Три потрясающих решения судьи благодаря VAR! Они сделали игру «Ювентуса»

Без видеоповторов не было бы двух пенальти и отменённого гола в матче с участием «Ювентуса».

Три потрясающих решения, которые принял судья Паоло Валери, изменили ход игры 19-го тура Серии А «Ювентус» – «Сампдория» (2:1).

К 33-й минуте лидер чемпионата Италии выигрывал со счётом 1:0 благодаря голу Криштиану Роналду и владел полным преимуществом. В этот момент гости заработали угловой, после подачи которого мяч попал в руку Эмре Джану. Если бы не система VAR, судья никогда бы не зафиксировал это нарушение! Повтор позволил Валери принять верное решение – это пенальти. Так Фабио Квальярелла сравнял счёт.

Во втором тайме на 65-й минуте пенальти был назначен уже в пользу «Ювентуса». В этот раз арбитр и сам разглядел игру рукой со стороны Денниса Праета при подаче углового. Система VAR просто снова дала возможность убедиться в том, что фол случился. Правда, рука бельгийца была частично прижата к телу, поэтому пенальти кажется спорным.

Самый сумасшедший момент – эпизод с отменённым голом Риккардо Сапонары на 90+4-й минуте. Даже после повтора не сразу поймёшь, почему судья отменил взятие ворот. На самом деле он прав: мяч отскочил к выбегавшему из офсайда Сапонаре от ноги партнёра. Система VAR помогла «Ювентусу» избежать потери очков во второй игре подряд: напомним, в прошлом туре лидер Серии А сыграл вничью с «Аталантой».

Роналду, оформивший сегодня дубль и вышедший на первое место в гонке снайперов чемпионата Италии, признался по окончании встречи: «Мне нравится VAR. Порой арбитрам приходится принимать решения в непростых эпизодах, и я приветствую всё, что облегчает им работу».

«Сампдория» — о работе арбитров в матче с «Ювентусом»: над нами поиздевались

У представителей «Сампдории» другое мнение: «Со спорным пенальти Криштиану Роналду и помощью VAR матч «Ювентус» — «Сампдория» закончился победой бьянконери. Над нами поиздевались», – говорится в сообщении гостей в «Твиттере».