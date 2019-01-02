Как игроки «Зенита» встретили Новый год

Сергей Семак завёл «инстаграм», Жирковы и Ерохины отдыхают в Дубае, а Кришито вспоминает Санкт-Петербург.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак встретил Новый год с семьёй. 2019 год Сергей Богданович начал с того, что завёл себе «инстаграм», так что ждём от него ещё больше милых семейных фото!

Клаудио Маркизио встретил праздник вместе с родными в Дубае, а потом улетел на Мальдивы. Песок на фотографии очень напоминает снег, поэтому Клаудио в летней одежде может представить, будто он в заснеженном Питере.

Магомед Оздоев, который недавно подписался в «Инстаграме» на президента турецкого «Трабзонспора», перед Новым годом провёл традиционный турнир для детей, который носит его имя.

Элегантный Себастьян Дриусси поздравляет всех с Новым годом.

У кого костюм красивее – у Дриусси или Юрия Лодыгина?

Леандро Паредес и его большая семья.

В кругу многочисленных родных 2019 год встретил и Кристиан Нобоа.

Роберт Мак на праздники улетел к себе на родину – в Словакию.

Семьи Александра Ерохина и Юрия Жиркова отдыхают в Дубае.

Эммануэль Маммана, как и большинство игроков «Зенита», встретил Новый год с родными. А в его «инстаграме», как и в «инстаграме» его жены, можно увидеть много фотографий и видео со свадьбы молодых — пара расписалась не так давно.

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев тоже поздравляет всех с Новым годом.

Анатолий Тимощук решил поздравить всех на английском. Кого-то этот акцент напоминает…

Доменико Кришито, хотя он больше и не защищает цвета «Зенита», под Новый год решил вспомнить этот важный этап своей карьеры и ещё раз всех поблагодарить. Очень мило.