Максименко неожиданно оказался в Ростове, Ханни отдыхает в США, а у Адриано теперь новый образ.

Как игроки «Спартака» встретили Новый год

Защитник красно-белых Сальваторе Боккетти встретил Новый год с семьёй в ресторане. Выглядит он стильно, как и положено любому итальянцу. Впрочем, это можно сказать и о всей его семье.

Илья Кутепов не стал улетать в тёплые края, а встретил Новый год в России. Естественно, сделал он это вместе со своей семьёй.

Вратарь красно-белых Артём Ребров тоже встретил праздник со своей большой семьёй. Футболки у них вполне спартаковские.

Другой голкипер «Спартака» Александр Максименко празднует где-то в Ростове, но при этом не забывает о тренировках.

Софьян Ханни встретил 2019 год в Нью-Йорке.

А у Михаила Игнатова всё по-русски – валенки, деревянная изба и новогодняя ёлка, украшенная в русском стиле.

Новичок «Спартака» Лукас Айртон встречал наступивший год в Бразилии вместе со своей девушкой.

Дмитрий Комбаров тоже поздравляет всех с праздником!

У Самуэля Жиго есть двойной повод праздновать – 1 января у него родился сын!

Луис Адриано, который уже успел сменить цвет волос, провёл новогоднюю ночь с друзьями.

А здесь Георгий Джикия рассказывает, как обычно проводит 1 января.