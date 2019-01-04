Слуцкий из всей РПЛ выбрал Джано. Поможет ли Ананидзе «Витессу»?

Ананидзе может переехать в Нидерланды, Куэва может покинуть «Краснодар» и другие трансферные новости и слухи — в обзоре дня.

«Индепендьенте» сделал «Краснодару» предложение об аренде Куэвы

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва может перебраться в Аргентину, сообщает журналист Матиас Мартинес в своём «твиттере».



В услугах перуанского футболиста заинтересован «Индепендьенте». Утверждается, что аргентинский клуб уже сделал «быкам» предложение об аренде хавбека на полгода с последующим правом выкупа. «Индепендьенте» рассчитывает получить ответ от «Краснодара» в течение ближайших двух дней.

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Напомним, Куэва перешёл в «Краснодар» минувшим летом из «Сан-Паулу». До этого он успел поиграть за такие клубы, как «Райо Вальекано», «Альянса Лима», и некоторые команды из Южной Америки. Минувшим летом Куэва также принял участие в розыгрыше чемпионата мира—2018 в составе сборной Перу, не сумевшей преодолеть групповой этап.

Главные задачи на зиму. «Краснодар» Дерзкие «быки» способны на многое. Но вряд ли они станут чемпионами, если не устранят определённые недостатки.

«Витесс» может арендовать Джано у «Спартака», в переходе заинтересован Слуцкий

Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.



Как утверждает De Gelderlander, грузинский футболист может в январе оказаться в «Витессе». В приглашении хавбека заинтересован лично главный тренер команды Леонид Слуцкий, который хорошо знаком с возможностями Джано по временам работы в России. Ожидается, что «Витесс» постарается договориться со «Спартаком» об аренде Джано до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Ананидзе может покинуть московский клуб зимой, отправившись в аренду. Одним из вариантов продолжения карьеры хавбека были самарские «Крылья Советов».



В нынешнем сезоне Джано принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену во встрече 17-го тура с «Анжи» и отметившись результативной передачей.

Главные задачи на зиму. «Спартак» Из всех клубов претендентов на золото красно-белым придётся поработать больше всех.

«ПСЖ» предложил «Аяксу» € 150 млн за де Лигта и де Йонга

«ПСЖ» вернулся в борьбу за хавбека «Аякса» Френки де Йонга и защитника Матейса де Лигта. Парижане сделали амстердамскому клубу крупное предложение о покупке двух игроков, сообщает Marca.



Действующие чемпионы Франции готовы заплатить € 80 млн за де Йонга и € 70 млн — за де Лигта.



Обоими игроками интересуется «Барселона», однако каталонский клуб вряд ли будет перебивать предложение «ПСЖ». Сине-гранатовые продолжают следить за ситуацией.

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В нынешнем сезоне нидерландской Эредивизии де Лигт забил 2 гола в 16 матчах, де Йонг записал в актив 3 мяча в 15 встречах.



«ПСЖ», набрав 47 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Барселона» (37) занимает первое место в испанской Примере. Оба клуба вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: Навас продлил соглашение с «Реалом» до 2021 года

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас продлил контракт с клубом до июня 2021 года, сообщает Marca.



По новому соглашению 32-летний вратарь будет получать по € 5 млн в год.

Навас потерял место в основном составе «Реала» после перехода в клуб голкипера Тибо Куртуа из лондонского «Челси» минувшим летом. После того как «сливочных» возглавил Сантьяго Солари, игровое время Кейлора уменьшилось ещё больше.



В нынешнем сезоне Навас принял участие в трёх матчах в Лиге чемпионов, а также провёл по две игры в испанской Примере и Кубке Испании.

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«Монако» объявил о переходе Налдо из «Шальке-04»

«Монако» на официальном сайте объявил о трансфере защитника «Шальке-04» Налдо. Контракт 36-летнего игрока с монегасками рассчитан до июня 2020 года.



«Мы рады приветствовать Налдо. Это защитник с большим опытом, который заработал себе имя, играя на самом высоком уровне. Он также известен за свои лидерские качества. Мы уверены, что этот игрок станет важным фактором, подтверждающим наше желание усилить команду в кратчайшие сроки», — сказал вице-президент «Монако» Вадим Васильев.



В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Налдо принял участие в семи матчах (все — в основе).

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Зобнин с сыном отравились во время отдыха в Таиланде

Рамина Зобнина, жена полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, рассказала о проблемах, с которыми семья столкнулась во время недавнего отдыха в Таиланде.



Девушка рассказала об отравлении мужа и сына в комментариях к посту на странице в «инстаграме» Вероники Ерохиной, супруги хавбека «Зенита» и партнёра Зобнина по сборной России Александра Ерохина, в котором она поинтересовалась у подписчиков их опытом отдыха с детьми в Азии.



«Мы недавно оттуда. У меня инфекция в губу попала, раздуло так, что пришлось пить антибиотики… Рому и Роберта настигло отравление… Роберта последние два-три дня рвало, и всё прошло само, когда прилетели домой. Вот такой опыт. Тоже первый раз там были. Не советую. У меня Тай всегда ассоциировался с отравлением, мнение так и не поменялось», — говорится в сообщении Рамины Зобниной.