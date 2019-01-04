Квинси Промесу – 27! Как он там в Испании?

Сегодня «Севилья» провела открытую тренировку для болельщиков на своём стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Эта тренировка собрала больше, чем иной матч чемпионата в каком-нибудь другом городе – 20 075 зрителей! Наряду с остальными игроками севильского клуба работал Квинси Промес. Лучшему бомбардиру РПЛ прошлого сезона достались отдельные аплодисменты от болельщиков, более того, в честь голландца даже спели. Всё дело в том, что 4 января форварду исполнилось 27 лет.

Промес перешёл в «Севилью» перед самым закрытием летнего трансферного окна – 31 августа 2018-го. По данным Transfermarkt, «Спартак» получил за свою звезду 20 млн евро. Контракт на пять лет с отступными в размере 150 млн и зарплатой 3,2 млн евро в год служил подтверждением: в испанском клубе всерьёз рассчитывают на Квинси, как на одного из лидеров команды. Да и сегодняшний приём со стороны поклонников красно-белых доказывает, что к экс-спартаковцу по-прежнему относятся в Севилье достаточно тепло. Тем не менее пока голландец активнее проявляет себя в Испании за пределами поля, чем на нём.

Статистика форварда совсем не потрясает. В Примере – 14 матчей без забитых мячей и голевых передач. В Кубке Испании ещё две «пустые» игры. И только в Лиге Европы Квинси стал автором одного гола и двух голевых пасов в шести турах группового этапа. Но даже в еврокубках Промес, по большому счёту, не использовал своих шансов. Два из трёх его результативных действий пришлись на домашний матч с турецким «Акхисар Беледиеспор», в котором «Севилья» катком проехалась по аутсайдеру – 6:0. Против более сильных соперников «Краснодара» и «Стандарда» Квинси так здорово себя не показал.

Понятно, что мешают сложности с адаптацией. Не к стране, а к стилю игры и тактической модели «Севильи». В системе главного тренера Пабло Мачина просто отсутствует любимая голландцем позиция вингера, а в линии нападения у Промеса очень сильные конкуренты – прежде всего это Виссам Бен-Йеддер (14 голов в сезоне-2018/19) и Андре Силва (9 голов). Теперь, правда, стало на одного конкурента меньше: колумбийский нападающий Луис Муриэль только что перешёл на правах аренды в «Фиорентину».

Промес хочет вернуться в «Спартак» на правах аренды

Возможно, трансфер Муриэля удержит в «Севилье» самого Квинси. Неделю назад испанские СМИ написали о желании руководства клуба расстаться с голландцем, поскольку его выступлением недовольны. Что уж говорить, если свою лучшую игру за красно-белых Промес провёл на позиции… правого латераля. Тренер решил дать форварду неожиданную роль в матче 15-го тура Примеры с «Валенсией», чтобы хоть как-то использовать дорогого летнего новичка. В результате Квинси стал лучшим в «Севилье» по отборам мяча (три) и перехватам (пять). Может, под руководством Мачина голландец действительно превратится в Марио Фернандеса?

Как стало известно «Чемпионату», Промес хотел бы вернуться в «Спартак» на правах аренды. Протирать скамейку запасных и за солидную зарплату мало кому приятно, тем более игроку сборной Нидерландов. Выступая за национальную команду, Квинси осенью 2018-го удачно сыграл со сборной Германии. В одной игре сделал голевую передачу, в другой – забил гол. Значит, он может быть полезен в больших матчах. По крайней мере, сам Промес в этом наверняка уверен. Однако, по данным AS, «Севилья» отпустит голландца только при хорошем предложении, а аренда, конечно же, к таковым не относится.

Вдобавок к футбольным проблемам имидж Квинси подпортила история, случившаяся 21 декабря. Экс-спартаковца задержали за вождение в нетрезвом виде. Содержание алкоголя в крови Промеса превысило максимально допустимый уровень (0,25 промилле) более чем в два раза. Голландцу грозили восемь месяцев тюрьмы (условно) и лишение прав на полгода, но футболист, судя по новостям из Испании, отделался штрафом. Его сумма не сообщалась. Известно лишь, что Квинси согласился с решением суда.

«Квинси купил билеты для всех фанатов и каждому подарит по айфону» В Испании сочиняют шутки о том, насколько реально богат Промес.

В Испании обрушилась часть трибуны стадиона. В этом матче сыграл Промес Фанаты «Севильи» на радостях забыли о безопасности.

К счастью, были у Промеса и более приятные истории в Испании. Голландец оплатил счёт в ресторане 13 болельщикам «Севильи», а ещё одному поклоннику команды подарил iPhone стоимостью более 1 тыс. евро. Видимо, на сегодняшней открытой тренировке красно-белых именно эти люди пели громче всех в честь Квинси.

Несложно догадаться, что пожелал себе Промес на день рождения. Пора бы начать забивать в Примере. Первый шанс в 2019 году Квинси, возможно, получит послезавтра: «Севилья» примет «Атлетико» в 18-м туре чемпионата Испании.