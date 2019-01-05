Как игроки ЦСКА встретили Новый год

Защитник армейцев Никита Чернов встретил Новый год в родном городе, в окружении близких и родных.
Хёрдур Магнуссон встречал Новый год на родине – в Исландии.
Как и говорил нашему изданию Ильзат Ахметов, Новый год он встретил дома. С ёлкой фото не нашлось, а всё потому, что 31 декабря у него ещё и день рождения.
А вот Никола Влашич нашёл себе максимально «армейскую» компанию на Новый год.
Яка Бийол встретил Новый год в Загребе в окружении друзей и своей спутницы.
Голкипер армейцев Илья Помазун выбрал место потеплее и отправился на Кубу.
Георгий Щенников встретил 2019 год в компании своей очаровательной жены и двух прекрасных детей.
А вот тут можно послушать поздравления от игроков ЦСКА и главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ПФК ЦСКА Москва.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ПФК ЦСКА Москва.