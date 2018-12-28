Пять документальных фильмов о футболе, которые стоит посмотреть на каникулах

Светлый фильм о человеке, которого любили все «Будьте любезны!», или Перевод с футбольного (Россия, 2013)

О Владимире Маслаченко снято несколько документалок, но лучшая — эта. Большое количество людей, которые знали его и как футболиста, и как комментатора, рассказали столько плотнейших историй о Никитовиче, что после часа кажется, что ты знаешь об этом человеке всё, а на послевкусие остаётся эмоция чистого тепла. За перебивки в фильме отвечает сам Маслаченко — вернее, его знаменитые цитаты, которые составили классику комментаторских афоризмом. Хотя бы ради них стоит смотреть фильм.



Цитата из фильма: «Я знаю много футболистов старых, которые говорили: „Мы не могли Маслака слушать. Он ведёт репортаж о том, как он ведёт репортаж“. Да, эта тема существовала, но когда я встречался с простыми людьми, простыми болельщиками, они твердили: „Мы Маслаченко слушаем, потому что он нам говорил: “А давайте мы щас в ворота встанем!».

Непростой фильм об обратной стороне судейской работы «Рефери» / Rättskiparen (Швеция, 2010)

Режиссёр-документалист Маттиас Лёу затевал совсем другое кино. В 2009 году в Швеции впервые футбольный судья стал отдельной профессией, а лучший арбитр страны Мартин Ханссон должен был поехать на чемпионат мира-2010. Лёу стал сопровождать Ханссона, но быстро понял, что фильм получится невесёлым. Рефери, живущий в глубокой шведской провинции, из-за постоянного сочетания работы с дальними командировками потерял семью с двумя детьми, а в конце года случился матч, после которого Ханссон стал врагом номер один для целой страны. Рука Тьерри Анри закрыла сборной Ирландии дорогу на ЧМ-2010, а Ханссон, поставивший всю свою жизнь в футболе ради поездки в ЮАР, едва не лишился назначения на мундиаль. Блестяще составленный саундтрек и чётко прописанный сценарий делают полчаса кино крайне захватывающими. Очень рекомендуется к просмотру всем, кто готов уничтожить судью после поражения.



Цитата из фильма: «За несколько недель до ЧМ УЕФА принял решение впервые в истории использовать дополнительных рефери за воротами в матчах Лиги чемпионов и квалификации на Евро-2012. Основная причина — фатальное решение Ханссона в ноябре 2009-го. Мартин был официально выбран для обслуживания матчей ЧМ. Его мечта оказалась близкой к реализации, несмотря на ту игру в Париже. Но действительно ли всё это того стоило?».

Фильм-воспоминание о чём-то далёком, но близком «Один раз в жизни: невероятная история Нью-Йорк Космос» / Once In A Lifetime (The Extraordinary Story of The New York Cosmos) (США, 2006)

Пока в западной половине страны Голливуд обеспечивал США качественными историями с экранов кинотеатров, в главном городе востока, Нью-Йорке, турецкие американцы братья Эртегюны создали небывалый аттракцион. Они постарались заразить американцев любовью к соккеру, основав «Нью-Йорк Космос», первый в истории пластиковый клуб. За него успели поиграть Пеле, Франц Беккенбауэр и Карлос Альберто, но судьба проекта была совсем короткой. Полуторачасовой фильм Пола Краудера и Джона Доуэра дотошно, но при этом очень рассказывает удивительную историю о красиво потраченных деньгах, достойную рождественских каникул. И да, здесь тоже отличный саундтрек!



Цитата из фильма: «Мы гоняли исключительно первым классом, жили в пятизвёздочных отелях, у нас были неограниченные деньги, и это не говоря о суточных!».



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Фильм о прошлом, которое радовало глаз «Зидан: портрет 21-го века» / Zidane, un portrait du XXI siècle (Франция, 2006)

Режиссёры Дуглас Гордон и Филипп Паррено взялись за гениальную идею, которая при этом лежала на поверхности. В футболе не так много футболистов, которых можно назвать художниками, но Зинедин Зидан — точно из таких. При этом футбольный матч, с его крупными планами единиц из 22 человек, бегающих по полю, не даёт возможность насладиться игрой одного художника. Гордон и Паррено такую возможность подарил: на матче «Реала» с «Вильярреалом» в апреле 2005-го они установили 17 HD-камер, каждая из которых была направлена только на Зидана. Мастерски смонтированная работа не перебивается ничем, кроме шума стадиона и цитат самого игрока об игре, которые периодически появляются на экране текстом. Кстати, что мы говорили до этого о саундтреках? Здесь группа Mogwai написала к фильму целый OST-альбом!



Цитата из фильма: «Магия порой близка к пустоте. Вообще ничему».

Роуд-муви о том, что футбол бывает и ТАКИМ «Коуч Зоран и его африканские тигры» / Coach Zoran and his African Tigers (Великобритания, 2012)

На самом деле, это кино сложно назвать документальным, потому что его главный герой явно играет на камеру. Сербский футбольный тренер Зоран Джорджевич, поработавший в Кувейте, Иране, Бахрейне, Йемене, Индии, Сирии, Бангладеш и на Филиппинах, приезжает создавать сборную Южного Судана и не может выключить своё чрезмерное актёрское мастерство. Здесь всё, как и должно быть в фильме о другом мире — тренировки под опекой серьёзных мужчин с калашами, ужасно режущий ухо английский язык, сербские матерные выражения, чиновники в смешных костюмах на футболе, раздолбанные автобусы, попытки сбежать за границу… Временами кажется, что случится камео Эмира Кустурицы или хотя бы будет объявлено, что он режиссировал это чудо, но нет. Британец Сэм Бенстид 70 минут показывает нам футбол, какой он тоже есть. И людей с очевидной сумасшедшинкой, готовых такой футбол поддерживать.



Цитата из фильма: «В футболе нет страха. Это как война: никто не хочет проиграть. Я отказываюсь проигрывать. Будет здорово, если я получу шанс в Канаде. Это будет огромной историей, если игрок из Южного Судана уедет в Канаду и станет известным футболистом».



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