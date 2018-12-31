Шесть матчей, которые лучше очередного просмотра «Иронии Судьбы»

1 января. «Арсенал» – «Фулхэм»

Просыпаетесь в состоянии Жени Лукашина, выясняете, по какому адресу находитесь, а дальше находите трансляцию АПЛ. Зачем вообще смотреть матч лидера и аутсайдера? Ну, давайте считать. Первое: «Арсенал» сыграет первую встречу после унизительного поражения от «Ливерпуля». Желание реабилитироваться, возвращение в состав травмированных, удобный соперник. Второе: «Арсенал», несмотря на появившиеся проблемы, всё ещё одна из самых интересных и ярких команд АПЛ. Под неё вы вряд ли уснёте похмельно-оливьешным сном. Третье: у «Фулхэма» был мерзейший старт сезона, но сейчас результаты улучшились. Хотя оборона у команды всё ещё одна из худших в лиге. Короче, много голов, английское пение – супер для начала года.

2 января. «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»

Вы вообще видели, что творит «МЮ» с приходом Сульшера? Выносят соперников без шансов, общий счёт трёх игр при норвежце 12:3. Поль Погба ожил настолько, что Жозе Моуринью должно быть вдвойне противно за поведение француза при его руководстве. Как долго продлится этот запал «Юнайтед», предсказать невозможно, но календарь пока для них крайне удобный – можно и дальше набивать успешную статистику по победам и забитым мячам.



Вдобавок могут вернуться лучшие гвардейцы красной армии: Лукаку, Марсьяль, Рохо, Санчес. Все очень активно тренируются и готовятся к камбэку.

Сульшер как всегда хорош на замену. Сделал то, чего не мог никто после Фергюсона «МЮ» выдохнул.

3 января. «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

Уже сейчас многие говорят, что именно в этом матче решится судьба чемпионства в Англии этого сезона. Расклад такой, что отставание «Сити» от «Ливерпуля» за кратчайшее время выросло до 7 очков. Проигрывают пацаны Гвардиолы – дальше будет максимально сложно. При этом все понимают, что Юрген Клопп и его рок-н-ролл банда – самые сложные соперники для «Сити» не только на дистанции, но и очно. У Клоппа всё ещё преимущество в личных встречах над Пепом: 7 побед против 5. Если вам хоть сколько-то важно, что происходит в АПЛ, этот матч смотреть надо обязательно. Да и вообще – топ-футбол, топ-команды, топ-тренеры. Обязательно кайфанёте.

«Манчестер Сити» снова проиграл. «Ливерпуль» уже чемпион? Команда Гвардиолы проиграла трижды за последние четыре тура.

3 января. «Вильярреал» – «Реал Мадрид»

К счастью, на третий день года реанимируют не только Англию, но и чемпионат Испании. Сразу классным матчем в Вильярреале. Там в первую очередь интересно, что сможет сделать почти за месяц главный тренер «бланкос» Солари. Январь и февраль в Испании – худшие месяцы для топ-клубов в плане графика. Матчи Кубка, Примеры, Лиги чемпионов. А у «Реала» календарь ещё плотнее из-за участия в клубном ЧМ. Набирать очки надо с первых игр года, иначе сезон в чемпионате не спасти. Мадридцы и без того идут четвёртые в таблице с минимальным отрывом от конкурентов ниже.

Марсело и Рамос вдвоём выиграли в «Реале» 40 трофеев Легенды. Трофеев больше, чем у «ПСЖ».

6 января. «Севилья» – «Атлетико»

У «Атлетико» много внутренних проблем, хотя очки команда набирает стабильно. Но футболисты бунтуют, много споров и конфликтов из-за контактов. Многие могут покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно. «Севилья» – принципиальный соперник мадридцев, Матч на домашнем стадионе севильцев, где они каждый сезон выносят лидеров. Опять же, Квинси Промес пока ещё числится в заявке «Севильи» и может выйти на поле.

8 января. Кубок лиги. «Тоттенхэм» – «Челси»

Лучшая шутка концовки декабря:

«Тоттенхэм» продолжает дарить болельщикам только надежды на победы. Теперь и в борьбу за чемпионство вмешаться максимально сложно. К счастью, в Англии много разных национальных турниров. В том числе Кубок лиги, где уже стадия полуфиналов. Для выхода дальше надо в двух матчах оказаться лучше «Челси». Первое противостояние как раз 8 января. Маурицио Сарри кубок тоже наверняка пригодится в первый год работы с «Челси».