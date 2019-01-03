У «МЮ» при Сульшере четыре победы из четырёх и 14 голов. Просто вау!

В последний день 2018 года Алексу Фергюсону исполнилось 77 лет. Дарить что-либо раньше дня рождения – плохая примета, поэтому нельзя считать подарком легендарному коучу «Манчестер Юнайтед» разгром 30 декабря «Борнмута» (4:1) на «Олд Траффорд». Этим подарком от сегодняшнего главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера, назначенного в «МЮ» с благословения Фергюсона, стала победа в первом матче 2019-го в Ньюкасле.

«Манчестер Юнайтед» потрясающе хорош под руководством норвежца! Это не камень в огород Жозе Моуринью, ведь Сульшер получил подготовленную команду. Но факт есть факт: манкунианцы одержали четвёртую победу в четырёх играх при Уле-Гуннаре, который выдал более удачный старт, чем сам португалец в начале своей работы в «МЮ». Если Сульшер победит и в следующем матче, то повторит рекорд другого легендарного тренера – Мэтта Басби.

Три месяца назад, когда, казалось, что судьба Моуринью в клубе уже решена, «Манчестер Юнайтед» выдал совершенно невероятный матч с «Ньюкаслом» на «Олд Траффорд». Тогда хозяева уже к 10-й минуте проигрывали 0:2, однако в последние 20 минут забили трижды, выиграв так, что Особенный чувствовал себя королём. Камбэк отсрочил увольнение португальца. Игра на «Сент-Джеймс Парк» обошлась без такого крутого сценария, хотя «МЮ» с первого удара по мячу обрушил всю мощь своих атак на ворота «сорок» и мог бы забить пару быстрых голов. У Сульшера мы действительно видим иной футбол: более раскованный и рискованный.

Манкунианцы высоко прессингуют, проводят множество атак на высокой скорости. Возможно, что-то изменится позже, а пока эмоциональный подъём и относительно лёгкий календарь позволяют побеждать, демонстрируя зрелищную игру. В то же время первый матч на ноль при Сульшере не должен вводить в заблуждение: «Ньюкасл» опасно контратаковал, используя свободное пространство и промахи защитников гостей. Один только Кристиан Атсу имел не менее трёх голевых моментов.

Ключом к победе «Манчестер Юнайтед» стало тренерское решение: на исходе часа матча Сульшер сделал двойную замену, выпустив на поле Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса. Чилиец, кстати, не играл из-за травмы с 24 ноября, но, похоже, сейчас он в порядке. Какие-то перестановки по ситуации на самом деле напрашивались, вдобавок Сульшер наверняка исходил из того, что «МЮ» играл через два дня на третий и имел на день меньше отдыха, чем «Ньюкасл».

Лукаку забил первым же касанием! Бельгиец добил мяч в ворота допустившего ошибку голкипера «сорок» Мартина Дубравки после классного удара Маркуса Рашфорда со штрафного. Во второй голевой атаке, которая началась с отбора в исполнении Поля Погба, поучаствовали и Лукаку, и Санчес. Выиграв 2:0, «МЮ» приблизился к зоне Лиги чемпионов: отставание от «Челси», сыгравшего вничью с «Саутгемптоном», сократилось до шести очков.

Между тем, нельзя не упомянуть самый яркий матч вечера в АПЛ «Борнмут» – «Уотфорд». В первом тайме эти команды забили на двоих шесть мячей! Особенно красивым получился последний гол Райана Фрейзера, завершившего атаку, в ходе которой несколько игроков «Борнмута» эффектно пропустили мяч. Видимо, соперников настолько разогрело ожидание сражения, которое было отложено на четверть часа из-за пожарной тревоги.

Жаль только, что на этом «Борнмут» с «Уотфордом» остановились, закончив вничью – 3:3.