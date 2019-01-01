Лучшие фото года. Часть вторая

Кадр, который приобрёл определённый смысл после нашумевшего конфликта Массимо Карреры и Дениса Глушакова.

Массимо Каррера и Денис Глушаков Фото: РИА Новости

Болельщики ЦСКА подготовили баннер в благодарность братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу за годы, проведённые в клубе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Роланд Гиголаев не стал особо церемониться с Джефферсоном Фарфаном.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игроки ЦСКА отметили 107-летие клуба.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё один яркий перформанс от болельщиков «Зенита»

Фото: fc-zenit.ru

Фанаты ЦСКА чуть не спалили домашний стадион во время матча со «Спартаком».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Юрий Дюпин против Евгения Луценко.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Павел Мамаев и Александр Кокорин решили, что нужно отпраздновать годовщину дружбы.

Павел Мамаев и Александр Кокорин Фото: РИА Новости

Известный художник-каллиграфист Покрас Лампас превратил территорию «РЖД Арены» в произведение искусства.

Фото: fclm.ru

Впечатляющий кадр с матча «Динамо» — «Зенит».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Болельщики «Спартака» провожают Массимо Карреру после отставки.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар» сумел за три минуты перевернуть игру с ЦСКА в свою пользу.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Именно так сложилась первая половина чемпионата для «Енисея».

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Болельщики «Спартака» сделали Дениса Глушакова врагом номер один в команде.

Денис Глушаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Артём Ребров самоотверженно бросился под ноги Фарфану и получил удар бутсой по лицу. В результате столкновения голкиперу «Спартака» наложили восемь швов.