Самые забавные фотографии года

Болельщики «Локомотива» шутили над «Спартаком» по поводу отмены матча Кубка России в Самаре.
Джефферсон Фарфан не хотел отпускать Евгения Макеева.
Талисман «СКА-Хабаровск» нашёл своих армейских коллег.
Во время празднования чемпионства Соломон Кверквелия отрывался по полной.
Павел Мамаев и Фёдор Смолов разыграли сцену после забитого мяча.
Себастьян Хольмен показывал, как именно против него нарушили правила.
Талисман «Локомотива» спасался от ливня перед началом матча со «Спартаком».
Болельщики ЦСКА были не особо впечатлены вокальными способностями фанатов «Ростова».
Болельщики «Локомотива» рассчитывали на то, что на стадионе будет так же жарко, как и в бане.
Игрок «Динамо» голову дома забыл.
Роман Зобнин удачно приземлился на Джефферсона Фарфана.
Борис Ротенберг и Дмитрий Тарасов не унывали даже на скамейке запасных.
Иван Обляков пытался забрать себе на память майку Мануэла Фернандеша ещё до окончания матча.
На трибунах «Открытия Арены» можно было увидеть и вот такие забавные моменты.
Талисману «Енисея» льву Елисею нипочём декабрьские морозы, которые оказались форс-мажорными для составителей календаря РПЛ.
«Ростов» и ЦСКА провели лучшую пиар-кампанию тура в стиле GTA SanAndreas.
Пусть у вас на праздничных выходных будет такое же новогоднее настроение, как у болельщиков «Локомотива».