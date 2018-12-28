В «Локомотиве» меняется генеральный директор. Но это не победа Сёмина

Ближайшие дни будут невероятно насыщенными для всех, кто имеет отношение к «Локомотиву», потому что последует целый ряд официальных объявлений и кадровых изменений. Рассказываем, чего ждать, и отвечаем на главные вопросы.

Геркус уходит?

Да. Генеральный директор в «Локомотиве» меняется, Илья Геркус из клуба уходит. Официально это объявят в ближайшее время, но косвенных подтверждений ухода уже предостаточно. Лучше всех выступил новый генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев. Комментируя будущее арендованного у «Локо» Алана Касаева, Качукаев прямо сказал: «Геркус взял паузу, сказал, что в клубе будут новые люди — им и решать вопрос. Мы ждём до 10 января».

Чем конкретно будет заниматься Илья Леонидович дальше, пока неизвестно, но пока всё идёт к тому, что это будет работа на благо российского футбола: в РФС или РПЛ. Вариантов новой должности много, яснее станет после выборов президента РФС.

Эрик Штоффельсхаус ушёл сам?

Нет, опытный немецкий менеджер просто сыграл на опережение и подал информацию так, как ему удобно.

Разумеется, после отставки Ильи Геркуса никаких шансов продолжить работу в «Локомотиве» у Эрика не было. И дело не в том, что с нынешним генеральным директором они команда. Просто только Геркус защищал деятельность Штоффельсхауса в «Локомотиве». Даже если не учитывать конфликт с Юрием Сёминым, к спортивному директору много вопросов. Ноль приглашённых игроков с потенциалом – трансферы совершались только по опытным футболистам. Ноль рублей «Локомотив» заработал при Штоффельсхаусе на трансферах. Никакой новой системы взаимодействия клуба, молодёжной команды и академии между собой тоже не появилось. Если брать открытую информацию, то хорошо у Эрика получалось только использовать свою записную книжку в переговорах. Будь он агентом, этого наверняка бы хватило. Но для спортивного директора слабовато.

Но теперь к Штоффельсхаусу только один вопрос: пост в «Инстаграме» с формулировкой «снимаю с себя обязанности спортивного директора» означает отказ от компенсации при увольнении?

Самая популярная реакция на все слухи и факты последних недель: Палыч победил. Пережил в клубе всех тех, кто мешал ему работать в последнее время. Но такая подача – подмена понятий.



Во-первых, потому что процесс ухода Ильи Геркуса из «Локомотива» никогда не зависел от мнения Сёмина. Недовольство тренера выслушивали на совете директоров, но от генерального директора шла аналогичная реакция. Они оба постоянно критиковали друг друга, но клуб при этом выигрывал Кубок России и чемпионат. У Геркуса при этом был довольно долгосрочный план работы в «Локомотиве», он был готов и дальше существовать в таких обстоятельствах. Но вмешались изменения в Доме футбола.



Во-вторых, теперь Сёмину будет совсем не легче, а только сложнее. Тех, кого он обвинял, больше в клубе нет. Нельзя будет обвинить спортивного директора, что он купил не тех, а генеральный поддержал. Теперь за результат будет отвечать только сам Сёмин. К которому в РЖД тоже есть вопросы. И по поводу опубликованной книги, которую главный тренер ни с кем не согласовал. И за отдельные публикации в «Инстаграме» с упоминанием руководства РЖД в нужном Палычу контексте. И по поводу выступления в Лиге чемпионов. Чтобы доказать правоту своих действий, Сёмину нужно давать весной результат.

Но, по нашей информации, в целом Юрий Палыч морально готов успокоиться и перейти на менее волнительную должность, оставив тренерскую в конце сезона. Потенциальный сменщик уже готовится – Олег Пашинин активно участвует в тренировочном процессе. Но Сёмин не мог позволить себе уйти раньше Геркуса и Штоффельсхауса.

Будет хуже?

Нет, хуже не будет – не надо ожидать возвращения смутного времени правления Ольги Юрьевны Смородской. Василий Кикнадзе, которого называют главным кандидатом на должность генерального директора, совсем другой. Это человек, долгие годы входящий в совет директоров «Локомотива», то есть про все проблемы клуба он знает изнутри. Опыт работы в руководстве крупной организацией тоже есть: он долгое время управлял «Россией 2», а пару лет назад активно увлёкся киберспортивным бизнесом. Кикнадзе отлично известны настроения людей из РЖД, и ждать громких скандальных историй или высказываний от него не нужно.



Новый спортивный директор Владимир Кузьмичёв уже работал в клубе – занимался академией «Локомотива». Слухи о его возвращении ходили ещё с 2016 года. Именно при Кузьмичёве в академии клуба воспитывались братья Миранчуки. А руководителем академии, судя по всему, назначат Александра Гришина. Впрочем, сам он пока подтверждает только контракт на работу тренером юношеской команды «Локомотива» 2003 г.р.