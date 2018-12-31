Новогодние пожелания читателям «Чемпионата»

Новый год – чудесное время, ведь хочется поздравлять не только друзей и близких, но и людей, которых не знаешь. В специальной новогодней рубрике самые искренние пожелания читателям «Чемпионата» передают наши постоянные эксперты, известные тренеры и футболисты.

Дмитрий Черышев, главный тренер «Нижнего Новгорода»:

— Поздравляю всех читателей «Чемпионата» с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, счастья, любви, семейного благополучия! Пускай следующий год будет более ярким, принесёт вдохновение. Главное, чтобы все позитивные моменты, которые были у вас в 2018-м, вы забрали с собой в следующий год! Удачи всем!



Лоран Блан, экс-главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции:

— Да здравствует русская молодёжь!

Александр Головин, полузащитник «Монако» и сборной России:

— Желаю читателям «Чемпионата» всего самого лучшего в новом году! Верьте в себя и свои силы! Пусть наступающий год будет ярким, добрым и позитивным!

Павел Колобков, министр спорта РФ:

— Дорогие друзья, подходит к концу 2018 год. Год был крайне важен для всего российского спорта и особенно — для футбола. Хочется пожелать вам сохранить все те эмоции, которые нас охватили летом, пронести их с собой как можно дольше, жить ими и в 2019, и в 2020, и во всех последующих годах! С Новым годом!



Никола Влашич, полузащитник ЦСКА:

— Оставайтесь в порядке, и, надеюсь, вы будете читать о ЦСКА как о чемпионе.

Игорь Колыванов, экс-главный тренер «Уфы» и молодёжной сборной России:

— Поздравляю читателей «Чемпионата» с наступающим Новым годом! Желаю здоровья, счастья, чистого неба над головой, хорошего настроения и больше улыбок!



Виталий Мутко, бывший президент РФС:

Ильсур Метшин, бывший президент «Рубина, мэр Казани:

— Хочу поздравить с наступающим Новым годом всех неравнодушных к футболу людей! Хочется, чтобы и следующий год был таким же ярким! Чемпионат мира – незабываемое событие, которое поменяло нашу страну и восприятие футбольной России. Надеюсь, в 2019 году произойдут новые события, которые порадуют всех болельщиков.



Гжегож Крыховяк, полузащитник «Локомотива»:

— Всем удачи, скоро увидимся!

Дмитрий Парфёнов, главный тренер «Урала»:

— Дорогие друзья, хочу поздравить вас с наступающим новым годом! Прежде всего желаю крепкого здоровья, удачи во всех ваших начинаниях, идеях и всегда верить в задуманное!



Лотар Маттеус, бывший защитник сборной Германии:

— Спасибо за прекрасное время в редакции и в России!

Валерий Газзаев, экс-главный тренер ЦСКА и сборной России:

— Как бы это банально ни звучало, желаю всем крепкого здоровья! Каждый человек нуждается в нём. Также хочу пожелать прекрасного настроения, чтобы в новом году вы жили в достатке и радовались жизни.



Михаил Прокопец, спортивный юрист:

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий «Локомотива» и сборной России:

— Дорогие друзья, поздравляю всех с Новым годом! Желаю здоровья, удачи, счастья и побольше хорошего футбола!

Георгий Ярцев, экс-главный тренер «Спартака» и сборной России:

— Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам здоровья, удачи и счастья! Чтобы ваши любимые команды побеждали и приносили вам только положительные эмоции! С Новым годом!

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

— Желаю всем здоровья, хорошо проводить старый год, хорошо встретить новый. Болейте за сборную!

Гаджи Гаджиев, бывший главный тренер «Амкара»:

— В прошедшем году мы все испытали немало счастливых дней во время игр проведения чемпионата мира. Хотелось бы, чтобы таких дней было неизмеримо больше у всех вас, дорогие любители футбола, читатели «Чемпионата». С Новым годом!



Рауль Рианчо:

— Читателей сайта «Чемпионат.com», редакторов и вообще всех поздравляю с Новым годом. Обнимаю, пока-пока!