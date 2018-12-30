Узнайте, что по этому поводу думают Газзаев, Черышев и Бышовец.

Кто лучший тренер года в РПЛ?

Продолжаем подводить итоги 2018 года. Настала очередь наставников клубов. Кто из главных тренеров стал лучшим в этом году? Мнением делятся эксперты и читатели «Чемпионата».

Евгений Алдонин, бывший полузащитник ЦСКА:

— Лучший тренер чемпионата России – Виктор Гончаренко. Никто не ожидал такого прорыва от «армейской» команды. Он проделал очень большую работу, тот футбол, который демонстрирует команда, – его заслуга. Даже в самых смелых прогнозах никто не мог предположить, что ЦСКА будет идти в тройке. Перед началом сезона у него осталось два человека из основного состава – Акинфеев и Фернандес. Остальные либо ушли в другие клубы, либо завершили карьеру.



Дмитрий Черышев, главный тренер «Нижнего Новгорода»:

— Тренер года в Премьер-Лиге? Гончаренко. У него очень молодая команда, в которой произошли большие изменения. Но ЦСКА находится вверху турнирной таблицы, показывает интересный футбол и дважды обыграл «Реал».

«Все замёрзли и ушли, а Игнашевич остался на скамейке и дал ценный совет» Большое интервью с Виктором Гончаренко – о Гинере, Игнашевиче, Березуцких, Мусе, Вернблуме, Головине и всех-всех-всех.

Андрей Новосадов, бывший вратарь ЦСКА:

— Виктор Гончаренко – лучший тренер 2018 года в Российской Премьер-Лиге. Он наладил игру в команде, где сменилось больше половины игроков. Игра команды не только не развалилась, но и приобрела новые краски.

Анатолий Бышовец, заслуженный мастер спорта СССР:

— Лучшим тренером Российской Премьер-Лиги станет тот, чья команда выиграет, а в этом году лучший тренер – это Станислав Черчесов. На чемпионате мира команда решила задачу, которая перед ней стояла. Результат порадовал болельщиков, повысил имидж нашей страны, несмотря на то что мы роняем его в еврокубках.

Черчесов провёл эксперимент с невидимой гориллой. Мы не заметили О преображении сборной России с неожиданного ракурса.

Валерий Рейнгольд, бывший игрок «Спартака»:

— Лучший тренер года – тот, кто лидирует. Лидирует «Зенит», значит, лучший – Сергей Семак.



Валерий Газзаев, обладатель Кубка УЕФА как главный тренер ЦСКА:

— Я придерживаюсь такого мнения, что кто лидирует на данный момент, тот и лучший тренер. На данный момент это Семак. Я выбираю его.

Семак не заслуживает такой критики. Он выжимает из «Зенита» максимум Лидер РПЛ и не мог бы сейчас играть лучше.

Александр Кержаков, бывший нападающий «Зенита»:

— Тренер года в Российской Премьер-Лиге – Мурад Мусаев. Все мы видим, как играет «Краснодар», при этом его возглавляет дебютант.



Роман Павлюченко, бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива»:

— Лучший тренер – Юрий Сёмин: он действующий чемпион России.

Атакующий футбол, говорите? Сёмин переиграл Кононова Это было не очень-то тяжело.

Игорь Колыванов, главный тренер «Торпедо»:

— Сёмин – действующий чемпион Премьер-Лиги. Он заслужил звание тренера года.

Наше мнение

Григорий Телингатер, футбольный обозреватель «Чемпионата»:

– В этом году Гончаренко попал в адскую ситуацию. Почти весь состав ЦСКА ушёл, и новые футболисты с разных концов планеты внезапно стали командой. И даже пару раз обыграли «Реал»! Но раз уж вопрос про весь уходящий год, то лучшим остаётся признать Юрия Сёмина. При нём «Локомотив» снова стал чемпионом. Хотя про тренировки Юрия Палыча доводилось слышать разное. Как и про его приверженность ритуалам. Вопреки многим факторам, у него получилось. Вероятно, за счёт едва уловимых инстинктов. Старая школа.

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Мнение читателей

Glushakovthebest:

— Ну, тут Гончаренко с огромным отрывом лучший)) Я бы включал в список ещё Мусаева, т.к ещё с прошлого сезона неплохо начал, и Парфенова: всё-таки Кубок России, да и играл «Тосно» красиво, и побеждал кое-кого красиво))



Kolesnicovv:

— Гончаренко, Черчесов, Мусаев.

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