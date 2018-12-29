Самые популярные видео 2018 года. Часть вторая. Позитивная

Здесь очень много исландцев!

В первой части этой подборки мы дали вам посмотреть самые популярные видеоролики уходящего года. Там сплошной треш.

Самые популярные видео 2018 года. Часть первая Заметьте, это ваш выбор.

Вторая часть будет намного позитивнее. Здесь то, что снимали наши корреспонденты во время чемпионата мира по футболу.

Поехали!

Море позитива, танцы, песни и знаменитое «ху» — это болельщики сборной Исландии в Москве перед матчем с Аргентиной.

Вот так.

Английские болельщики в восторге от России и рассказывают, как страшно было сюда ехать и как хорошо в итоге здесь оказалось. Не надо верить СМИ!

Болельщики сборной Аргентины веселятся в центре Москвы.

Лайфхак? Нет, эту тему мы давно знаем.

Болельщики из Перу и Дании приветствуют друг друга песнями.

А это матч Россия — Уругвай в Самаре. Фанаты отдыхают и развлекаются, всё очень позитивно.

Фанаты из Австралии учат русский язык!