— Кокорин: от крестов до «Крестов» — один шаг.

Газзаев: перед Путиным волнуется весь мир, что говорить обо мне



modzhahed:

— Интересно, а как бы повёл себя Газзаев, если бы президент напомнил ему про несбритые усы?

Черчесов: идеальная игра против Австрии насторожила бы меня больше поражения



quies:

— Вот почему при Черчесове сборная ни разу не показывала идеальной игры — он ее сам избегает!



Смольников: перед матчем-открытия ЧМ-2018 наверняка в душе что-то дёрнется



vylbemen:

— Тот случай, когда нужно ставить ударения )))



chempik161:

— Чья-то шея?



Яя Туре: Гвардиола был жесток, и я подумал, а не из-за моего ли цвета кожи?



grosso7:

— Однажды он обвинит свою мать в том, что она больше любила его брата Коло, потому что он менее чёрный чем Яя.



Креспо: «Санкт-Петербург» – потрясающий стадион, жаль, что его сложно украсть



modzhahed:

— Почему невозможно? При строительстве два украли.

Манчини вызвал Балотелли и Кришито в сборную Италии



jeff.rock-n-roll:

— Манчини по ошибке вызвал в сборную Италии Заболотного.



Игроки сборной России поприветствовали сборные — участницы ЧМ-2018



lampard78:

— Черчесов: «Welcome to the shower»



ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо в матче ЦСКА – «Краснодар»



jshweik:

— Организация с аббревиатурой ККК не найдет ничего предосудительного в том, что белый ударил черного.



«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче — 5:2



coxswain16:

— У «Ливерпуля» банда прям, как в американских боевиках 90-х. Мусульманин, латинос, африканец. И Милнер в ней суровый белый сержант, без особых талантов, но преданный!



Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную



lexa2070:

— Дзюбу стоит брать в сборную только в том случае, если тренерами сборных Уругвая, Египта и Саудовской Аравии до турнира станут Карпин, Эмери и Манчини.



Буффон впервые в карьере был удалён в матче Лиги чемпионов



capog:

— Буффон просто хотел сказать, что он капитан команды.



Черчесов: мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз



igor-arh:

— А потом стали заходить ребята и я взял себя в руки, успокоился)



СМИ: Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии



tzar88:

— Манчини после непопадания на Евро-2020: мне не купили футболистов, которых я просил.



ЦСКА впервые проиграл матч, в котором отличился Головин



revognah:

— ЦСКА впервые проиграл матч, в котором Рэмзи и Ляказетт сделали по дублю.

Черчесов вручил Быстрову бронзовую медаль чемпионата Европы—2008



sukachiv:

— Ну вот, а вы говорили не принесёт Черчесов нашим медали… одна уже есть))



«Зенит» вступил в переговоры с «Арсеналом» о трансфере Беляева



halu:

— «Реал» в одно время скупал звёзд. Кто бы ни выстрелил, на него выходил «Реал». Теперь «Зенит» в той же манере действует. Только «Реал» создал «галактикос», а «Зенит» создаёт «скамейкикос».



Конте назвал Моуринью «человечишкой»



llcoolv:

— 23:47. Дзюба подал в суд на Конте за использование запатентованного речевого оборота.



КДК РФС займётся изучением поста «Спартака» о «тающих шоколадках»



vg2009:

— Этак дойдёт до того, что Иосифа Бродского посмертно лишат Нобелевской премии за «расистскую» строчку «Мулатка тает от любви, как шоколадка...» )



Кононов включил в тренерский совет «Спартака» Глушакова, Зобнина и Джикию



zohhan:

— Кононов: если ОПГ нельзя устранить, её надо возглавить.



Кафельников перевёл 10 тыс. рублей болельщику, напавшему на Глушакова



ivan_offf:

— Акция ещё действует?



«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом», Ещенко — вне заявки



takoiloginzanyat3:

— Зимой Реброва лучше не ставить.



У «Спартака» появится собственный мобильный оператор



motordetal:

— У вас 7 пропущенных из Ливерпуля))



Уткин: пенальти в ворота «Спартака» видели даже космонавты на станции «Мир»



buffon-and-mandanda:

— Даже с учётом, что станция уже почти двадцать лет на дне лежит.



Рейнгольд: в «Спартаке» грядёт революция



amkarperm59:

18.00: Комбаров приехал на тренировку на броневике.



Имена Яшина, Дасаева и Анюкова могут присвоить аэропортам России



kclisha:

— Багажное отделение в аэропорту Красноярска имени Аленичева.



Павлюченко: Кокорин и Мамаев поставили крест на своей карьере

trotskyandlenin:

— Кокорин: от крестов до «Крестов» — один шаг.



Мамаев и Кокорин опять в центре скандала. Их обвиняют в нападении на человека



Mighty Fall:

— Так на человека или на чиновника?



antooon:

— После инцидента в Монте-Карло в 2016 Мамаева и Кокорина перевели в фарм-клубы, после инцидента с чиновником дали дополнительные премиальные.



vylbemen:

— Насмотрелись UFC и, как пацаны в детстве, пошли в бои без правил играть.



dzzirt86cska:

— После долгих трений и согласно федеральной программе, мы решили выделить 17 млрд. рублей и изолировать Кокорина с Мамаевым в Монте-Карло, так как общество опасно для наших молодых футболистов.



Источник: Кокорин и Мамаев стали участниками конфликта на северо-западе Москвы



blackdillon:

— Алло, милиция? А это говорит сегодняшний обокраденный Пак. А я не по поводу кражи… Тут у нас дело почище! Футболист Кокорин в кафе живого Мамаева привёл. Нет. Я не пьющий Даю честное благородное слово. Жду!



FA серьёзно наказала агента Бэйла и Лодыгина



kilcher:

— Спасибо, теперь все знают, что общего между Лодыгиным и Бэйлом, кроме того, что они оба не вратари.



В офисе «Рубина» прошли обыски



snum7:

— Искали газон.