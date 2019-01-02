Роналду возвращается. Он вообще уходил?

Прошло всего полгода. Новогодние матчи в АПЛ, возвращение Роналду, у Жиго родился сын — вот, собственно, и почти все новости дня.

«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф Сити» и вышел на второе место в АПЛ

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» победил «Кардифф Сити» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити».



Счёт был открыт уже на третьей минуте встречи, отличился Гарри Кейн. Спустя несколько минут преимущество лондонского клуба увеличил Кристиан Эриксен, которому ассистировал Сон Хын Мин. Вскоре Сон Хын Мин довёл счёт до крупного. В этом эпизоде голевой пас отдал Кейн.



После матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 48 очков, вышел на второе место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кардифф Сити» (18) остался на 16-м месте.



В следующем туре «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 13 января. «Кардифф Сити» предстоит домашняя встреча с «Хаддерсфилдом» (12 января).

У защитника «Спартака» Жиго родился сын

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» сообщила, что в семье защитника команды Самуэля Жиго случилось прибавление.

«В семье нашего защитника прибавление! Самуэль Жиго, поздравляем тебя с рождением наследника!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых, которая опубликовала фотографию футболиста с возлюбленной и новорожденным мальчиком.



Жиго перешёл в «Спартак» перешёл летом 2018 года из бельгийского «Генка» за € 8 млн. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей за клуб в Российской Премьер-Лиги и забил один гол. В сентябре 25-летний французский футболист получил тяжёлую травму колена и выбыл из строя примерно на шесть месяцев.

Роналду подтвердил, что вернётся в сборную Португалии в 2019 году

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил, что в 2019 году вернётся в сборную Португалии, в составе которой он не выступал после чемпионата мира 2018 года.



«В 2019 году намерен снова вернуться в распоряжении тренерского штаба сборной Португалии. У нас была договорённость, согласно которой я не буду участвовать в матчах за сборную в первой части этого сезона.



Мне 33 года, и я только что сменил одну страну на другую, а также поменял методику работы, партнёров по команде, профессиональный и персональный режим. Думаю, для меня это был лучший вариант», – цитирует Роналду Record.

Напомним, что осенью сборная Португалии без Криштиану Роналду смогла гарантировать себе участие в плей-офф Лиги наций.

«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в матче АПЛ, «Лестер» одолел «Эвертон»

«Арсенал» оказался сильнее «Фулхэма» в лондонском дерби в 21-м туре английской Премьер-лиги. Матч состоялся сегодня, 1 января, на стадионе «Эмирейтс» и завершился победой «канониров» со счётом 4:1.



Хозяева открыли счёт на 25-й минуте встречи – точным ударом отметился полузащитник Гранит Джака. Уже во втором тайме, на 55-й минуте, преимущество «Арсенала» удвоил нападающий Александр Ляказетт. На 69-й минуте «Фулхэму» удалось сократить отставание благодаря голу Абубакара Камара, однако спустя 10 минут «канониры» отличились вновь – забил хавбек Аарон Рэмси. На 83-й минуте форвард хозяев Пьер-Эмерик Обамеянг довёл счёт до разгромного и установил окончательный результат – 4:1.

В другом матче 21-го тура Премьер-лиги встречались «Эвертон» и «Лестер Сити». Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась победой «лис» со счётом 1:0.



Соперники не сумели открыть счёт в первом тайме. Лишь на 58-й минуте гостей вперёд вывел нападающий Джейми Варди, ставший автором первого гола в Премьер-лиге в 2019 году.

Объявлена тройка номинантов на звание лучшего футболиста Африки в 2018 году

Африканская конфедерация футбола на своём официальном сайте огласила имена трёх футболистов, попавших в итоговый список номинантов на звание лучшего игрока континента в прошедшем 2018 году.



В список претендентов на награду попали нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон) и Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), а также полузащитник Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет). Примечательно, что год назад тройка номинантов выглядела так же. Тогда обладателем приза стал Салах.



Для Обамеянга это уже пятое подряд попадание в тройку номинантов. Таким образом, он повторил рекорд ивуарийца Яя Туре и ганца Майкла Эссьена.



Обладатель награды будет объявлен 8 января в ходе торжественной церемонии, которая пройдёт в Дакаре.