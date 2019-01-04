«Ливерпуль» отделил от ничьей сантиметр. Клопп впервые проиграл в чемпионате.

Матч сезона в чемпионате Англии!

Если бы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встретились на месяц раньше, это была бы дуэль двух лидеров, не потерпевших ни одного поражения в Премьер-Лиге. После 15-го тура команда Хосепа Гвардиолы опережала команду Юргена Клоппа на два очка. Но в кошмарном для каталонского тренера декабре действующий чемпион проиграл трижды в четырёх турах. Так что перед первым для «Ман Сити» и «Ливерпуля» выступлением в 2019 году фаворитом чемпионской гонки стал уже финалист последней Лиги чемпионов. Красные приехали в Манчестер на фоне девятиматчевой победной серии в АПЛ и с отрывом от «горожан» в семь очков. Совсем другая ситуация: не только турнирная, а и психологическая.

Гвардиола давал странные комментарии за несколько дней до этой игры:



«Что можно сказать, когда «Ливерпуль» проводит девять матчей без пропущенных голов и забивает много? Мы не можем конкурировать с ним с точки зрения сравнения», – сказал Пеп. Потом он назвал «Ливерпуль» лучшей командой в мире и признался, что в случае потери очков чемпионская гонка для «Ман Сити» будет завершена. Возможно, таким образом Гвардиола хотел расслабить соперника, но в «Ливерпуле» же не дураки играют. Наверное, главный тренер попытался при помощи этих слов ещё и снизить давление на своих футболистов, однако сказанное им скорее воспринималось как проявление собственной слабости. Все-таки 500 млн фунтов стерлингов за три года на трансферы вкупе с уникальным стилем от Гвардиолы должны были превратить именно «Ман Сити» в лучшую команду мира.

Что предложил Гвардиола на футбольном поле? «Ман Сити» начал игру с очень высокого и сверхагрессивного прессинга. Хозяева играли по схеме 4-3-3, при этом правый фланг обороны закрывал Данило, для которого это был лишь четвёртый матч в АПЛ в текущем сезоне, а слева действовал штатный центральный защитник Эмерик Лапорт. Очевидно, выбирая кандидатов на эти позиции, Пеп думал, прежде всего, о нейтрализации скоростных форвардов «Ливерпуля». Лапорт – оружие против Мо Салаха. Ранее Гвардиола ставил испанца налево только в матче Лиги чемпионов с «Хоффенхаймом».



Клопп тоже выбрал модель 4-3-3, а не 4-2-3-1. Шердан Шакири остался в запасе, а залечивший травму Джеймс Милнер вернулся в «основу». При похожих схемах было особенно важно, кто как поведёт себя в единоборствах в каждом эпизоде. В прессинге «горожан» Давид Сильва превращался, по сути, во второго форварда, чтобы вместе с Серхио Агуэро вынудить ошибиться защитников или голкипера гостей. Овладевая мячом, «Ман Сити», казалось, и сам готов превратиться в «Ливерпуль»: хозяева стремились максимально быстро доставлять мяч к штрафной красных – в ход шли в том числе длинные забросы на вингеров Рахима Стерлинга и Лероя Зане.



Но «Ливерпуль» оказался и к стартовому натиску хозяев, и контролю мяча в их исполнении, когда игра немного успокоилась. Лидер АПЛ сбивал темп, катая мяч на своей половине, либо уверенно защищаясь позиционно. Фланговые защитники тоже почти ничего не позволяли своим шустрым оппонентам. Когда же в штрафной Алисона становилось горячо, на помощь приходил великолепный Вирджил Ван Дейк.

В результате «Ман Сити» нанёс до перерыва всего два удара и лишь однажды попал в створ. Однако парадокс в том, что этого единственного попадания в створ хватило для гола Агуэро! Деян Ловрен, который называет себя топ-защитником, но, объективно, не является таковым в сравнении с Ван Дейком, прозевал рывок аргентинского нападающего из глубины. Да и Алисон, пожалуй, ошибся – пропустил в ближний угол. У Агуэро потрясающая статистика: он забил «Ливерпулю» в седьмом домашнем матче подряд.

«Ливерпуль» в первом тайме тоже пробил всего дважды, а в створ – один раз. План Гвардиолы по нейтрализации скоростных контрвыпадов красных в целом работал. Много пространства форварды Салах и Ко не получили. Тем не менее даже в таких условиях команда Клоппа должна была открывать счёт. Как же красиво «Ливерпуль» разорвал оборону «Ман Сити» на 18-й минуте (это был вообще первый удар в матче) за счёт стенки Салаха с Робертом Фирмино и передачи египтянина на ход Садио Мане! Хозяевам просто повезло, ведь мяч попал в штангу. И во второй раз повезло, что мяч, отскочивший от голкипера Эдерсона после неудачного выноса Джона Стоунса, пересёк линию ворот не на сто процентов. Какой-то сантиметр отделил лидера АПЛ от гола.

Нельзя сказать чтобы гол «Ман Сити» принципиально изменил игру после перерыва. Команды Гвардиолы и Клоппа продолжили ехать по тем же рельсам – футбол захватывал, несмотря на то, что было мало моментов. Вот только теперь «Ливерпуль» это не устраивало. Немецкий тренер красных уже подумывал о том, чтобы выпустить на поле Шакири, увеличив количество игроков группы атаки. Но тут красные отыгрались, отложив появление швейцарца на 15 минут. Гол сделали крайние защитники гостей. Зане со Стерлингом и до этого без особого желания возвращались назад, чтобы отработать в обороне. В голевом эпизоде Зане тоже лишь обозначал опёку Трента Алесандра-Арнольда, а подстраховать Стерлинга и закрыть Эндрю Робертсона оказалось некому. Фирмино, признанный лучшим бразильским футболистом в Европе в 2018 году, забил свой четвёртый мяч в последних двух турах.

При счёте 1:1 уже Гвардиола собирался сделать замену, выпустив на поле наконец-то залечившего травму Кевина Де Брёйне. Видимо, вместо Зане. Огонь в игре «Ман Сити» затухал. В этом случае решение тренера отменил гол Лероя. Снова здорово сыграл Агуэро, который увёл за собой Александра-Арнольда: благодаря его действиям Зане ворвался в свободную зону, а Стерлинг тоже исправился – сделал хорошую передачу.



«Ман Сити» нанёс «Ливерпулю» первое поражение в сезоне АПЛ. Команда Гвардиолы, который бушевал в тренерской зоне так, что удивил, наверное, даже Клоппа, безусловно, заслужила своей игрой эту победу. С другой стороны, красные не заслужили поражения. В горячей концовке гости имели шансы отыграться, они и по статистике ударов были практически на равных – 7:9 (в створ – 5:4).

Но такой результат однозначно лучше для интриги. Борьба за чемпионство в АПЛ только начинается!