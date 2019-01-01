Лучшие фото года. Часть вторая

Кадр, который приобрёл определённый смысл после нашумевшего конфликта Массимо Карреры и Дениса Глушакова.
Болельщики ЦСКА подготовили баннер в благодарность братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу за годы, проведённые в клубе.
Роланд Гиголаев не стал особо церемониться с Джефферсоном Фарфаном.
Игроки ЦСКА отметили 107-летие клуба.
Ещё один яркий перформанс от болельщиков «Зенита»
Фанаты ЦСКА чуть не спалили домашний стадион во время матча со «Спартаком».
Юрий Дюпин против Евгения Луценко.
Павел Мамаев и Александр Кокорин решили, что нужно отпраздновать годовщину дружбы.
Известный художник-каллиграфист Покрас Лампас превратил территорию «РЖД Арены» в произведение искусства.
Впечатляющий кадр с матча «Динамо» — «Зенит».
Болельщики «Спартака» провожают Массимо Карреру после отставки.
«Краснодар» сумел за три минуты перевернуть игру с ЦСКА в свою пользу.
Именно так сложилась первая половина чемпионата для «Енисея».
Болельщики «Спартака» сделали Дениса Глушакова врагом номер один в команде.
Артём Ребров самоотверженно бросился под ноги Фарфану и получил удар бутсой по лицу. В результате столкновения голкиперу «Спартака» наложили восемь швов.