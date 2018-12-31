Каким мы запомним 2018 год

Чемпионат мира в России и другие памятные события, которые останутся в футбольном календаре уходящего года.

Январь

6 января. В «Ливерпуле» дебютирует самый дорогой защитник в истории футбола – Вирджил ван Дейк. Перед Новым годом красные выкупили голландца у «Саутгемптона» за 70 млн фунтов стерлингов. Ван Дейк в первой же игре забивает победный гол в ворота «Эвертона» в кубковой встрече.

6 января. Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутинью переходит из «Ливерпуля» в «Барселону» за 130 млн евро. Это третий по стоимости трансфер в истории футбола. Дороже только Неймар и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Филиппе Коутиньо Фото: Marc Atkins/Getty Images

Февраль

22 февраля. «Спартак» завершает евросезон-2017/18, вылетев в 1/16 финала Лиги Европы. Красно-белые уступают по сумме двух матчей «Атлетику» из Бильбао – 1:3 (дома) и 3:2 (в гостях).

Март

15 марта. «Зенит» и «Локомотив» выбывают из еврокубков. Петербургская и московская команды прекращают борьбу за победу в Лиге Европы на стадии 1/8 финала. «Зенит» уступает «РБ Лейпциг» – 1:2 (в гостях) и 1:1 (дома), а «Локомотив» оказывается слабее «Атлетико» – 0:3 (в гостях) и 1:5 (дома). В петербургской игре получает тяжёлую травму и лишается возможности сыграть на ЧМ-2018 нападающий Александр Кокорин.

10 человек, которые хотят поскорее забыть 2018 год Наших много.

Апрель

11 апреля. В Лиге чемпионов случается самый громкий судейский скандал. «Ювентус» в противостоянии с «Реалом» отыгрывается со счёта 0:3 в Мадриде, но в концовке получает спорный пенальти в свои ворота. Английский судья Майкл Оливер удаляет Джанлуиджи Буффона.

12 апреля. ЦСКА последним из российских клубов завершает евросезон. Команда Виктора Гончаренко останавливается на стадии четвертьфинала Лиги Европы. «Армейцы» проигрывают лондонскому «Арсеналу – 1:4 (в гостях) и 2:2 (дома).

20 апреля. «Арсенал» объявляет об уходе Арсена Венгера по окончании сезона-2017/18. Французский тренер работал в лондонском клубе на протяжении 22 лет.

Май

5 мая. «Локомотив» побеждает «Зенит» (1:0) в 29-м туре Премьер-Лиги и становится чемпионом России. Автор «золотого гола» – португалец Эдер. Юрий Сёмин возвращает титул «железнодорожникам» спустя 14 лет.

9 мая. «Тосно» завоёвывает Кубок России. В решающем матче в Волгограде команда Дмитрия Парфёнова побеждает курский «Авангард» – 2:1. Вскоре после этого «Тосно» вылетит из РПЛ и прекратит своё существование.

«Цымбаларь кушал раков в Одессе, и тут Романцев вызывает его на золотой матч» Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов – о возможности возглавить «Спартак», работе с Ивановым, катастрофе в «Тосно» и эпохе Романцева.

13 мая. «Зенит» разрывает контракт с главным тренером Роберто Манчини по обоюдному согласию сторон. Петербургская команда занимает под руководством итальянца лишь пятое место в РПЛ.

16 мая. «Атлетико» выигрывает Лигу Европы. В финальном матче в Лионе команда Диего Симеоне громит «Марсель» – 3:0. Антуан Гризманн оформляет дубль.

26 мая. «Реал» в третий раз подряд становится победителем Лиги чемпионов. В финальной игре в Киеве команда Зинедина Зидана переигрывает «Ливерпуль» – 3:1. Дубль делает Гарет Бэйл.

31 мая. Зидан объявляет об уходе из «Реала». Француз выиграл с испанским клубом три Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и клубных чемпионатов мира, один чемпионат Испании и Суперкубок страны.

ФК «Тосно» Фото: РИА Новости

Июнь

14 июня. В нашей стране стартует чемпионат мира по футболу. Сборная России в матче открытия в Москве громит Саудовскую Аравию – 5:0. Первый гол турнира забивает Юрий Газинский, а Денис Черышев оформляет дубль.

16 июня. Впервые на чемпионатах мира используется система VAR. В историю входит матч группового этапа ЧМ-2018 Франция – Австралия. Уругвайский судья Андрес Кунья воспользовался повтором, который помог ему разглядеть фол и назначить пенальти в ворота австралийцев.

19 июня. Сборная России одерживает вторую победу на домашнем чемпионате мира. Команда Станислава Черчесова переигрывает в Петербурге Египет – 3:1.

25 июня. Команда Черчесова терпит первое поражение на ЧМ-2018. Хозяева турнира уступают в Самаре Уругваю – 0:3. Тем не менее сборная России впервые в своей истории выходит в плей-офф чемпионата мира.

27 мира. Действующие чемпионы мира немцы сенсационно проигрывают Южной Корее со счётом 0:2 и досрочно покидают ЧМ-2018. Сборная Германии финиширует на последнем месте в группе с тремя очками.

Россия — Египет — 3:1 Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Июль

1 июля. Сборная России сенсационно выбивает Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018. Основное и дополнительное время завершается вничью – 1:1, а в серии пенальти хозяева турнира бьют точнее испанцев. Игорь Акинфеев совершает в столичных «Лужниках» невероятный сейв ногой.

7 июля. Российская сборная завершает выступления на ЧМ-2018. В четвертьфинале в Сочи хозяева уступают в драматическом матче Хорватии. После 120 минут игры ничья – 2:2, а в серии пенальти всё решают промахи Фёдора Смолова и Марио Фернандеса.

Усы надежды, потрачено и ростовский ковёр. Шутки и флешмобы этого года Продолжаем подводить итоги года – на этот раз вспоминаем, над чем шутили и что обсуждали в 2018-м.

10 июля. «Ювентус» официально объявляет о трансфере Криштиану Роналду. Итальянский клуб покупает португальского нападающего за 117 млн евро. Контракт подписан на четыре года.

15 июля. Сборная Франции становится чемпионом мира. В финале команда Дидье Дешама переигрывает хорватов – 4:2. Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Модрич признаётся лучшим игроком турнира, а «Золотая бутса» ЧМ-2018 достаётся Гарри Кейну – англичанин забил шесть голов.

27 июля. Александр Головин официально переходит в «Монако». ЦСКА отпускает полузащитника за рекордные для российского игрока деньги – 30 млн евро. Головин подписывает контракт с монегасками на пять лет.

27 июля. ЦСКА завоёвывает Суперкубок России. Команда Виктора Гончаренко и без Головина оказывается сильнее чемпиона страны «Локомотива» – 1:0. Победный гол забивает Хетаг Хосонов.

Криштиану Роналду Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Август

8 августа. Кепа Аррисабалага превращается в самого дорогого голкипера мира. «Челси» выкупает испанца у «Атлетика» за 80 млн евро. Контракт Кепы с клубом подписан на семь лет.

14 августа. Россия теряет своего первого представителя в Лиге чемпионов сезона-2018/19. «Спартак» играет вничью с ПАОКом (0:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда в Москве. Этот результат не устроил красно-белых, поскольку они уступили в Греции (2:3).

15 августа. «Атлетико» становится обладателем Суперкубка УЕФА. Победитель Лиги Европы взял верх над победителем Лиги чемпионов «Реалом» в дополнительное время – 4:2.

31 августа. Чемпионат России покидает лучший бомбардир прошлого сезона – Квинси Промес. «Спартак» согласился продать голландского форварда в «Севилью» за 20 млн евро. Промес подписывает пятилетний контракт.

Квинси Промес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сентябрь

24 сентября. Модрич становится обладателем приза «The Best» – лучшему игроку года по версии ФИФА.

Октябрь

8 октября. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин становятся участниками главного футбольного скандала года в России. Сперва экс игроки сборной избили Виталия Соловчука – водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а потом вступили в конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком и директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В результате Мамаев с Кокориным арестованы и отправлены в СИЗО «Бутырка» до окончания расследования.

Новый суд Кокорина и Мамаева. Удивительно, но всем было весело Правда, решение суда футболисты всё равно встретили криками: «Позор»!

22 октября. «Спартак» увольняет главного тренера Массимо Карреру. Под руководством итальянского специалиста красно-белые выиграли золотые медали чемпионата России впервые за 16 лет, а также завоевали Суперкубок страны.

Ноябрь

2 ноября. ЦСКА во 2-м туре группового этапа ЛЧ обыгрывает действующего победителя Лиги чемпионов «Реал» – 1:0. Единственный гол забивает Никола Влашич. Игра в «Лужниках» собирает 71 811 зрителей.

20 ноября. Сборная России уступает Швеции в Стокгольме – 0:2. Команда Черчесова упускает первое место в своей группе Лиги наций и возможность подняться в Лигу А.

Первая победа ЦСКА над «Реалом» в сезоне Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Декабрь

3 декабря. Модрич получает «Золотой мяч», заняв первое место в опросе французского журнала France Football. Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком мира.

3 декабря. Андрей Аршавин объявляет о завершении карьеры. Пожалуй, лучший российский игрок нового века принял решение повесить бутсы на гвоздь в 37 лет. Воспитанник «Зенита» будет работать в родном клубе, возглавляя детский проект «Сириус».

11 декабря. «Локомотив» завершает своё выступление в евросезоне-2018/19, проиграв в 6-м туре группового этапа «Шальке» в Гельзенкирхене – 0:1. Команда Юрия Сёмина занимает последнее место в группе.

12 декабря. ЦСКА снова превосходит «Реал», разгромив соперника в Мадриде со счётом 3:0. На «Сантьяго Бернабеу» забивают Фёдор Чалов, Георгий Щенников и Арнор Сигурдссон. Но, несмотря на две победы над «сливочными», команда Виктора Гончаренко тоже занимает четвёртое место в группе и прощается с еврокубками.

Лука Модрич получил «Золотой мяч». Как это было Теперь хорват, а не Криштиану Роналду – лучший игрок мира!

13 декабря. «Спартак» заканчивает играть в Европе в этом сезоне. Красно-белые проигрывают в 6-м туре группового этапа Лиги Европы «Вильярреалу» (0:2) на выезде и финишируют последними в группе.

18 декабря. «Манчестер Юнайтед» отправляет в отставку Жозе Моуринью, который работал с манкунианцами с лета 2016 года. По совету Алекса Фергюсона клуб выбирает в качестве и.о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Виталий Мутко Фото: РИА Новости

19 декабря. Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза становится Сергей Прядкин. Объявлено, что выборы президента РФС состоятся 22 февраля.

Мутко – всё ещё король футбола. И нас ждёт разборка питерская Зачем оплакивать того, кто никогда и никуда не уйдёт?!

22 декабря. «Реал» выигрывает клубный чемпионат мира. В финале Мадрид под руководством Сантьяго Солари громит «Аль-Айн» из ОАЭ – 4:1.

28 декабря. «Локомотив» объявляет о смене руководителя клуба. Пост генерального директора покидает Илья Геркус, за время работы которого «железнодорожники» выиграли Кубок России и золото РПЛ. Новым гендиректором клуба становится Василий Кикнадзе.