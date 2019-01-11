Безработный Виллаш-Боаш отказал одной сборной из уважения к России

Карлуш Гонсалвеш работает на трансферном рынке уже более 20 лет. Его называют вторым агентом Португалии (после Жорже Мендеша). Фирма Гонсалвеша ProEleven представляет 85 клиентов в 21 стране. Одним из первых футболистов Гонсалвеша был победитель Евро-2016 Елизеу. Его клиентами также являются четыре тренера. Среди них и Андре Виллаш-Боаш, возглавлявший «Зенит».



В этом году агент умудрился продать крайнего защитника «Порту» Диагу Далота в «МЮ» за 19 млн фунтов!!! Притом что 19-летний парень до трансфера провёл лишь шесть матчей за основу «Порту» (в основе других команд не выступал). Это всё равно что сейчас за 19 млн продать спартаковца Рассказова или «железнодорожника» Лысова. Хотя и у того, и у другого больше матчей на профессиональном уровне, чем у Далота.

– У России и Португалии примерно один уровень чемпионата. Почему мы только тратим, а португальцы зарабатывают? – первый вопрос Гонсалвешу.

– У нас маленькая страна, в отличие от России. У вас такие возможности, что наши экономики невозможно сравнивать. Португальские футболисты не зарабатывают столько, как могли бы в АПЛ или Серии А, поэтому уезжают. Заметно выше финансирование российских клубов – «Зенита», в какой-то момент «Динамо», «Анжи» и остальных. У вас есть ресурсы для сохранения лучших местных футболистов. Проблема не в уровне российских игроков.



– Уверены?

– Да. Я много бывал в России и видел их своими глазами. Особенно когда Виллаш-Боаш работал в России. Дело точно не в мастерстве. Просто зачем адаптироваться в другой стране, если у тебя всё благополучно тут.

– Кто из российских футболистов заработал себе имя в Европе?

– Игроки сборной, само собой. Лично мне нравятся Шатов и Дзюба. Они могли бы выступать в Англии, Испании, Италии.

«Андре не отмалчивается, если считает что-то несправедливым»

– Самый странный пункт в контракте футболиста, который вы видели за 20 лет?

– Иногда прописывают запрет на езду на мотоцикле. Бывает, что футболистам запрещают жить более чем в 40-50 километрах от базы. Какие-то клубы имеют среди спонсоров производителей машин и запрещают футболистам ездить на других марках. В «Порту» другое ограничение на автомобили. Футболисту запрещено иметь красную машину, потому что это цвет «Бенфики».



– Агентам приходится заниматься далеко не только документами и трансферами. Что ещё?

– Многое: адаптация в стране, поиск жилья, семейные вопросы, лечение травм, СМИ, социальные сети…



– Вам звонят по ночам?

– Ещё бы. Виллаш-Боаш работал в России – три часа разницы. Паулу Бенту в сборной Кореи – восемь часов разницы. У нас есть футболисты и в Японии, и в США, не только Европа. Иногда проблемы решаешь по среди ночи, иногда они терпят до утра. Редко получается отключать звук на телефоне, чтобы нормально спать.



– Виллаш-Боаш смог адаптироваться в Питере?

– Да. Ему как раз очень понравился город. У него о России остались хорошие воспоминания.



– У него же были другие варианты после «Тоттенхэма». Почему он выбрал «Зенит»?

– Почему что Дюков и Максим (Митрофанов. – Прим. «Чемпионата») представили нам большой проект. К Андре был интерес в Англии, Испании, Франции, Италии, Бразилии, но мы не сомневались. В результате с Виллаш-Боашем «Зенит» взял чемпионат, Кубок и Суперкубок.



– По нашей информации, Дюков станет новым президентом РФС.

– Не знал. Это хорошая новость, потому что он отличная персона. У нас сложились хорошие отношения. На мой взгляд, в «Зените» всё было выстроено профессионально. Андре предоставили все условия для работы.



– В 2015-м РФС утвердил лимит на легионеров за три дня до старта чемпионата. Боаш регулярно недоумевал.

– Такое никому не понравилось бы. Из-за этого подбор состава получается несбалансированным. Клубы и тренеры должны принимать решения федераций, но хочется, чтобы такие вещи утверждались заранее и оставалось время на подготовку.



– Боаш запомнился эмоциями и высказываниями. На его характере сказалось сотрудничество с Моуринью?

– Нет, они абсолютно разные. Просто Андре на сто процентов уходит в работу. Его критика не означает отсутствие уважения. Он живёт делом и не отмалчивается, если считает что-то несправедливым.



– В 2018 году Боаш не тренировал. Почему?

– У него был контракт на ещё один год с китайским «Шанхай СИПГ», но он решил покинуть клуб, несмотря на солидную зарплату (12 млн евро в год, по данным Finance Football. – Прим. «Чемпионата»). Последнее время занимался другими вещами, которые любит: проводил время с семьёй, участвовал в ралли и других мероприятиях. Ну и продолжал ходить на футбол.

Тренер за рулём: зачем Виллаш-Боаш отправился на «Дакар» На ралли-марафоне «Дакар» выступит экс-тренер «Челси» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Что он там забыл и чего ждать от португальца?

– Какие команды выходили на Боаша в последнее время?

– У Андре было много вариантов среди клубов и сборных, но пока он не выбрал для себя подходящий проект. Кстати, одной команде он отказал из-за работы в России.

– Это как?

– Было предложение от сборной. Боаш подумал, что не стоит туда идти из уважения к России. Та сборная иногда в каком-то смысле конкурирует с вашей. После опыта в России лучше было туда не ехать.



– Боаш вернётся к работе тренера в 2019-м?

– Думаю, что да.



– АПЛ?

– Нет, вряд ли Англия. Хотя, вероятно, европейский клуб. Может быть, сборная.



– С кем помимо Боаша вы сотрудничаете из тех, кто показал себя в России?

– Угу Виейра выступал за «Торпедо», бразилец Маурисио – в «Спартаке». В какой-то момент я вёл дела Рохо, но уже после его ухода из «Спартака».

Маурисио: хочу спросить у Карреры, почему он от меня отказался Бразильский защитник Маурисио покидает «Спартак», но так и не понял, из-за чего.

– Маурисио рассказывал «Чемпионату», что плакал в раздевалке из-за отсутствия игрового времени.

– Его позиция всегда была в центре защиты. Главный тренер ставил его на фланг, но необходимо уважать это решение. Я никогда в жизни не звонил тренеру с вопросом, почему не играет мой футболист. Такое может спросить у тренера только сам игрок. Я же в таких случаях могу поинтересоваться лишь у спортивного директора. Но раз «Спартак» стал чемпионом, значит Каррера оптимально подбирал состав.

«О нападении на базу «Спортинга» узнал через несколько минут»

– Два российских футболиста в этом году попали в тюрьму. В вашем агентстве вы держите просто талантливых клиентов или ещё обращаете внимание на человеческие качества?

– Знаю об этом случае. Тем более что Кокорин играл у Андре. Такие ситуации происходят не только в России. Мы в агенстве смотрим не только на уровень игры. Профессионализм складывается из разных вещей – психология футболиста влияет на его карьеру. Конечно, мы это учитываем.

– Огромные зарплаты ломают футболистов с молодости. Как вы с этим справляетесь?

– У нас много молодых игроков, и мы разговариваем с ними. Да, деньги имеют значение. В 26-27 лет стоит учитывать и жизнь после футбола. Это вполне можно понять, ведь никто не играет всю жизнь профессионально. Но в 17-19 лет у тебя ещё всё впереди, и решения надо принимать исходя из перспектив карьеры. Мы стараемся придавать юным футболистам больше спокойствия. В некоторых случаях лучше обойтись без трансфера и остаться ближе к семье.



– Доводилось находить одарённых футболистов на диких пляжах или обычных дворах?

– В Европе так не работают. Скорее в Латинской Америке. Хотя бывало, что брали игроков в третьем дивизионе, которые в том же году достойно выступали в чемпионате. Например, Зека достиг уровня сборной Греции, а Педру Сантуш сейчас выступает в MLS.



– В 2005 году «Динамо» массово закупало португальцев. Существует ли теперь в мире клуб, который так же охотно берёт футболистов из вашей страны?

– В «Олимпиакосе» трое португальцев плюс тренер Педру Мартинш. У нас небольшая страна, но наши футболисты разбросаны по всему миру. Даже если взять только агентство ProEleven, то мы представляем футболистов из 21 страны. У португальцев есть свойство – хорошо адаптироваться, будь то Россия, Китай или другая страна.

– Финансовый фэйр-плей УЕФА не работает?

– Считаю, что нет. Я понимаю опасения «Реала», «Барселоны» и «Баварии» из-за инвестиции в команды вроде «Манчестер Сити». Но те, кто был топ-клубом, им и останутся. Если кто-то хочет инвестировать в футбол, то в чём проблема?



– Думаете, что топ-клубы Европы выйдут из УЕФА и создадут свою Лигу чемпионов?

– Полагаю, это нереально. В футболе едва ли приемлема американская закрытая система.

Фанаты «Спортинга» избили игроков. Что за дикость? Пострадал даже 63-летний тренер Жоржи Жезуш.

– И последнее. Что за дикость случилась в этом году в «Спортинге»?

– Когда фанаты напали на базу клуба, я узнал об этом уже через несколько минут. У нас было несколько клиентов в «Спортинге» на тот момент. Эта история получилась крайне неприятной.



– Ваши клиенты не стали разрывать контракты, как это сделали другие футболисты «Спортинга».

– Мы решили, что не стоит смешивать клуб и болельщиков в этой ситуации. Инцидентом должна заниматься полиция, а футбольные хулиганы есть и в Испании, и Греции, и Турции, и России, и вообще везде. Вы же сами знаете, почему перенесли финал Кубка Либертадорес.

Благодарим Джамала Акаева за помощь в организации интервью.