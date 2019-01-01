Лучшие комментарии читателей в 2018 году. Часть первая.

«Вскрытие показало, что у красно-белых оторвался ромб»

Терри сегодня подпишет контракт со «Спартаком»



nottinghamf:

— Рубрика «девушки/жёны» игроков «Спартака» теперь потеряет актуальность…



Источник: в «Спартаке» оценивают вероятность перехода Терри в 10%



cap-shepard:

— Каррера: Терри к нам не поедет.

Терри: после долгих размышлений я решил отклонить предложение «Спартака»



ropsyadapsya:

— Эти две недели он был лучшим в «Спартаке».



Игнашевич прибыл в расположение сборной России



tooor23:

— Вот старый приехал по привычке. Ему никто не сказал, что его не вызвали.



«Заберите Витиньо обратно, пожалуйста! И верните 10 миллионов!»



spartak-traktor:

— Такое впечатление, что Гинер может купить партию снега у эскимосов, а потом им же впарить его обратно втридорога!

Селюк: если по Туре поступит предложение из «Зенита», мы его рассмотрим



p-p:

— Нее, вдруг он ещё на Белые ночи подаст в суд за расизм.



«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с ПАОКом и вылетел из Лиги чемпионов



maximes:

— Сегодня после непродолжительной борьбы ушел из Лиги чемпионов московский «Спартак». Вскрытие показало, что у красно-белых оторвался ромб.



Григорян возглавил женскую команду ЦСКА



zenit-fc-1925:

— Если бы он возглавил какой-нибудь французский клуб, в него бы кинули Неймаром.



Черчесов вошёл в список претендентов на звание «Тренер года» по версии ФИФА



capitanorgazmo:

— Узнал бы я об этом 1,5 месяца назад, бросил бы пить навсегда.

Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры



tooor23:

— Ээ. Куда? Пенсия с 65.



«Сухой Путин». СМИ отметили, что во время дождя зонт принесли лишь главе России



capitanorgazmo:

— Просто Путину пришла смска от МЧС, а остальным нет.



Брестское «Динамо» рассталось с Милевским



Stainder:

— Марадона: этот город слишком мал для нас двоих.



Черчесов: сказал Игнашевичу: «Не меняй телефон, чтобы нашёл тебя, когда надо»



derynbog:

— Черчесов: Сказал Смолову: «Поменяй номер, чтобы я тебя не нашёл, даже когда надо»



Черчесов: у сборной проблем нет, не было и не будет. У нас нет слова «проблема»



tipson:

— Благодаря Черчесову многие из нас научились отлично переобуваться)



Дзюба: когда увидел мяч в сетке после своего удара, я чуть не взорвался



keep-calm-and-valera:

— Сказал, как саудит)



Испанский клуб могут наказать за кричалку фанатов «Нам не нужны чёрные игроки»



diman19801980:

— Говорят, Яя Туре подал в суд на работодателя, когда тот сказал ему, что вся зарплата белая.



Бузова: не зря болею за «Спартак», мне идёт его форма



lokomotiv-ch:

— Для начала от одной Оли избавились, теперь от другой, дела идут в гору, рил ток)



ЦСКА прервал серию «Реала» из 44 домашних матчей с забитыми голами в еврокубках



denis-armeez:

— Акинфеевым теперь будут в Испании детей пугать после 2018.



«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко и Комбарова



maiberry:

— Ща Глушак подключит Аркашу и Лаврушу и его добавят 13-м месяцем.



Родионов: я пытался уйти из «Спартака»



kabinet-and-proect:

— Позвонил Федуну и молчал в трубку?



Терри официально объявил о завершении карьеры

the-doors:

— Прощай, красно-белая легенда((((



modzhahed:

— А когда прощальный матч на «Открытие Арене», не подскажете?