли хорошо, но ведь это защита, которой 139 лет». Обзор британских СМИ Ведущие английские издания уже предвкушают победу «канониров» в Лиге Европы, выделяют Александра Головина и хвалят Аарона Рэмси.

«Интер» наказан за проявление расизма фанатами клуба

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии принял решение наказать «Интер» в связи с поведением его фанатов во время матча 18-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:0), сообщает Football Italia.



Миланский клуб будет вынужден провести два следующих домашних матча без зрителей, а фанатская трибуна «Курва Норд» будет закрыта на протяжении трёх домашних игр. Такое решение было принято в связи с расистскими оскорблениями фанатов «Интера» в адрес защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Напомним, по ходу встречи фанаты нерадзурри начинали громко ухать всякий раз, как мяча касался Кулибали, уроженец Сенегала. После матча главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, что представители клуба трижды просили главного арбитра остановить игру, и выразил мнение, что поведение болельщиков привело к нарушению в исполнении Кулибали в концовке встречи и его последующему удалению. Специалист также заявил, что в случае повторения такой ситуации игроки «Наполи» покинут поле.

«Манчестер Юнайтед» рассмотрит кандидатуру Аллегри на пост главного тренера

Руководство «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к наставнику туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, сообщает ESPN FC.

«Красные дьяволы» рассмотрят кандидатуру итальянца в процессе поиска постоянного главного тренера, который, как ожидается, возглавит команду после нынешнего сезона.



Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на должность нового наставника «МЮ» является Маурисио Почеттино, в настоящее время работающий в лондонском «Тоттенхэм Хотспур».



Напомним, 18 декабря боссы «Манчестер Юнайтед» уволили Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Позже было объявлено о назначении исполняющим обязанности Уле-Гуннара Сульшера, он будет возглавлять «красных дьяволов» до конца этого сезона.



«МЮ», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.