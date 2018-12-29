Эти фото вошли в историю. Лучшие кадры сборной России на ЧМ-2018

Самым запоминающимся эпизодом подготовки сборной к чемпионату мира стал прорыв юных фанатов на поле во время открытой тренировки на «ВЭБ-Арене».
Сборная России эффектно стартовала на домашнем ЧМ с разгромной победы над Саудовской Аравией. Автором первого гола стал Юрий Газинский.
Этот год точно стал для Дениса Черышева одним из успешных в карьере.
Эмоции Станислава Черчесова после гола Артёма Дзюбы бесценны.
Вряд ли тренер сборной России тогда подозревал, что придумал новое празднование гола для Дзюбы.
Красота в исполнении Александра Головина.
Сборной Египта так и не удалось взять верх над Россией.
Симметрия матча Россия – Египет.
Огненные эмоции от Марио Фернандеса и Артёма Дзюбы никого не оставили равнодушными.
Матч со сборной Уругвая в одном кадре.
Для полного погружения в атмосферу следующие кадры желательно смотреть под тему из «Титаника».
Признайтесь, вы тоже плакали после гола Марио хорватам.
«Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом».
Фёдор Смолов после того самого неудачного пенальти.
Если бы эти кадры показали до начала чемпионата мира, многие сказали бы, что это альтернативная вселенная. Но нет, десятки тысяч болельщиков на Воробьёвых горах, скандирующих «Мо-лод-цы!» сборной России, – это реальность и это история.
Наша команда давно не дарила фанатам таких положительных эмоций. И эти кадры лучшего месяца 2018 года хочется оставить в памяти навсегда.