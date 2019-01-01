Терри сегодня подпишет контракт со «Спартаком»
nottinghamf:
— Рубрика «девушки/жёны» игроков «Спартака» теперь потеряет актуальность…
Источник: в «Спартаке» оценивают вероятность перехода Терри в 10%
cap-shepard:
— Каррера: Терри к нам не поедет.
Терри: после долгих размышлений я решил отклонить предложение «Спартака»
ropsyadapsya:
— Эти две недели он был лучшим в «Спартаке».
Игнашевич прибыл в расположение сборной России
tooor23:
— Вот старый приехал по привычке. Ему никто не сказал, что его не вызвали.
«Заберите Витиньо обратно, пожалуйста! И верните 10 миллионов!»
spartak-traktor:
— Такое впечатление, что Гинер может купить партию снега у эскимосов, а потом им же впарить его обратно втридорога!
Селюк: если по Туре поступит предложение из «Зенита», мы его рассмотрим
p-p:
— Нее, вдруг он ещё на Белые ночи подаст в суд за расизм.
«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с ПАОКом и вылетел из Лиги чемпионов
maximes:
— Сегодня после непродолжительной борьбы ушел из Лиги чемпионов московский «Спартак». Вскрытие показало, что у красно-белых оторвался ромб.
Григорян возглавил женскую команду ЦСКА
zenit-fc-1925:
— Если бы он возглавил какой-нибудь французский клуб, в него бы кинули Неймаром.
Черчесов вошёл в список претендентов на звание «Тренер года» по версии ФИФА
capitanorgazmo:
— Узнал бы я об этом 1,5 месяца назад, бросил бы пить навсегда.
Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры
tooor23:
— Ээ. Куда? Пенсия с 65.
«Сухой Путин». СМИ отметили, что во время дождя зонт принесли лишь главе России
capitanorgazmo:
— Просто Путину пришла смска от МЧС, а остальным нет.
Брестское «Динамо» рассталось с Милевским
Stainder:
— Марадона: этот город слишком мал для нас двоих.
Черчесов: сказал Игнашевичу: «Не меняй телефон, чтобы нашёл тебя, когда надо»
derynbog:
— Черчесов: Сказал Смолову: «Поменяй номер, чтобы я тебя не нашёл, даже когда надо»
Черчесов: у сборной проблем нет, не было и не будет. У нас нет слова «проблема»
tipson:
— Благодаря Черчесову многие из нас научились отлично переобуваться)
Дзюба: когда увидел мяч в сетке после своего удара, я чуть не взорвался
keep-calm-and-valera:
— Сказал, как саудит)
Испанский клуб могут наказать за кричалку фанатов «Нам не нужны чёрные игроки»
diman19801980:
— Говорят, Яя Туре подал в суд на работодателя, когда тот сказал ему, что вся зарплата белая.
Бузова: не зря болею за «Спартак», мне идёт его форма
lokomotiv-ch:
— Для начала от одной Оли избавились, теперь от другой, дела идут в гору, рил ток)
ЦСКА прервал серию «Реала» из 44 домашних матчей с забитыми голами в еврокубках
denis-armeez:
— Акинфеевым теперь будут в Испании детей пугать после 2018.
«Спартак» выпустил календарь на 2019 год без Глушакова, Ещенко и Комбарова
maiberry:
— Ща Глушак подключит Аркашу и Лаврушу и его добавят 13-м месяцем.
Родионов: я пытался уйти из «Спартака»
kabinet-and-proect:
— Позвонил Федуну и молчал в трубку?
Терри официально объявил о завершении карьеры
the-doors:
— Прощай, красно-белая легенда((((
modzhahed:
— А когда прощальный матч на «Открытие Арене», не подскажете?