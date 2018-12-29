Что известно о новом гендиректоре «Локомотива»

«Локомотив» официально объявил о перестановках в руководстве клуба. На смену Илье Геркусу приходит Василий Кикнадзе. Что известно о новом генеральном директоре чемпионов России?

«Локомотив» объявил о назначении Кикнадзе новым гендиректором клуба

Кто такой Кикнадзе и почему он возглавил «Локомотив»?

Василию Кикнадзе 56 лет. С 2013 года он является членом совета директоров «Локомотива», а с лета 2018-го входит в новое образование московского клуба – трансферный комитет. В этот комитет помимо Кикнадзе были включены его предшественник Илья Геркус, Андрей Бокарев и председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков.

Понятно, что решающее слово при выборе гендиректора «Локомотива» было за главой «РЖД» Олегом Белозёровым, поскольку без его одобрения такие назначения просто не могут происходить. Кикнадзе хорошо знают как в совете директоров клуба, так и внутри команды – новый босс знаком с главным тренером Юрием Сёминым. Теперь осталось решить вопрос со спортивным директором, который заменит Эрика Штоффельсхауса. Им должен стать Владимир Кузьмичёв. По информации «Чемпионата», решение будет принято после новогодних праздников.

«Локомотив» примет решение по новому спортивному директору после праздников

Где Кикнадзе работал до прихода в футбол?

До прихода в «Локомотив» Кикнадзе не работал в профессиональном футболе, но так или иначе был связан со спортом. Василий – сын спортивного журналиста Александра Кикнадзе и брат телеведущего Кирилла Кикнадзе. Сам он тоже много лет занимался журналистикой, причём не только спортивной. Окончив филологический факультет МГУ по специальности «Преподаватель испанского языка и литературы», Кикнадзе ушёл на телевидение. В начале 1990-х был ведущим программы о каскадёрах «Золотая шпора» и командного соревнования «Три богатыря». Потом занимал должность спортивного продюсера на телеканале СТС. В конце 1990-х работал спортивным ведущим в новостных передачах телеканала ОРТ и заместителем главного редактора редакции спортивных программ телеканала ТВЦ.

В «Локомотиве» меняется генеральный директор. Но это не победа Сёмина Объяснения всего, что происходит в московском клубе под Новый год.

В начале 2000-х Кикнадзе назначили руководителем дирекции спортивных программ телеканала «Россия». Он работал на нескольких Олимпиадах. В 2003 году стал гендиректором и главным редактором телеканала «Спорт», который позже сменил название на «Россия-2». В конце 2009-го Василий покинул свой пост после отказа телеканала от чисто спортивного вещания, однако остался директором спортивной редакции «России». Наконец, до октября 2015-го Кикнадзе занимал должность генерального директора АНО «Спортивное вещание», которая отвечала за создание национального телевизионного HD-сигнала для трансляций Олимпиады в Сочи и Универсиады в Казани.

В своей сфере новый руководитель «Локомотива» оказался успешен. Кикнадзе – обладатель нескольких государственных наград: Ордена Почёта, Ордена Дружбы и почётной грамоты правительства РФ за «многолетнюю плодотворную деятельность в сфере спортивной журналистики и большой вклад в организацию освещения тестовых спортивных мероприятий на олимпийских объектах в Сочи».

Что Кикнадзе говорил о проблеме «Локо» и всей РПЛ?

Очевидно, что одной из задач Кикнадзе как руководителя «Локомотива» будет увеличение количества болельщиков на матчах действующего чемпиона России. В 2017-м в интервью для «Бизнес Online» он поделился своим мнением о проблеме посещаемости российских стадионов.



«Это одна из самых главных проблем, – признался Кикнадзе. – Долгое время некоторые владельцы клубов просто-таки подпитывали орды вандалов, которые теперь заполонили футбольные стадионы. Туда с девушкой или с детьми не пойдёшь. Позорной каплей, переполнившей чашу, стал последний чемпионат Европы. Но все попытки к ЧМ-2018 что-то изменить административными мерами неэффективны – менталитет менять надо. Должны ходить люди, для которых каждый матч будет праздником, а не ареной сведения счётов. Они же, кстати, будут оставлять деньги на стадионе. Мерчендайзинг – это же огромная составляющая бизнеса. Все с телевидения пытаются содрать деньги, не понимая, насколько привлекательная сила – стадион. «Спартак» что-то пытается делать, «Зенит» тоже. В «Локомотиве» определённые изменения. ЦСКА осваивает новую арену. Но пока мы не будем собирать стадионы, никакой трансформации ТВ-рейтингов, а соответственно и коммерческого увеличения стоимости прав, не будет».