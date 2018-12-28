10 главных разочарований РПЛ 2018 года

Фёдор Смолов («Локомотив»)
Начало года сложилось для Фёдора Смолова как нельзя лучше. Во второй половине прошлого сезона «Краснодар» набрал ход, а его нападающий практически никогда не уходил с поля без забитого мяча или голевой передачи. «Быки» в итоге заняли еврокубковое четвёртое место, а Смолов в гонке бомбардиров уступил только Промесу. По слухам, весной Смолова просматривали клубы АПЛ, и домашний чемпионат мира должен был развить их интерес. Но именно с него началась чёрная полоса нападающего. Фёдор был незаметен в матче-открытии против Саудовской Аравии и ещё на групповом этапе проиграл конкуренцию за место в старте Дзюбе.
Со скамейки Фёдор толком не усиливал команду – нападающий проделывал большой объём работы в обороне, но выпадал из контратакующей модели сборной. «Паненка» против хорватов – момент, который при огромном желании забыть невозможно. В новом сезоне Смолов попал в скандал — не в такой громкий, как партнёр Смолова по «Краснодару», но команду Фёдор был вынужден сменить. Прошло уже больше половины чемпионата, а один из лучших форвардов страны с четырьмя забитыми мячами продолжает искать свою игру.
Кирилл Панченко («Динамо»)
С уходом Александра Ташаева в «Спартак» Панченко должен был стать одним из лидеров «Динамо», но в итоге потерял место в стартовом составе команды Хохлова. Причина в полном отсутствии игровой дисциплины. Панченко ориентируется на мяч и выбрасывается в прессинг отдельно от своих партнёров. Ещё большие проблемы Кирилл создаёт в атаке. Панченко – второй игрок РПЛ по количеству ударов по воротам. Большинство из них не только не находят створ ворот, но и бесперспективны изначально – своими неправильными решениями Кирилл загубил немало потенциально опасных атак своей команды.
Денис Глушаков («Спартак»)
Денис Глушаков за год прошёл путь от главного любимца болельщиков «Спартака» до объекта ненависти, освистываемого на домашнем стадионе. Капитан красно-белых потерял не только в авторитете. Денис никогда не отличался качественной игрой в обороне и требовал подстраховку своей зоны, но компенсировал это активностью на чужой половине поля. В этом сезоне на Глушакова перестали делать ставку в качестве главного разыгрывающего центрального полузащитника. Сначала от услуг Дениса отказалась сборная, потом искать альтернативные варианты продвижения мяча вперёд начали в «Спартаке». Причины не в поведении футболиста. Денис почти перестал обострять игру. Вклад Глушакова в атакующую игру часто ограничивался простыми короткими передачами и неопасными ударами из-за штрафной. На данный момент место Глушакова в стартовом составе «Спартака» — волевое решение Кононова, которое может быстро измениться без прогресса самого игрока. Денису есть что доказывать.
Эльмир Набиуллин («Зенит»)
Трансфер Эльмира Набиуллина в «Зенит» замедлил развитие защитника. При Манчини Эльмир просиживал шорты и повышал среднюю стоимость скамейки запасных «Зенита», но Сергей Семак дал игроку шанс. Набиуллин отыграл первую половину нового сезона в стартовом составе команды, но смотрелся намного хуже занимавшего ранее позицию левого защитника Юрия Жиркова. Пока что Эльмир не тянет уровень игрока старта команды, играющей с позиции силы. В среднем Набиуллин отрезает передачами вперёд чуть более 20 соперников за матч – это одна из худших Packing-статистик среди игроков питерской команды. Своим шансом Эльмир не воспользовался. С ноября Семак стал закрывать позицию левого защитника Маком, а Набиуллин вернулся на скамейку запасных и с тех пор не провёл ни одной минуты в матчах РПЛ.
Александр Ташаев («Динамо»)
Ещё одна жертва трансфера в российский топ-клуб. В конце прошлого сезона Александр Ташаев был абсолютно лучшим в составе «Динамо» и помог команде подняться в первую половину таблицы. Летом Александр перешёл в «Спартак» со скандалом, оспаривая премиальные за предыдущий сезон в суде. В новом сезоне карьера Ташаева пошла на спад. Игрок проиграл конкуренцию сначала Самедову, потом Мельгарехо и практически не появлялся на поле. Олегу Кононову Александр тоже не пригодился и совсем недавно был выставлен на трансфер. По слухам, бывший клуб уже успел отказаться от возвращения «перебежчика».
Клаудио Маркизио («Зенит»)
От перехода титулованного итальянца ждали гораздо большего. Маркизио должен был решить главную проблему «Зенита» этого сезона – заменить травмированного Нобоа и вернуть модель игры с двумя плеймейкерами в центре поля. Но, кажется, Клаудио недооценил уровень РПЛ. В движении без мяча итальянец выезжает за счёт своего опыта и грамотно подчищает в обороне, но с мячом работает так медленно, что теряется на поле даже против слабо организованного прессинга. Игрока с приставкой «супер» по меркам российского чемпионата съел даже скромный Долгов из «Анжи», выключив Клаудио персональной опекой. Пока что подписание Маркизио себя не оправдывает, а «Зенит» продолжает упрощать свою игру и ждать возвращения Нобоа.
Чико Флорес («Рубин»)
Трансфер Чико Флореса в «Рубин» напоминает сделки начала нулевых. Защитник «Рубина» медлителен, постоянно пускает вертикальные передачи за спину и совершает огромное количество ошибок в выборе позиции. Вдвойне удивительно то, что такого игрока пригласил в свою команду Курбан Бердыев, щепетильно подходящий к комплектации состава. Как бы то ни было, Чико — один из самых слабых легионеров, привезённых в Россию летом.
Кристиан Куэва («Краснодар»)
Перуанца сложно упрекнуть за качество игры. На поле Куэва был полезен, проделывал большой объём черновой работы и даже попробовал себя в ранее неизвестной ему роли «ложной девятки» в матче с «Севильей». Против одного из самых дорогих трансферов межсезонья сыграли два независящих от Кристиана фактора – отличная форма партнёров по команде и иностранный паспорт. За первую половину сезона перуанец лишь трижды выходил в стартовом составе «быков» и суммарно провёл на поле чуть менее 500 минут. При этом перуанец не высказывает недовольство по этому поводу, ведёт себя профессионально и продолжает работать.
Фернандо («Спартак»)
На старте сезона проблему развития позиционных атак «Спартака» решал отличный распасовщик Жиго – противнику нужно было закрывать сразу двух игроков, и кто-то из пары Жиго-Фернандо практически всегда оказывался на свободном пространстве. Но с травмой француза всё внимание переключилось на Фернандо. Соперники «Спартака» стали применять против бразильца персональную опеку и прессинговать его, даже когда Фернандо опускался за мячом к своим защитникам. Фернандо провел несколько неплохих матчей и забил красивый гол со штрафного в дерби с ЦСКА, но бразилец уже не так опасен, как раньше. Против одного из лучших плеймейкеров РПЛ научились играть почти все команды чемпионата.
Игорь Денисов («Локомотив»)
Возраст сильно сказывается на капитане «Локомотива». В чемпионский сезон «Локомотива» Денисов был одним из лучших в составе команды, а отсутствие Игоря в заявке на чемпионате мира у многих вызывало недоумение. Ситуация изменилась в новом сезоне. Игорь всё так же играет в стартовом составе команды Семина, но на глазах сдаёт в скорости. Отсюда большое количество необязательных ошибок и ситуаций, когда Денисов правильно читает игру, но уже не успевает оказаться в нужной точке. Сейчас дублёр Денисова Дмитрий Баринов выполняет функции опорного полузащитника лучше капитана «Локомотива».