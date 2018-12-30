Самые забавные фотографии года

Вспоминаем курьёзные кадры, которыми запомнился наш футбол в уходящем году.

Болельщики «Локомотива» шутили над «Спартаком» по поводу отмены матча Кубка России в Самаре.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джефферсон Фарфан не хотел отпускать Евгения Макеева.

Евгений Макеев и Джефферсон Фарфан Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Талисман «СКА-Хабаровск» нашёл своих армейских коллег.

Фото: fcska.ru

Во время празднования чемпионства Соломон Кверквелия отрывался по полной.

Соломон Кверквелия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Павел Мамаев и Фёдор Смолов разыграли сцену после забитого мяча.

Павел Мамаев и Фёдор Смолов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Себастьян Хольмен показывал, как именно против него нарушили правила.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Талисман «Локомотива» спасался от ливня перед началом матча со «Спартаком».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики ЦСКА были не особо впечатлены вокальными способностями фанатов «Ростова».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики «Локомотива» рассчитывали на то, что на стадионе будет так же жарко, как и в бане.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игрок «Динамо» голову дома забыл.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роман Зобнин удачно приземлился на Джефферсона Фарфана.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Борис Ротенберг и Дмитрий Тарасов не унывали даже на скамейке запасных.

Иван Обляков пытался забрать себе на память майку Мануэла Фернандеша ещё до окончания матча.

Иван Обляков и Мануэл Фернандеш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На трибунах «Открытия Арены» можно было увидеть и вот такие забавные моменты.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Талисману «Енисея» льву Елисею нипочём декабрьские морозы, которые оказались форс-мажорными для составителей календаря РПЛ.

Фото: фкенисей.рф

«Ростов» и ЦСКА провели лучшую пиар-кампанию тура в стиле GTA SanAndreas.

Фото: fc-rostov.ru

Пусть у вас на праздничных выходных будет такое же новогоднее настроение, как у болельщиков «Локомотива».