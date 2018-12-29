Кто лучший нападающий года в РПЛ?

Узнайте, что по этому поводу думают Кержаков, Павлюченко и Колыванов.

Мы продолжаем подводить итоги года. На этот раз речь пойдёт о нападающих. Кто из форвардов проявил себя наилучшим образом? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».



Александр Кержаков, бывший нападающий «Зенита» и «Севильи»:

— К сожалению, сейчас в Премьер-Лиге нет нападающего, который мог бы стабильно играть на протяжении всего года. Остановлю свой выбор на Дзюбе. Он хорошо провёл концовку прошлого чемпионата, этот сезон тоже неплохо начал, но в последних матчах явно сдал.

10 фактов о главном нападающем России, которые вы могли не знать Рассказываем про нашего бомбардира, который разбудил страну накануне ЧМ-2018.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА:

— Артём Дзюба. Он продемонстрировал все свои лучшие качества во время чемпионата мира. Характер, лидерские качества – это сыграло очень большую роль в итоговом результате сборной России.

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:

— Среди нападающих российской Премьер-Лиги я бы выделил Фёдора Чалова и Ари. Дзюбе хватит и славы чемпионата мира.

Ари: родственники плакали, когда я получил вызов в сборную России Ари – о дебюте в сборной, конфликте с Павлюченко и вере в Путина.

Роман Павлюченко, бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхема»:

— Лучший нападающий Премьер-Лиги – Артём Дзюба. Конечно, можно выбрать лучшего бомбардира прошлого чемпионата – Промеса, но лучший показатель – выступление на чемпионате мира, поэтому назову Артёма.

Валерий Рейнгольд, бывший игрок «Спартака»:

— Язык не поворачивается назвать лучшим нападающим года Дзюбу. Впрочем, все будут называть его, поэтому я, как и все, выберу Артёма.

Артём, мы кайфанули! Спасибо, сборная.

Игорь Гамула, бывший наставник «Ростова»:

— С лучшим нападающим всё ясно. Что тут говорить? Артём заслужил это звание во всех отношениях. Он настоящий капитан и предводитель. Где-то что-то могло не получаться, но он старался, бился, его оптимизму и отношению к делу можно позавидовать. Первая половина года тоже прошла под его диктовку – он много забивал в «Арсенале». Дзюба однозначно лучший.



Олег Веретенников, трижды лучший бомбардир чемпионата России в составе «Ротора»:

— Дзюба. Чалова тоже можно назвать лучшим нападающим, ведь он очень ярко показал свои качества, но Артём проявил себя на чемпионате мира. Фёдор – талантливый форвард, он произвёл на меня сильное впечатление. У него большое будущее, но игра Дзюбы на мундиале перевесила. Чалов ещё успеет стать лучшим.

Очень хочется, чтобы Чалов забил «Реалу». Черчесов зря его игнорирует Первая загадочная история сборной после ЧМ.

Игорь Колыванов, экс-нападающий «Динамо» и сборной СССР/России, бывший главный тренер молодёжной сборной России:

— Дзюба очень здорово сыграл на чемпионате мира. Он лидер «Зенита» и сборной. Артём провёл, возможно, лучший год в карьере и заслужил звание лучшего нападающего года в РПЛ.

Наше мнение

Даниил Бороздин, корреспондент «Чемпионата»:

— Не умаляя лидерские качества и важнейшие голы Артёма Дзюбы и за сборную, и за клуб, по-настоящему роскошно год провёл Фёдор Чалов. Даже после семи забитых мячей во второй половине прошлого сезона, нападающий ЦСКА решением тренерского штаба не попал на чемпионат мира. Однако Фёдор (тот, что Чалов) не опустил рук и стал настоящим голеадором в обновлённом составе «армейцев». В этом сезоне на его счету уже девять забитых мячей в чемпионате и два гола в Лиге чемпионов, в том числе – мадридскому «Реалу» на «Бернабеу». Очень хочется, чтобы 2019-й стал для Фёдора ещё более успешным.

Кто лучший полузащитник года в РПЛ? Узнайте, что думают Газзаев, Гусев, Гамула и Рейнгольд.

Кто лучший защитник года в РПЛ? Узнайте мнения Бышовца, Газзаева и Гамулы.

Кто лучший вратарь года в РПЛ? Узнайте, что думают по этому поводу Нигматуллин, Кавазашвили и Бышовец.

Мнение читателей

RWclownforever:

— Чалов, однозначно.



Bcafc:

— Где Заболотный и Смолов?