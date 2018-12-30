Если вдруг вы их пропустили.

Лучшие интервью 2018 года. Это было только на «Чемпионате»

Мы уже вспомнили про топ-гостей редакции «Чемпионата» в 2018 году.

От Блана до Влашича. Кто заходил к нам на огонёк в 2018-м В 2018 году у нас в гостях побывало множество ярких личностей из мира футбола. Вспоминаем яркие фрагменты их визитов.

Но это только один из форматов. Были и другие отличные интервью. Вспоминаем их и рекомендуем прочитать их, если вдруг случайно пропустили.

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев – один из самых интересных и жизнерадостных собеседников в нашем чемпионате. Это можно было понять ещё по многочисленным пресс-конференциям 41-летнего специалиста, во время которых он ни разу не пожаловался на судьбу-злодейку, оставившую его клуб без денег и стабильных условий существования, а, напротив, призывал избегать сочувствия и требовать с команды по максимуму.

«Рианчо кричит: «Обстановка — катастрофа!» Я ему: «Держись. В «Анжи» всё гладко» Магомед Адиев – о трудностях махачкалинского клуба, своих выступлениях в «Спартаке» и ЦСКА и жизни в Грозном в военное время.

Добродушное лицо, весёлый нрав и исконно русские имя-фамилия – Василий Иванов был обречён на сердечное отношение болельщиков. И ощущал его, где бы ни играл, вплоть до Земли обетованной. Но было в ленинградском блондине кое-что ещё подкупающее тренеров и зрителя – солдатская исполнительность. Он без разговоров шёл туда, куда требовалось, и везде был одинаково полезен.



Сегодня так по-простецки, Васей, его только близкие называют. Теперь Василий Владимирович важный человек – генеральный директор «Химок».

«Марсель» предлагал проиграть 0:3. Мы отказались и получили шесть» Полное весёлых и грустных историй интервью с бывшим защитником «Зенита» и ЦСКА Василием Ивановым. Не пожалейте 15 минут.

«Ростов» по-хорошему удивил в первой части чемпионатп. Одним из ведущих футболистов стал левый полузащитник Дмитрий Скопинцев, который отдал голевую передачу в матче с ЦСКА. Мы встретились с хавбеком в Ростове-на-Дону, чтобы он рассказал историю своей жизни. Историй оказалось множество. Скопинцеву лишь 21 год, но он успел побывать в «Динамо», «Зените», «Лейпциге», «Балтике» и «Ростове».

«В «Динамо» обвинили в воровстве». Интервью, которое вы обязаны прочитать Огненное интервью с полузащитником «Ростова» Дмитрием Скопинцевым. Мы нашли более красноречивого футболиста, чем Роман Широков.

Из Сергея Колесникова не вышло известного футболиста – колено подвело уже на старте. Но любовь к игре он сохранил на всю жизнь. Она и помогла реализовать себя в спорте – в амплуа массажиста. На этой стезе Колесников добился поистине выдающихся высот в двух разных дисциплинах. Вдобавок рассказчик Анатольич, как его по-свойски зовут в «Зените», изумительный – находка для готового слушать журналиста.

«Ночью звонит Аршавин: Анатольич, мне трындец…» Через руки знаменитого массажиста «Зенита» прошла масса звёзд – от Бубки и Аршавина до Халка и… Бузовой.

Из игроков, выходивших на поле в «золотом» финале Олимпиады-1988, наиболее трагически сложилась судьба у Владимира Татарчука. По сравнению с бедой, случившейся в его жизни в 2013 году, удаление в Сеуле покажется сущим пустяком. Рак – это короткое слово хоть кого раздавит морально. Владимир не сдался, не опустил рук. Тяжёлый недуг не убил в нём жизнелюбия и чувства юмора. Когда Татарчук начинает травить байки из игроцкой молодости, в его глазах зажигаются озорные огоньки. И уже трудно избавиться от ощущения, что перед нами всё тот же весёлый, неунывающий Малыш из 1980-90-х, которого так любили болельщики…

«В раздевалку зашёл Колосков с ящиком шампанского: «А тебя, Татарчук, оштрафуем» 30 лет назад его удалили с поля в финале Олимпиады, а через четверть века врачи поставили страшный диагноз.

Агента Шандора Варгу и тренера Арсена Венгера связывают давние и не только сугубо деловые отношения. Шандора новость об уходе старого товарища из «Арсенала» если и удивила, то несильно.

«Ему некуда спешить – никто не ждёт дома…» Венгер, которого вы не знали Несколько историй от агента Варги, которые наверняка изменят ваше отношение к Арсену Венгеру.

«Рамиз, а вы почти не изменились», — приятно удивились мы при встрече. Кто-то, завершив выступления и лишившись стимула к диетам и режиму, запускает себя – только не он. Бывший защитник московского «Спартака», киевского «Динамо» и сборной России по-прежнему бодр и энергичен. Несколько килограмм разве только добрал, так он и в игроцкие годы худобой не отличался. В остальном – всё тот же Мамедов: чёрный, как смоль, волос, ироничная улыбка, вагон обаяния.

«В «Спартаке» за семь лет умирал дважды. В Киеве – раз восемь за год» Откровения обладателя пяти золотых медалей России и одной украинской.

Разговор с Юрием Лодыгиным в холле отеля Jumeirah в Дубае начался на безобидной отпускной ноте. Тем более неожиданным было продолжение, полное эмоций и искренних признаний. Наболело у человека.

Лодыгин: Луческу пришёл и ушёл, а нам выгребать У вратаря «Зенита» накипело.

Человек старой, советской закваски, Михаил Бирюков не любит выпячиваться и говорить о себе. А личность-то для футбольного Петербурга – культовая. Футболистом выигрывал чемпионат Союза, тренером – четыре золотые медали РФПЛ. Этому человеку есть, что рассказать. Тем ценнее его воспоминания – о боевых товарищах, учителях и собственных приключениях.

Последних в жизни Михаила Юрьевича хватало – один только переход в «Зенит» чего стоит! Транзитом через… Дальний Восток.

«От слов Адвоката мурашки побежали по коже…» Уникальный человек – он единственный причастен ко всем пяти чемпионствам петербургского «Зенита».

Наверное, вы никогда не слышали про Маркуса Мотту, а ведь это главный футбольный юрист Бразилии. Он занимался трансферами Габриэла Жезуса в «Манчестер Сити», Неймара в «ПСЖ», Коутиньо в «Барселону» и десятками других известных сделок.

Человек, который передал Неймару чек на € 222 млн «Футболисты из своего контракта помнят только размер зарплаты и срок соглашения», – интервью с бразильским адвокатом.

Александр Антипов руководил футбольной школой «Локомотив-Перово». Более двух лет он тренировал команду, в которой выступал Джикия. По сей день защитник дружит с Антиповым, который зовёт своего воспитанника исключительно Гео. В «инстаграме» тренера больше фотографий Джикии, чем хозяина аккаунта.

«Отказать «Зениту» – поступок!» Душевное интервью с экс-тренером Джикии Вы думали, что знаете Джикию? Прочтите это интервью.

За последние пять лет «Чемпионату» в лице Григория Телингатера удалось сделать интервью почти со всеми именитыми бразильцами, поигравшими в РФПЛ: Алексом, Веллитоном, Халком, Вагнером Лавом… Не хватало только одного человека – Даниэла Карвальо.



А тут ещё повод назрел — 35 лет стукнуло. К этому времени он успел закончить карьеру, возобновить и снова уйти из футбола. После ряда попыток удалось выйти на связь с Карвальо, и он не разочаровал.

Даниэл Карвальо: лично заплатил полмиллиона долларов, чтобы уйти из ЦСКА Григорий Телингатер отыскал Даниэла Карвальо, чтобы он рассказал про крайности Газзаева, встречу с Путиным и проблемы с лишним весом.

Они были больше, чем партнёрами по команде, товарищами, земляками. Долгое время Илья Цымбаларь и Юрий Никифоров вместе шли по жизни: Одесса, «Спартак», сборная – пока смерть не разделила. 28 декабря 2013 года Юрий потерял близкого человека, а футбол России и Украины – гениального мастера, любимца публики.

Пять лет прошло – уже пять, – но об этой утрате Юрию до сих пор говорить больно. Друга он называет не иначе как Илюшкой.