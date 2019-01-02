— Кокорин: от крестов до «Крестов» — один шаг.

Газзаев: перед Путиным волнуется весь мир, что говорить обо мне
modzhahed:
— Интересно, а как бы повёл себя Газзаев, если бы президент напомнил ему про несбритые усы?
Черчесов: идеальная игра против Австрии насторожила бы меня больше поражения
quies:
— Вот почему при Черчесове сборная ни разу не показывала идеальной игры — он ее сам избегает!
Смольников: перед матчем-открытия ЧМ-2018 наверняка в душе что-то дёрнется
vylbemen:
— Тот случай, когда нужно ставить ударения )))
chempik161:
— Чья-то шея?
Яя Туре: Гвардиола был жесток, и я подумал, а не из-за моего ли цвета кожи?
grosso7:
— Однажды он обвинит свою мать в том, что она больше любила его брата Коло, потому что он менее чёрный чем Яя.
Креспо: «Санкт-Петербург» – потрясающий стадион, жаль, что его сложно украсть
modzhahed:
— Почему невозможно? При строительстве два украли.
Манчини вызвал Балотелли и Кришито в сборную Италии
jeff.rock-n-roll:
— Манчини по ошибке вызвал в сборную Италии Заболотного.
Игроки сборной России поприветствовали сборные — участницы ЧМ-2018
lampard78:
— Черчесов: «Welcome to the shower»
ККК рассмотрит удар Гранквиста в голову Витиньо в матче ЦСКА – «Краснодар»
jshweik:
— Организация с аббревиатурой ККК не найдет ничего предосудительного в том, что белый ударил черного.
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче — 5:2
coxswain16:
— У «Ливерпуля» банда прям, как в американских боевиках 90-х. Мусульманин, латинос, африканец. И Милнер в ней суровый белый сержант, без особых талантов, но преданный!
Божович: Дзюба доказал, что достоин выступать за сборную
lexa2070:
— Дзюбу стоит брать в сборную только в том случае, если тренерами сборных Уругвая, Египта и Саудовской Аравии до турнира станут Карпин, Эмери и Манчини.
Буффон впервые в карьере был удалён в матче Лиги чемпионов
capog:
— Буффон просто хотел сказать, что он капитан команды.
Черчесов: мне доводилось кричать в раздевалке сборной, это было один раз
igor-arh:
— А потом стали заходить ребята и я взял себя в руки, успокоился)
СМИ: Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии
tzar88:
— Манчини после непопадания на Евро-2020: мне не купили футболистов, которых я просил.
ЦСКА впервые проиграл матч, в котором отличился Головин
revognah:
— ЦСКА впервые проиграл матч, в котором Рэмзи и Ляказетт сделали по дублю.
Черчесов вручил Быстрову бронзовую медаль чемпионата Европы—2008
sukachiv:
— Ну вот, а вы говорили не принесёт Черчесов нашим медали… одна уже есть))
«Зенит» вступил в переговоры с «Арсеналом» о трансфере Беляева
halu:
— «Реал» в одно время скупал звёзд. Кто бы ни выстрелил, на него выходил «Реал». Теперь «Зенит» в той же манере действует. Только «Реал» создал «галактикос», а «Зенит» создаёт «скамейкикос».
Конте назвал Моуринью «человечишкой»
llcoolv:
— 23:47. Дзюба подал в суд на Конте за использование запатентованного речевого оборота.
КДК РФС займётся изучением поста «Спартака» о «тающих шоколадках»
vg2009:
— Этак дойдёт до того, что Иосифа Бродского посмертно лишат Нобелевской премии за «расистскую» строчку «Мулатка тает от любви, как шоколадка...» )
Кононов включил в тренерский совет «Спартака» Глушакова, Зобнина и Джикию
zohhan:
— Кононов: если ОПГ нельзя устранить, её надо возглавить.
Кафельников перевёл 10 тыс. рублей болельщику, напавшему на Глушакова
ivan_offf:
— Акция ещё действует?
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом», Ещенко — вне заявки
takoiloginzanyat3:
— Зимой Реброва лучше не ставить.
У «Спартака» появится собственный мобильный оператор
motordetal:
— У вас 7 пропущенных из Ливерпуля))
Уткин: пенальти в ворота «Спартака» видели даже космонавты на станции «Мир»
buffon-and-mandanda:
— Даже с учётом, что станция уже почти двадцать лет на дне лежит.
Рейнгольд: в «Спартаке» грядёт революция
amkarperm59:
18.00: Комбаров приехал на тренировку на броневике.
Имена Яшина, Дасаева и Анюкова могут присвоить аэропортам России
kclisha:
— Багажное отделение в аэропорту Красноярска имени Аленичева.
Павлюченко: Кокорин и Мамаев поставили крест на своей карьере
trotskyandlenin:
— Кокорин: от крестов до «Крестов» — один шаг.
Мамаев и Кокорин опять в центре скандала. Их обвиняют в нападении на человека
Mighty Fall:
— Так на человека или на чиновника?
antooon:
— После инцидента в Монте-Карло в 2016 Мамаева и Кокорина перевели в фарм-клубы, после инцидента с чиновником дали дополнительные премиальные.
vylbemen:
— Насмотрелись UFC и, как пацаны в детстве, пошли в бои без правил играть.
dzzirt86cska:
— После долгих трений и согласно федеральной программе, мы решили выделить 17 млрд. рублей и изолировать Кокорина с Мамаевым в Монте-Карло, так как общество опасно для наших молодых футболистов.
Источник: Кокорин и Мамаев стали участниками конфликта на северо-западе Москвы
blackdillon:
— Алло, милиция? А это говорит сегодняшний обокраденный Пак. А я не по поводу кражи… Тут у нас дело почище! Футболист Кокорин в кафе живого Мамаева привёл. Нет. Я не пьющий Даю честное благородное слово. Жду!
FA серьёзно наказала агента Бэйла и Лодыгина
kilcher:
— Спасибо, теперь все знают, что общего между Лодыгиным и Бэйлом, кроме того, что они оба не вратари.
В офисе «Рубина» прошли обыски
snum7:
— Искали газон.