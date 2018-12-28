«Чемпионат» продолжает подводить итоги года – в этот раз вспоминаем, над чем шутили и что обсуждали в 2018.

Усы надежды, потрачено и ростовский ковёр. Шутки и флешмобы этого года

Усы надежды

Пожалуй, главный мем этого года — «усами надежды» на время чемпионата мира заболела вся страна. Масштабную акцию начал Иван Ургант, а потом к усатому флешмобу подключились все остальные.

Даже песня вышла!

«Космос Стас»

После победы над Египтом комментатор Владимир Стогниенко включил в прямом эфире припев песни группы «Ленинград» «Экстаз: «Ты просто космос, Стас!».

Потом в Санкт-Петербурге с этой же фразой появилось граффити с Черчесовым.

«Мало, Головин!»

Во время матча Россия — Хорватия комментатор Первого канала Евгений Савин пропел: «Мало Головин, мало-мало Головин… Я такое, конечно, не слушаю, но сейчас просто в рифму получилось». Пользователи соцсетей отреагировали мгновенно.

Потом появилась даже песня про Станислава Черчесова и Головина.

Средний палец Робби Уильямса

После своего выступления на церемонии открытия Робби Уильямс показал в камеру средний палец. Чуть позже он объяснил, почему так поступил:



– Оставалась одна минута до начала матча. Я был под давлением, до начала всего одна минута, я не знал, успею ли закончить выступление. Так что я показал, что до начала матча одна минута.

Но какая разница, если к тому моменту этот скриншот облетел уже весь интернет?

Робби Уильямс Фото : кадр из трансляции Первого канала

***, братан!

Тот самый Томер Савойя, та самая фраза, которая надолго стала мемом. Сейчас этот персонаж изрядно всем надоел, а вот летом он все же стал любимчиком среди болельщиков. На некоторое время.

Симуляции Неймара

За четыре матча чемпионата мира бразильский нападающий провел, катаясь по полю, примерно 14 минут. Это стало поводом для всеобщих шуток – в стороне не осталась даже португальская служба экстренной помощи (INEM). Организация сделала плакат со статистикой ложных вызовов, поместив на него страдающего от боли Неймара. «75,8 процента вызовов экстренных служб безосновательны», — гласит надпись.

Алиссон и шар

Во время матча Бразилия – Швейцария на поле появился большой надувной шар. Он прилетел к вратарю сборной Бразилии Алиссону, который довольно резво его лопнул.

Алисон Бекер

Болельщики в кокошниках

Эта жующая хот-доги тройка стала знаменитой после того, как их случайно (или все-таки нет?) выхватила камера на матче Россия-Испания.

С ними даже граффити кто-то нарисовал!

«Ха-ха, ну вот так вот!»

Корреспондент «Матч-ТВ» Семён Зигаев брал у Юрия Газинского интервью после победы «Краснодара» над ЦСКА и оговорился: «Результат ничейный. Это скорее успех для команды или все-таки потеря?». Полузащитник его не понял и переспросил, откуда взялась ничья, на что журналист ответил: «Ха-ха, ну вот так вот!».

Семён Зигаев и Юрий Газинский Фото: кадр из трансляции «Матч-ТВ»

Ростовский ковёр

На матче 4-го тура «Ростов» — «Енисей» камеры выхватили из толпы болельщиков парня, который по-особенному праздновал гол: он размахивал ковром.

Сразу же после матча в «твиттере» «Ростова» появилась запись, что клуб постелет ковёр на тренировочной базе, а еще чуть позже клуб выпустил четвертый комплект формы – такой же расцветки.

Рауль Рианчо

Бывший тренер «Спартака» на одной из пресс-конференций произнес фразу, которая тут же стала крылатой: «После дождя всегда выходит солнце». А еще внимательные болельщики заметили в нем сходства с Альфом, героем одноименного комедийного сериала.

Потрачено и Бекао Сиджей

Впервые Родриго Бекао с главным героем GTA: San Andreas сравнил юмористический паблик #ВГИК, а потом все это выросло в целый перфоманс матча.

«Ты ещё не знаешь, но ты уже потраченный». Как из мема сделать перформанс матча Показывает «Ростов».

«Храни вас Николай Чудотворец»

Валерий Газзаев стал одним из главных героев летней прямой линии с Владимиром Путиным. Когда ему дали слово, вместо вопроса он толкнул такую пламенную речь, что президенту пришлось его перебить. Закончил Валерий Георгиевич просто невероятно: «Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу».

Фото : кадр из трансляции Первого канала

Глушаков и чехи

После того, как были опубликованы аудиозаписи общения Дениса Глушакова с женой, многие фразы стали крылатыми. Например, про чехов, которыми он угрожает Дарье: «Вот за эти слова, ***, будете с чехами разговаривать».

Кокорин, Мамаев и стул

Эту историю вы знаете отлично. Она тоже послужила поводом для многих шуток.

Зе Болотный

Шутка пошла с одного из форумов болельщиков «Спартака»: «Дело было так. Манчини с руководством Зенита смотрят матч Спартак — ЦСКА.



Манчини: «Нам нужен хороший нападающий. Такой как Зе. Только наш Зе, болотный.



Руководство: „Поняли. Берем За, болотного“».



С тех пор #ВГИК активно публикует шутки про Антона Заболотного.