Заканчиваем подводить итоги года. На сей раз мы задали нашим экспертам и читателям вопрос – чем вам запомнился 2018 год? Чемпионат мира стоит особняком, но и помимо него мы нашли что вспомнить.



Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Тут не о чем и говорить, конечно, это чемпионат мира. Даже если чемпионат проходит в другой стране – это уже событие, а тут он был у нас в стране, и я на нём был. Подчеркнуть бы хотел ещё и 1/8 финала с Испанией, когда мы вышли в четвертьфинал. Это было незабываемо, думаю, эмоции передались всем, даже простым людям — не фанатам футбола. Я помню 2008 год и чемпионат Европы, когда люди выходили на улицы, площади, каждый переулок был заполнен людьми – сейчас это вернулось. Отметил бы ещё и приятные победы ЦСКА над «Реалом» — как бы там ни было, ЦСКА – молодая команда, которая только набирает вес, а победить «Реал» сможет даже не каждая команда мирового уровня. Это значимое событие.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, обладатель Кубка УЕФА:

— Я бы отметил два: успешное выступление нашей сборной на чемпионате мира и победа ЦСКА над «Реалом». С первым я поздравляю нашу сборную, и лично Станислава Черчесова. А по поводу ЦСКА объясню: матч был очень важен с точки зрения престижа и психологии. Какой бы состав не был у «Реала», испанский клуб – это вывеска, один из лучших клубов мира. ЦСКА продемонстрировал очень высокий уровень игры и доказал, что играть можно с любыми командами. Знаковая победа.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Самое яркое событие 2018 года – это чемпионат мира. Правда, с горечью вспоминается пенальти в исполнении Фёдора Смолова. Помимо него хотелось бы отметить череду похождений наших футболистов. Они полностью затмили игровую составляющую. По крайней мере, приключение парочки Кокорин-Мамаев обсуждается больше, чем вся их карьера. Также в этот хит-парад можно включить весёлые приключения Дениса Глушакова и отжиг самарских ребят.

Валерий Рейнгольд, бывший полузащитник «Спартака»:

— Для меня это чемпионат мира, выступление наших ребят. Вся наша страна желала успеха нашей сборной, это случилось. Но мне очень запомнилась и отрицательная сторона этого чемпионата мира. Это вручение ЗМС нашим «сборникам». Абсолютно неправильно и не по закону. Нельзя было этого делать. Чиновники сделали страшную глупость, когда дали ЗМС за восьмое место.

Гаджи Гаджиев, заслуженный тренер России:

— Я бы отметил не футбольные события, которые были одномоментными, а появление группы талантливых игроков в российском футболе. Появление Зобнина, Головина и остальных молодых футболистов, которые появились в «Краснодаре», «Спартаке» и так далее. Это даёт надежду на будущее. Кстати, отставка Мутко – это тоже событие. Потому что закончилась определённая эпоха в российском футболе.



Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России и «Спартака»:

— Оставлю чемпионат мира за скобками, тут всё понятно. Мне запомнилась эта история с Кокориным и Мамаевым. Такое редко бывает. Меня удивляет, как это развивается. Никто до конца не знает, что было и чем всё закончится. Все уже думали, что их давно отпустят, а они ещё сидят. Поэтому это сильно врезалось в память. Футбол футболом, а тут уже на первый план вышли человеческие дела.