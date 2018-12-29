Главные задачи на зиму. «Зенит»

Самое важное

Годы без Лиги чемпионов и золотых медалей при огромных вложениях сейчас автоматически усиливают давление на Семака. Ему непременно нужно давать результат в первом же для себя сезоне и как минимум попадать напрямую в главный европейский турнир со второго места.



Ждать в последнее время в «Зените» не любят или не умеют, и можно не сомневаться, что в случае неудовлетворительного результата церемониться с молодым тренером не станут. Припомнят и упущенное лидерство, и чрезвычайно низкое качество футбола осенью-зимой. Играли сине-бело-голубые начиная с октября, что уж тут скрывать, скверно. Мучились почти в каждой игре и неприятно удивляли прямолинейностью, обычно свойственной аутсайдерам.

Но здесь отчасти хочется встать на сторону Семака: не он собирал футболистов (при нём в команде из новичков появился лишь Маркизио), а доставшаяся в наследство после двух предыдущих забугорных специалистов обойма не лишена ограничений и недостатков. С количеством здесь, как справедливо заметил недавно Дзюба, всё в порядке, а вот с качеством…



Руководство «Зенита» обязано понимать: Семак – начинающий тренер, ему сложно строить в краткие сроки эффективную систему, полностью прятать слабые стороны игроков, идеально складывать пазл, тем более сталкиваясь с дефицитом индивидуально сильных исполнителей. От атмосферы и суммарного мастерства футболистов на данном этапе результаты зависят больше, чем от уровня и прогресса самого Семака.



Основной акцент зимой «Зенит», конечно же, должен сделать на трансферную работу. Прошлое лето вышло холостым, теперь необходимо навёрстывать.

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Трансферы «на вход»

Позиция для усиления номер один – левый фланг обороны. Набиуллин не прогрессирует, Жирков никак не восстановится, а у Чернова 31 декабря заканчивается контракт, который не будет продлён. На это место нужно покупать игрока уровня основы, сильнее всех выше названных, готового давать результат прямо сейчас, а не в перспективе.

Вторая по приоритетности задача – усиление и разнообразие атакующей линии. Чтобы команда ушла от силового футбола в сторону комбинационного, нужна парочка игроков иного стилистического плана, более тонких и техничных, владеющих дриблингом и умеющих делать разницу за счёт индивидуального мастерства. А то сейчас «Зенит», к примеру, по среднему количеству обводок занимает 10-е место в чемпионате (ниже – строгие «Оренбург» и «Рубин», а также аутсайдеры «Анжи», «Крылья», «Енисей», «Урал»).



Было бы идеально приобрести универсала типа Кокорина (на которого как раз и возлагались надежды), готового сыграть как на фланге, так и в оттяжке, в зоне «под нападающим».



Третья позиция, нуждавшаяся по осени в доукомплектовании, — центр поля, где требуется мобильный и выносливый футболист, умеющий как созидать, так и качественно разрушать. Но здесь стоит последить за темпами восстановления Нобоа. Если эквадорец будет готов к марту, с поиском новичка можно не спешить.



Четвёртая вероятная задача — центр обороны. Но тоже необходима оговорка: если Семак продолжит использовать модуль 3-Х-Х, как в ноябре-декабре, то ещё один исполнитель в эту зону желателен. Ставить одним из крайних центральных защитников Анюкова – не самое оптимальное занятие. Если же тренерский штаб вернётся к 4-Х-Х, то Мамманы, Ивановича и Мевли до лета должно хватить.



Ещё можно задуматься и о правой бровке, где поочередно выступают регрессирующий и малоэффективный в атаке Смольников, номинально центральный и нескоростной Иванович и ветеран Анюков.



Однако важно понимать, что зима не лучшее время для массовой закупки по двум причинам. Во-первых, стоимость трансферов чаще всего завышена. Во-вторых, чересчур сильно обновлять команду посреди сезона рискованно, людям потребуется время на притирку друг к другу, и можно банально потерять драгоценный по весне месяц или даже два.



Поэтому, безусловно, «Зениту» очень нужны трансферы, но двух-трёх очень крутых покупок в обозначенные выше самые приоритетные зоны для начала вполне хватит. Уже они выведут команду на новый уровень.

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Трансферы «на выход»

Беспорядочная кадровая политика под названием «осуществи все желания тренера-наёмника, а о завтрашнем дне не думай» привела к тому, что футболистов в «Зените» много, но играть всё равно некому. Треть игроков из обоймы просиживает штаны на лавке.



Краневиттера и Оздоева можно отпускать (как минимум в аренды) при наличии предложений. Совсем потерявшегося и проведшего лишь пару сильных матчей в сезоне Шатова (при условии входящего трансфера в атакующую линию) – тоже. А вот Эрнани в последние туры перед уходом на перерыв заметно прибавил – и это повод пересмотреть его перспективы в команде.



Да и от Заболотного, который подходит под философию забросов и постоянной борьбы, вряд ли стоит сейчас избавляться, хоть чемпионскому уровню Антон пока и не соответствует, дублирует по стилистике и функционалу Дзюбу, но всё делает при этом на порядок хуже.

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Футбольные вопросы

Силовой футбол «Зенита» мог бы приносить результат до самого ухода на перерыв, но команду подвела физическая готовность. Высунувшие от усталости языки сборники перестали успевать в борьбу и на подборы – и вместе с этим исчезла всякая осмысленность в атаке.

За зиму Семаку придётся сделать команду разнообразнее. Здесь ему помогут, как мы заметили выше, возвращение Нобоа и трансферы, но и сам Сергей Богданович должен хорошенько подумать над альтернативной философией. Навесами на двух здоровых нападающих и смещением с фланга в штрафную Ерохина уже никого не удивишь – к этому все привыкли.



Кстати, один из резервов для усиления даже без покупок – встройка в коллективную игру Маркизио. Итальянец, несмотря на свой возраст, всё ещё хорош в движении без мяча, поиске пространства и конструктивных передачах. Но ему важны соответствующие манёвры партнеров.



«Зенит» обязан измениться в лучшую сторону. Иначе, если зимой не будут сделаны выводы, новый год команда может начать так же невнятно и грустно, как и закончила 2018-й. Пока же она идёт на первом месте, и у неё есть все шансы на золото.

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