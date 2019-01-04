Как игроки «Спартака» встретили Новый год

Защитник красно-белых Сальваторе Боккетти встретил Новый год с семьёй в ресторане. Выглядит он стильно, как и положено любому итальянцу. Впрочем, это можно сказать и о всей его семье.
Илья Кутепов не стал улетать в тёплые края, а встретил Новый год в России. Естественно, сделал он это вместе со своей семьёй.
Вратарь красно-белых Артём Ребров тоже встретил праздник со своей большой семьёй. Футболки у них вполне спартаковские.
Другой голкипер «Спартака» Александр Максименко празднует где-то в Ростове, но при этом не забывает о тренировках.
Софьян Ханни встретил 2019 год в Нью-Йорке.
А у Михаила Игнатова всё по-русски – валенки, деревянная изба и новогодняя ёлка, украшенная в русском стиле.
Новичок «Спартака» Лукас Айртон встречал наступивший год в Бразилии вместе со своей девушкой.
Дмитрий Комбаров тоже поздравляет всех с праздником!
У Самуэля Жиго есть двойной повод праздновать – 1 января у него родился сын!
Луис Адриано, который уже успел сменить цвет волос, провёл новогоднюю ночь с друзьями.
А здесь Георгий Джикия рассказывает, как обычно проводит 1 января.