«Ливерпуль» невероятно хорош! Клопп размазал Эмери

Наверняка Boxing Day – не тот момент, когда главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хотел бы приехать в гости к Юргену Клоппу. «Ливерпуль» завершил первый круг АПЛ на первом месте с отрывом в 13 очков от лондонских «канониров». Красные имели перед этим туром серию из восьми выигрышей подряд в чемпионате Англии, а на «Энфилде» в нынешнем сезоне смог не уступить только «Манчестер Сити» (0:0). «Арсенал», напротив, сдал.

Команда Эмери одержала лишь две победы в предыдущих пяти матчах АПЛ и три – в семи играх разных турниров. «Канониры» стали страдать из-за кадровых потерь в обороне, а пять дней назад получил перелом плюсневой кости правой ноги и выбыл как минимум на полтора месяца полузащитник Генрих Мхитарян. Хуже того, из-за травмы колена вне заявки сегодня остался и Месут Озил, который, несмотря на все его игровые проблемы, помог бы «Арсеналу». К примеру, Курбан Бердыев подметил, что Озил, поняв, что теряет место в составе, стал намного больше двигаться и совершать рывки за игроками соперника на 30-40 метров.

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С первых минутах казалось, что «Ливерпуль» размажет «Арсенал» своим прессингом. Тем более Бернд Лено не внушал собственным поведением уверенность полевым игрокам: голкипер «поплыл», как только попал под давление при выводе мяча от ворот, и допустил простую ошибку. Эмери выбрал на игру на «Энфилде» схему 4-5-1. попытавшись нейтрализовать Эндрю Робертсона за счёт перевода на правый фланг полузащиты Эйнсли Мэйтленда-Найлса, но тот далеко не всегда успевал за этой шотландской машиной на левом фланге обороны красных.

Тем неожиданнее был гол самого Мэйтленда-Найлса! Клопп признался накануне: «Думаю, 2018 год стал одним из лучших в карьере Деяна Ловрена. Все говорят, что его ошибки случаются время от времени, но, если честно, не могу вспомнить, когда он в последний раз ошибался». Похвала тренера сбила фарт хорватского центрального защитника. Именно Деян привёз неточным пасом контрвыпад: атака «канониров» продолжилась «стенкой», которая разорвала зону Ловрена и согрела сердце Арсена Венгера, а Мэйтленд-Найлс забивал уже в пустые ворота.

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Но на этом все успехи «Арсенала» и закончились. Красные действительно стали размазывать соперника по полю «Энфилда». Гости заметно проигрывали хозяевам в скорости: Эмери увидел, что по организации игры его команда пока на несколько шагов позади команды Клоппа. Отсюда – командные и индивидуальные ошибки. Особенно печально выглядели Лукас Торрейра и Штефан Лихтштайнер. В эпизодах с двумя быстрыми ответными голами «Ливерпуля» уругваец дал легко обыграть себя в центре поля и потерял мяч, а вдобавок ещё и поскользнулся в штрафной. Швейцарец в панике вынес мяч в своего, благодаря чему забил Роберто Фирмино.

В моменте с третьим голом Садио Мане защитной линии «Арсенала» не хватило ширины при выходе из обороны после стандарта лидера АПЛ из-за неправильного расположения Лихтштайнера. Четвертый гол хозяев в первом тайме – это во много заслуга их голкипера Алисона Бекера, который начал атаку феноменальной длинной передачей. Мо Салах, обхитрив Сократиса Папастатопулоса, заработал и забил пенальти. Это 13-й гол египтянина в сезоне АПЛ. Салах догнал лучшего снайпера Пьера-Эмерика Обамеянга, до которого просто не доходил мяч – лишь семь касаний за 45 минут!

Здорово, что «Ливерпуль» не останавливается даже при счёте 4:1 в Boxing Day! Поэтому и во втором тайме было интересно смотреть на открытый футбол на «Энфилде», хотя с точки зрения результата игра потеряла свою соль.

Красные играли как хотели, «канониры» – как получалось. Ловрен отмазался за ошибку, заработав пенальти под хет-трик Фирмино. Ещё бы один гол, и бразилец повторил бы результат Андрея Аршавина, сделавшего в апреле 2009-го покер в матче этих противников.

Кстати, Аршавин комментировал сегодняшний матч на телеканале «Матч! Футбол 1». Дебют в новой роли ему удался: комментатор из экс игрока «Арсенала» отличный. «Главное, Фирмино мяч не давать», – пошутил в концовке Андрей, которому, конечно же, не очень хотелось, что кто-то повторил его потрясающее достижение.

В следующем туре 3 января «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Манчестер Сити». Лидер оторвался от чемпиона уже на 10 очков. Впрочем, у команды Хосепа Гвардиолы матч в запасе – в воскресенье с «Саутгемптоном».