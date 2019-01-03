10 лучших трансферов 2018 года

10. Лукас Торрейра, из «Сампдории» в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» купил в июле 22-летнего уругвайца у «Сампдории» за 30 млн евро. Приобретя Торрейру, «канониры» получили нужного им центрального полузащитника. Уругваец сумел быстро адаптироваться к английскому футболу и здорово провёл первую часть сезона, разве что за исключением гостевого матча с «Ливерпулем». Невысокий Торрейра и как разрушитель достаточно эффективен, и мячом распоряжается толково.

9. Родри, из «Вильярреала» в «Атлетико»

В лице этого 22-летнего полузащитника главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне нашёл отличную замену Габи. Достаточно сказать, что, по оценке сайта Whoscored.com, который ставит баллы игрокам, исходя из их статистики, Родри на данный момент входит в топ-6 игроков Примеры. Луис Энрике сравнивает новичка «Атлетико» с Серхи Бускетсом. Мадридский клуб выкупил Родри в июле у «Вильярреала» за 20 млн евро.

Родри Фото: Jose Breton/NurPhoto via Getty Images

8. Жоау Канселу, из «Валенсии» в «Ювентус»

У португальца получилась удачная первая часть сезона в «Ювентусе». Ни для кого не секрет, что Канселу великолепно поддерживает атаку, но его «дешёвые» ошибки в обороне заставляли сомневаться, что 24-летний защитник закрепится в «Ювентусе». Тем не менее пока плюсы Жоау перевешивают минусы, возможно, на прогресс португальца влияет присутствие рядом Криштиану Роналду. «Ювентус» приобрёл Канселу в июле у «Валенсии» за 40,4 млн евро.

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7. Аксель Витсель, из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в «Боруссию» Д

Многие специалисты и журналисты были уверены, что полузащитник сборной Бельгии поставил крест на своей карьере после перехода из «Зенита» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Однако ЧМ-2018 и первая часть нынешнего сезона доказывают, что игра в Китае не сделала Акселя хуже. Наоборот, 29-летний новичок сейчас является ключевой фигурой у «Боруссии» в центре поля. Дортмундский клуб заплатил в августе за Витселя всего 20 млн евро.

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6. Пако Алькасер, из «Барселоны» в «Боруссию» Д

Августовский трансфер 25-летнего испанского нападающего – ещё один замечательный ход дортмундского клуба на рынке в 2018 году. Алькасер стал автором уже 12 мячей в новом сезоне Бундеслиги, сыграв всего 502 минуты: то есть менее шести полных матчей! Пако установил рекорд чемпионата Германии по голам, забитым после выхода на замену. «Боруссия» арендовала Алькасера у «Барселоны» с правом выкупа за 23 млн и в ноябре воспользовалась этим правом.

Пако Алькасер Фото: TF-Images/TF-Images via Getty Images

5. Кшиштоф Пёнтек, из «Краковии» в «Дженоа»

Польский нападающий «Дженоа» – настоящее открытие Серии А и всего сезона-2018/19. В июле «Краковия» продала Пёнтека за «смешные» 4,5 млн евро, а теперь на одного из лучших бомбардиров чемпионата Италии претендуют топ-клубы, которые готовы заплатить раз в 10 больше. На счету 23-летнего снайпера 13 голов в 19 матчах Серии А. Пёнтек замечательно чувствует момент и открывается в чужой штрафной, так что в «Дженоа» растёт сильный конкурент Роберту Левандовскому.

4. Пьер-Эмерик Обамеянг, из «Боруссии» Д в «Арсенал»

Переход Обамеянга в «Арсенал» за 63,75 млн евро – это история ещё из зимнего трансферного окна 2018-го. Первый год в составе «канониров» сложился для 29-летнего нападающего успешно. Пьер-Эмерик забил 26 голов в 40 матчах разных турниров, а в новом сезоне борется за звание лучшего бомбардира чемпионата Англии. Главное, чтобы в его карьере было поменьше таких матчей, как на «Энфилде», где Обамеянг касался мяча только тогда, когда «Арсенал» начинал с центра поля.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: James Baylis — AMA/Getty Images

3. Алисон Бекер, из «Ромы» в «Ливерпуль»

У «Ливерпуля» наконец-то появился классный голкипер, а болельщики красных могут спокойно смотреть на свои ворота, в которых уже нет Лориса Кариуса. Алисон, конечно, стоил очень дорого: «Ливерпуль» купил бразильца в июле за 62,5 млн евро, сделав его ненадолго самым дорогим голкипером мира. Но этот трансфер точно стоил своих денег, ведь теперь команда Юргена Клоппа мало пропускает. Иногда 26-летний Алисон ещё и развлекает болельщиков такими рискованными трюками:

2. Вирджил ван Дейк, из «Саутгемптона» в «Ливерпуль»

Помимо Алисона оборона красных теперь держится на Ван Дейке. Этот трансфер состоялся на полгода раньше – в зимнее трансферное окно 2018-го. Как и в случае с голкипером, «Ливерпуль» сделал голландского новичка самым дорогим в мире в своём амплуа: за Вирджила заплатили рекордные для защитника 70 млн фунтов стерлингов (около 79 млн евро). Если кто-то сомневался в необходимости такой сделки, то за год Ван Дейк всё и всем доказал.

Политика, деньги и секс. 5 главных скандалов 2018 года События, на которых СМИ всего мира делали трафик.

1. Криштиану Роналду, из «Реала» в «Ювентус»

Кажется, после продажи Роналду в июле за 117 млн евро в «Ювентус» находились люди, утверждавшие, что «Реал» будет сильнее без 33-летнего португальца, поскольку игра Мадрида станет более командной. Однако пока всё происходит совсем наоборот: «Ювентус» с Криштиану растёт, как команда, а победитель Лиги чемпионов не тот, что раньше. Феноменальная работоспособность Роналду даёт свои плоды и в Серии А, где он забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 19 турах. Теперь скорее «Ювентус» выиграет ЛЧ, нежели «Реал».