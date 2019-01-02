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Газзаев, Кононов, Черчесов, Глушаков – комментарии читателей за 2018 год

Александр Кокорин
Андрей Панков
Фото: РИА Новости
«Кокорин: от крестов до «Крестов» — один шаг»
Лучшие комментарии читателей за 2018 год. Часть вторая.
Футбол

Газзаев: перед Путиным волнуется весь мир, что говорить обо мне

modzhahed:
— Интересно, а как бы повёл себя Газзаев, если бы президент напомнил ему про несбритые усы?

Черчесов: идеальная игра против Австрии насторожила бы меня больше поражения

quies:
— Вот почему при Черчесове сборная ни разу не показывала идеальной игры — он ее сам избегает!

Смольников: перед матчем-открытия ЧМ-2018 наверняка в душе что-то дёрнется

vylbemen:
— Тот случай, когда нужно ставить ударения )))

chempik161:
— Чья-то шея?

Яя Туре: Гвардиола был жесток, и я подумал, а не из-за моего ли цвета кожи?

grosso7:
— Однажды он обвинит свою мать в том, что она больше любила его брата Коло, потому что он менее чёрный чем Яя.

Креспо: «Санкт-Петербург» – потрясающий стадион, жаль, что его сложно украсть

modzhahed:
— Почему невозможно? При строительстве два украли.

Манчини вызвал Балотелли и Кришито в сборную Италии

jeff.rock-n-roll:
— Манчини по ошибке вызвал в сборную Италии Заболотного.

Игроки сборной России поприветствовали сборные — участницы ЧМ-2018

lampard78:
— Черчесов: «Welcome to the shower»

ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо в матче ЦСКА – «Краснодар»

jshweik:
— Организация с аббревиатурой ККК не найдет ничего предосудительного в том, что белый ударил черного.

«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче — 5:2

coxswain16:
— У «Ливерпуля» банда прям, как в американских боевиках 90-х. Мусульманин, латинос, африканец. И Милнер в ней суровый белый сержант, без особых талантов, но преданный!

Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную

lexa2070:
— Дзюбу стоит брать в сборную только в том случае, если тренерами сборных Уругвая, Египта и Саудовской Аравии до турнира станут Карпин, Эмери и Манчини.

Буффон впервые в карьере был удалён в матче Лиги чемпионов

capog:
— Буффон просто хотел сказать, что он капитан команды.

Черчесов: мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз

igor-arh:
— А потом стали заходить ребята и я взял себя в руки, успокоился)

СМИ: Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии

tzar88:
— Манчини после непопадания на Евро-2020: мне не купили футболистов, которых я просил.

ЦСКА впервые проиграл матч, в котором отличился Головин

revognah:
— ЦСКА впервые проиграл матч, в котором Рэмзи и Ляказетт сделали по дублю.

Черчесов вручил Быстрову бронзовую медаль чемпионата Европы—2008

sukachiv:
— Ну вот, а вы говорили не принесёт Черчесов нашим медали… одна уже есть))

«Зенит» вступил в переговоры с «Арсеналом» о трансфере Беляева

halu:
— «Реал» в одно время скупал звёзд. Кто бы ни выстрелил, на него выходил «Реал». Теперь «Зенит» в той же манере действует. Только «Реал» создал «галактикос», а «Зенит» создаёт «скамейкикос».

Конте назвал Моуринью «человечишкой»

llcoolv:
— 23:47. Дзюба подал в суд на Конте за использование запатентованного речевого оборота.

КДК РФС займётся изучением поста «Спартака» о «тающих шоколадках»

vg2009:
— Этак дойдёт до того, что Иосифа Бродского посмертно лишат Нобелевской премии за «расистскую» строчку «Мулатка тает от любви, как шоколадка...» )

Кононов включил в тренерский совет «Спартака» Глушакова, Зобнина и Джикию

zohhan:
— Кононов: если ОПГ нельзя устранить, её надо возглавить.

Кафельников перевёл 10 тыс. рублей болельщику, напавшему на Глушакова

ivan_offf:
— Акция ещё действует?

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом», Ещенко — вне заявки

takoiloginzanyat3:
— Зимой Реброва лучше не ставить.

У «Спартака» появится собственный мобильный оператор

motordetal:
— У вас 7 пропущенных из Ливерпуля))

Уткин: пенальти в ворота «Спартака» видели даже космонавты на станции «Мир»

buffon-and-mandanda:
— Даже с учётом, что станция уже почти двадцать лет на дне лежит.

Рейнгольд: в «Спартаке» грядёт революция

amkarperm59:
18.00: Комбаров приехал на тренировку на броневике.

Имена Яшина, Дасаева и Анюкова могут присвоить аэропортам России

kclisha:
— Багажное отделение в аэропорту Красноярска имени Аленичева.

Павлюченко: Кокорин и Мамаев поставили крест на своей карьере

trotskyandlenin:
— Кокорин: от крестов до «Крестов» — один шаг.

Мамаев и Кокорин опять в центре скандала. Их обвиняют в нападении на человека

Mighty Fall:
— Так на человека или на чиновника?

antooon:
— После инцидента в Монте-Карло в 2016 Мамаева и Кокорина перевели в фарм-клубы, после инцидента с чиновником дали дополнительные премиальные.

vylbemen:
— Насмотрелись UFC и, как пацаны в детстве, пошли в бои без правил играть.

dzzirt86cska:
— После долгих трений и согласно федеральной программе, мы решили выделить 17 млрд. рублей и изолировать Кокорина с Мамаевым в Монте-Карло, так как общество опасно для наших молодых футболистов.

Источник: Кокорин и Мамаев стали участниками конфликта на северо-западе Москвы

blackdillon:
— Алло, милиция? А это говорит сегодняшний обокраденный Пак. А я не по поводу кражи… Тут у нас дело почище! Футболист Кокорин в кафе живого Мамаева привёл. Нет. Я не пьющий Даю честное благородное слово. Жду!

FA серьёзно наказала агента Бэйла и Лодыгина

kilcher:
— Спасибо, теперь все знают, что общего между Лодыгиным и Бэйлом, кроме того, что они оба не вратари.

В офисе «Рубина» прошли обыски

snum7:
— Искали газон.

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