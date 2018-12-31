Главная победа Алекса Фергюсона. «МЮ» тут ни при чём

Были времена, когда тренер мог работать с одной командой десятилетиями. Рефлекс правильный — ключевое слово здесь «были». Теперь те времена в прошлом, и, кстати, один из последних представителей той эпохи (возможно, во всём мире) — тренер из России. Здесь речь пойдёт не о Сёмине, а о том, чьим последователем время от времени тянет назвать Юрия Палыча. Он сумел продержаться на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» 27 лет.

Расстались друзьями. Тренеры, которых благодарили после ухода В международный день «Спасибо» вспоминаем Сёмина, Клоппа, Фергюсона и других тренеров, к которым болельщики испытывают только благодарность.

«Устрашающий ублюдок»

Возможно, вы знаете, что сэр Алекс в молодости завёл собственный бар. Необычное решение для действующего футболиста. И уж точно не стоит рисовать в воображении просиживание портков в кабинете и деловитые звонки поставщикам. Ферги работал в «поле» — прямо за барной стойкой.

Вот, например, скучающий тип завёл беседу ни о чём, которую придётся поддержать. А вон там намечается крепкая заварушка с кулаками и приличным количеством выпитого… Вот так, в окружении шотландских выпивох, шлифовалась личность Алекса.

Та ещё школа.

«Прекрасно помню свою молодость, проведённую среди сильных и стойких людей, пусть порой и грубых, — пишет Фергюсон в автобиографии. — Иногда мне приходилось возвращаться домой с фингалом под глазом или раскалывающейся от боли головой. Когда кто-то начинал буянить или вспыхивала драка, мне приходилось вмешиваться. Но, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что это было прекрасное время».

Неудивительно, что он рвался к тренерству так рьяно, что начал свою карьеру уже в 30 с небольшим. И хотя Фергюсон не был выдающимся футболистом, он легко мог продолжить играть. «Рейнджерс» в своё время отвалил за него 65 тыс. фунтов — рекордную на тот момент сумму по меркам шотландской лиги. И всё равно Ферги захотел на скамейку тренера в возрасте Бориса Ротенберга.

Несмотря на небольшой возраст, он не особо церемонился с новой командой. Получил контракт в «Ист Стирлингшир», вскоре после чего нападающий Боби Макали выдаст про сэра знаменитую фразу.

«Никогда раньше никого не боялся, но он с самого начала был устрашающим ублюдком».

Сэр Алекс не стеснялся врываться в любую разборку, будто воюет за мир и порядок в любимом баре. Дэвид Бекхэм такое рвение чуть позже не оценил.

Моуринью, Фергюсон и другие успешные тренеры мирового футбола Жозе Моуринью завоевал с «Челси» 21-й трофей в своей тренерской карьере. Рассказываем о других титулованных наставниках мирового футбола.

Корочка победителя

Фергюсон — не просто победитель по жизни, он активный теоретик побед. Да-да, искусство побеждать можно теоретизировать и составить для него подробный инструментарий. Фергюсон пытался их сформулировать ещё будучи тренером. В годы своей карьеры он удостоился около десятка учёных степеней в британских университетах. Теперь многие из этих правил есть на бумаге — например в книгах его авторства, которые он долго мечтал написать.

Бывший босс «МЮ» не унёс большую часть своих секретов с собой, а будто успешный предприниматель делится опытом с поколениями. И если высушить художественность (без неё было нельзя), эти работы — практический лекторий для начинающих специалистов.

«Мы разделили игроков на три группы, — рассказывал тренер, — 30 и старше, от 23 до 30 и молодёжь. Молодые игроки должны были развиваться и стремиться к стандартам, которые для них устанавливали старшие товарищи. И хотя я всегда пытался от этого уйти, понимал, что цикл успешной команды длится около четырёх лет – после проявляется необходимость в переменах».

Теорию, например, он строил вокруг просмотра видео. Чтобы никто ничего не упустил, он показывал эти записи два дня подряд. Первый — полную версию, а второй раз — укороченную — на закрепление.

Своим главным тренерским качеством Фергюсон считал… умение наблюдать (см. барное прошлое). В какой-то момент он отстранился от ведения тренировок и доверился в этом деле помощникам.

«Это стало моим лучшим тренерским решением. Я совсем не утратил контроль. Я замечал изменения в привычках игроков, замечал, когда они тренируются не так усердно, как обычно, и это помогало мне понимать их лучше, чем раньше. Иногда я даже мог сказать, что игрок травмирован, когда он сам считал, что здоров. Не думаю, что все полностью понимают ценность наблюдения со стороны. Умение наблюдать было одним из моих главных тренерских талантов».

Фото: Matthew Lewis/Getty Images

От футбола к гармонии

В этой статье намеренно не написано ни слова о титулах тренера. А смысл?

Фергюсон и сейчас, будто по инерции, продолжает побеждать — теперь за пределами поля. Сэр Алекс побеждает себя, обстоятельства, а где-то саму природу естественных процессов. За последние несколько лет этих больших побед было как минимум две.

Прежде всего он сумел оседлать свою любовь к футболу, из-за чрезмерного внимания к которому едва не потерял связь с собственной женой. Кэти долгое время была близка к личностному кризису, а незадолго до того умерла её сестра. В тот момент Алекс почувствовал, что нужен жене как никогда.

Заметьте, вариант в духе Хайнкеса даже не ставился на рассмотрение — несмотря на провалы родного клуба. Фергюсон не дрогнул и мудро расставил приоритеты. Футбол в них ожидаемо покинул топ — кто, как не Фергюсон, имел на это право?

Уверен, он продолжает оказывать влияние на клубные процессы — говорят, даже Сульшер появился в Манчестере по его личным рекомендациям. Будет ли он снова когда-нибудь тренером? Конечно же нет.

Для того чтобы это знать, достаточно хотя бы поверхностно знать его жизненный путь. Речь ведь о человеке, который продумал свой уход из «МЮ» таким образом, чтобы добраться спокойно до дома без внимания пронюхавшей что-то прессы и закрыться там на два дня. Нет, эмоции оставьте кому-нибудь другому.

Ещё не всё

В уходящем году Фергюсон поборол саму смерть. Оказавшись в реанимации с кровоизлиянием в головной мозг, скоро он снова зашагал дальше — с таким диагнозом на тот свет бы отправился каждый третий.

Тут бы вспомнить его первый кризис в «Юнайтед» в 1990-м. Не выиграй МЮ» в Кубке у «Ноттингем Форест», и легендарный (тогда ещё нет) Фергюсон наверняка ушёл бы в отставку. Тот момент — редкий эпизод, в котором тренер, по его собственным признаниям, потерял собственную уверенность.

«Манчестер» тот матч выиграл, а потом последовал целый ураган исторических побед эпохи Фергюсона. Теперь геройствовать нужно в масштабах собственного я и своей семьи. Чтобы, подобно Бобби Чарльтону, долгие годы влюблёнными глазами смотреть футбол с трибун «Олд Траффорд». Сэр Алекс, пожалуйста, окажите нам честь.