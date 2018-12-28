10 главных разочарований РПЛ 2018 года

Начало года сложилось для Фёдора Смолова как нельзя лучше. Во второй половине прошлого сезона «Краснодар» набрал ход, а его нападающий практически никогда не уходил с поля без забитого мяча или голевой передачи. «Быки» в итоге заняли еврокубковое четвёртое место, а Смолов в гонке бомбардиров уступил только Промесу. По слухам, весной Смолова просматривали клубы АПЛ, и домашний чемпионат мира должен был развить их интерес. Но именно с него началась чёрная полоса нападающего. Фёдор был незаметен в матче-открытии против Саудовской Аравии и ещё на групповом этапе проиграл конкуренцию за место в старте Дзюбе.

Со скамейки Фёдор толком не усиливал команду – нападающий проделывал большой объём работы в обороне, но выпадал из контратакующей модели сборной. «Паненка» против хорватов – момент, который при огромном желании забыть невозможно. В новом сезоне Смолов попал в скандал — не в такой громкий, как партнёр Смолова по «Краснодару», но команду Фёдор был вынужден сменить. Прошло уже больше половины чемпионата, а один из лучших форвардов страны с четырьмя забитыми мячами продолжает искать свою игру.

Фёдор Смолов Фото: РИА Новост

10 человек, которые хотят поскорее забыть 2018 год Наших много.

С уходом Александра Ташаева в «Спартак» Панченко должен был стать одним из лидеров «Динамо», но в итоге потерял место в стартовом составе команды Хохлова. Причина в полном отсутствии игровой дисциплины. Панченко ориентируется на мяч и выбрасывается в прессинг отдельно от своих партнёров. Ещё большие проблемы Кирилл создаёт в атаке. Панченко – второй игрок РПЛ по количеству ударов по воротам. Большинство из них не только не находят створ ворот, но и бесперспективны изначально – своими неправильными решениями Кирилл загубил немало потенциально опасных атак своей команды.

Кирилл Панченко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Денис Глушаков за год прошёл путь от главного любимца болельщиков «Спартака» до объекта ненависти, освистываемого на домашнем стадионе. Капитан красно-белых потерял не только в авторитете. Денис никогда не отличался качественной игрой в обороне и требовал подстраховку своей зоны, но компенсировал это активностью на чужой половине поля. В этом сезоне на Глушакова перестали делать ставку в качестве главного разыгрывающего центрального полузащитника. Сначала от услуг Дениса отказалась сборная, потом искать альтернативные варианты продвижения мяча вперёд начали в «Спартаке». Причины не в поведении футболиста. Денис почти перестал обострять игру. Вклад Глушакова в атакующую игру часто ограничивался простыми короткими передачами и неопасными ударами из-за штрафной. На данный момент место Глушакова в стартовом составе «Спартака» — волевое решение Кононова, которое может быстро измениться без прогресса самого игрока. Денису есть что доказывать.

Денис Глушаков Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Кононов уверен в себе. Он не сожалеет, что оставил повязку Глушакову Итог первой части сезона от тренера «Спартака».

Трансфер Эльмира Набиуллина в «Зенит» замедлил развитие защитника. При Манчини Эльмир просиживал шорты и повышал среднюю стоимость скамейки запасных «Зенита», но Сергей Семак дал игроку шанс. Набиуллин отыграл первую половину нового сезона в стартовом составе команды, но смотрелся намного хуже занимавшего ранее позицию левого защитника Юрия Жиркова. Пока что Эльмир не тянет уровень игрока старта команды, играющей с позиции силы. В среднем Набиуллин отрезает передачами вперёд чуть более 20 соперников за матч – это одна из худших Packing-статистик среди игроков питерской команды. Своим шансом Эльмир не воспользовался. С ноября Семак стал закрывать позицию левого защитника Маком, а Набиуллин вернулся на скамейку запасных и с тех пор не провёл ни одной минуты в матчах РПЛ.

Как это ни смешно, но «Динамо» действительно лучший вариант для Ташаева В «Спартаке» оставаться на весеннюю часть сезона ему слишком рискованно.

Ещё одна жертва трансфера в российский топ-клуб. В конце прошлого сезона Александр Ташаев был абсолютно лучшим в составе «Динамо» и помог команде подняться в первую половину таблицы. Летом Александр перешёл в «Спартак» со скандалом, оспаривая премиальные за предыдущий сезон в суде. В новом сезоне карьера Ташаева пошла на спад. Игрок проиграл конкуренцию сначала Самедову, потом Мельгарехо и практически не появлялся на поле. Олегу Кононову Александр тоже не пригодился и совсем недавно был выставлен на трансфер. По слухам, бывший клуб уже успел отказаться от возвращения «перебежчика».

Александр Ташаев Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

От перехода титулованного итальянца ждали гораздо большего. Маркизио должен был решить главную проблему «Зенита» этого сезона – заменить травмированного Нобоа и вернуть модель игры с двумя плеймейкерами в центре поля. Но, кажется, Клаудио недооценил уровень РПЛ. В движении без мяча итальянец выезжает за счёт своего опыта и грамотно подчищает в обороне, но с мячом работает так медленно, что теряется на поле даже против слабо организованного прессинга. Игрока с приставкой «супер» по меркам российского чемпионата съел даже скромный Долгов из «Анжи», выключив Клаудио персональной опекой. Пока что подписание Маркизио себя не оправдывает, а «Зенит» продолжает упрощать свою игру и ждать возвращения Нобоа.

Клаудио Маркизио Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Маркизио как новый пример непоследовательности «Зенита» в трансферной политике Звёздный итальянец потерял место в основном составе. Но он в этом не виноват.

Трансфер Чико Флореса в «Рубин» напоминает сделки начала нулевых. Защитник «Рубина» медлителен, постоянно пускает вертикальные передачи за спину и совершает огромное количество ошибок в выборе позиции. Вдвойне удивительно то, что такого игрока пригласил в свою команду Курбан Бердыев, щепетильно подходящий к комплектации состава. Как бы то ни было, Чико — один из самых слабых легионеров, привезённых в Россию летом.

Кристиан Куэва («Краснодар»)

Перуанца сложно упрекнуть за качество игры. На поле Куэва был полезен, проделывал большой объём черновой работы и даже попробовал себя в ранее неизвестной ему роли «ложной девятки» в матче с «Севильей». Против одного из самых дорогих трансферов межсезонья сыграли два независящих от Кристиана фактора – отличная форма партнёров по команде и иностранный паспорт. За первую половину сезона перуанец лишь трижды выходил в стартовом составе «быков» и суммарно провёл на поле чуть менее 500 минут. При этом перуанец не высказывает недовольство по этому поводу, ведёт себя профессионально и продолжает работать.

Кристиан Куэва Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Фернандо («Спартак»)

На старте сезона проблему развития позиционных атак «Спартака» решал отличный распасовщик Жиго – противнику нужно было закрывать сразу двух игроков, и кто-то из пары Жиго-Фернандо практически всегда оказывался на свободном пространстве. Но с травмой француза всё внимание переключилось на Фернандо. Соперники «Спартака» стали применять против бразильца персональную опеку и прессинговать его, даже когда Фернандо опускался за мячом к своим защитникам. Фернандо провел несколько неплохих матчей и забил красивый гол со штрафного в дерби с ЦСКА, но бразилец уже не так опасен, как раньше. Против одного из лучших плеймейкеров РПЛ научились играть почти все команды чемпионата.

Фернандо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

5 главных людей «Локомотива» в 2018 году У каждого из них уходящий год, несмотря на чемпионство, получился неоднозначным.

Возраст сильно сказывается на капитане «Локомотива». В чемпионский сезон «Локомотива» Денисов был одним из лучших в составе команды, а отсутствие Игоря в заявке на чемпионате мира у многих вызывало недоумение. Ситуация изменилась в новом сезоне. Игорь всё так же играет в стартовом составе команды Семина, но на глазах сдаёт в скорости. Отсюда большое количество необязательных ошибок и ситуаций, когда Денисов правильно читает игру, но уже не успевает оказаться в нужной точке. Сейчас дублёр Денисова Дмитрий Баринов выполняет функции опорного полузащитника лучше капитана «Локомотива».