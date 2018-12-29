Эти фото вошли в историю. Лучшие кадры сборной России на ЧМ-2018

Самым запоминающимся эпизодом подготовки сборной к чемпионату мира стал прорыв юных фанатов на поле во время открытой тренировки на «ВЭБ-Арене».

Сборная России эффектно стартовала на домашнем ЧМ с разгромной победы над Саудовской Аравией. Автором первого гола стал Юрий Газинский.

Этот год точно стал для Дениса Черышева одним из успешных в карьере.

Эмоции Станислава Черчесова после гола Артёма Дзюбы бесценны.

Вряд ли тренер сборной России тогда подозревал, что придумал новое празднование гола для Дзюбы.

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Красота в исполнении Александра Головина.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Сборной Египта так и не удалось взять верх над Россией.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Симметрия матча Россия – Египет.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Огненные эмоции от Марио Фернандеса и Артёма Дзюбы никого не оставили равнодушными.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Матч со сборной Уругвая в одном кадре.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Для полного погружения в атмосферу следующие кадры желательно смотреть под тему из «Титаника».

Фото: Clive Rose/Getty Images

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Признайтесь, вы тоже плакали после гола Марио хорватам.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Парни, я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом».

Фото: РИА Новости

Фёдор Смолов после того самого неудачного пенальти.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если бы эти кадры показали до начала чемпионата мира, многие сказали бы, что это альтернативная вселенная. Но нет, десятки тысяч болельщиков на Воробьёвых горах, скандирующих «Мо-лод-цы!» сборной России, – это реальность и это история.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Наша команда давно не дарила фанатам таких положительных эмоций. И эти кадры лучшего месяца 2018 года хочется оставить в памяти навсегда.