Кто закончил карьеру в 2018-м. Часть вторая

Роналдиньо, 38 лет (Бразилия)

Год начала карьеры: 1998

Клубы: «Гремио», «ПСЖ», «Барселона», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро», «Флуминенсе»; «Гоа», «Драконы Дели» (оба — мини-футбол).

Титулы: Кубок Интертото, чемпион Испании (2), Суперкубок Испании, Лига чемпионов, чемпион Италии, Кубок Гунабара, Кубок Рио, Кубок Либертадорес, Кубок Мексики, Кубок Америки, чемпион мира, Кубок конфедераций, «Золотой мяч».

О бразильце начали говорить во всем мире после чемпионата мира-2002. В четвертьфинальном матче против Англии он забил шедевральный гол, ставший победным: со штрафного Роналдиньо крученым ударом отправил мяч в ворота Дэвида Симена. Спустя год после этого турнира бразилец перешел в «Барселону», где начал творить настоящие чудеса. Каталонский клуб, который до его прихода четыре сезона не мог ничего выиграть, начал завоевывать трофей за трофеем.

Но «магия» длилась недолго. После неудачного для сборной Бразилии чемпионата мира-2006, Роналдиньо стал менее требовательным к себе, начал пропускать тренировки и нарушать режим. Самюэль Это'О рассказывал: «Из 50 тренировок он был дай Бог на восьми».

Пошли травмы, недовольство болельщиков, критика и давление со стороны прессы. В 2008 году главный тренер Франк Райкард «Барсы» покинул свой пост, вместо него был назначен Хосеп Гвардиола. А он, в свою очередь, ясно дал понять, что хочет работать с управляемыми людьми. Роналдиньо к ним не относился. Так бразилец оказался в «Милане», но там засиять заново не получилось: появился лишний вес, да и скорость стала совсем не та что раньше.

В 2011 году Роналдиньо начал путешествовать по бразильским командам, а в 2015-м и вовсе уехал в Индию – играть в мини-футбол.

Где сейчас? Официальный посол «Барселоны». Правда, на днях власти Бразилии запретили ему покидать страну из-за многомиллионного долга.

Кто закончил карьеру в 2018-м. Часть первая Много легенд.

Дидье Дрогба, 40 лет (Кот-д’Ивуар)

Год начала карьеры: 1998.

Клубы: «Ле-Ман», «Генгам», «Марсель», «Челси», «Шанхай Шэньхуа», «Галатасарай», «Монреаль Импакт», «Финикс Райзинг».

Титулы: чемпион Англии (4), Кубок Англии (4), Кубок футбольной лиги (3), Суперкубок Англии (2), Лига чемпионов, чемпион Турции, Кубок Турции, Суперкубок Турции.

Дрогба, он же Вождь, лучшие годы своей карьеры провёл в «Челси». Там он собрал всевозможные трофеи и установил несколько рекордов: забил больше всех среди иностранных игроков «Челси» (164 гола), стал первым африканским футболистом, который забил больше 100 голов в АПЛ, а также забил больше всех в истории «Челси» в Лиге чемпионов 36 мячей.

Нападающий, обладавший невероятной техникой и мощью, после Лондона отправился в Китай, но уже через год уехал в Турцию, где продолжал феерить. Зажигал он и в Америке, куда уехал доигрывать. Еще в октябре он выдавал какие-то невероятные голы (и это в 40 лет!), а в ноябре объявил, что уходит из футбола. Дрогба попрощался с болельщиками очень трогательным постом в «Инстаграм»: «1989 год – момент, где и когда всё началось. Думая о последних 20 годах своей карьеры, я смотрю на эту фотографию и чувствую гордость от того, чего я достиг как игрок, но больше всего от того, каким человеком я стал».

Где сейчас? Совладелец «Финикс Райзинг». Обещал сделать все, чтобы клуб вышел в МЛС.

Джон Терри, 38 лет (Англия)

Год начала карьеры: 1998.

Клубы: «Челси», «Ноттингем Форест», «Астон Вилла».

Титулы: чемпион Англии (5), Кубок Англии (5), Кубок футбольной лиги (3), Суперкубок Англии (2), Лига Европы, Лига чемпионов.

Еще одна легенда «Челси». Он был настолько предан лондонскому клубу, что после ухода заявил, что не хочет играть против своей бывшей команды, поэтому даже не рассматривал предложения от команд АПЛ. У него были варианты из США и Китая, но в итоге он выбрал выступавшую в Чемпионшипе «Астон Виллу».

Осенью этого года английский защитник взорвал информационное пространство тем фактом, что мог перейти в московский «Спартак». Болельщики столичного клуба уже обрадовались, предвкушая приезд легенды, но в последний момент Терри передумал – по его словам, переезд в Россию вызвал бы немало проблем для его семьи. Какое-то время Джон Терри еще побыл в статусе свободного агента, а потом завершил карьеру.

Где сейчас? Ассистент главного тренера «Астон Виллы».

Рафаэль ван дер Ваарт, 35 лет (Нидерланды)

Год начала карьеры: 2000.

Клубы: «Аякс», «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм», «Бетис», «Мидтьюлланн», «Эсбьерг».

Титулы: чемпион Нидерландов (2), Кубок Нидерландов, Суперкубок Нидерландов, Кубок Интертото (2), Суперкубок Испании, чемпион Дании, бронзовый призер Евро-2004, серебряный призер чемпионата мира-2010.

В «Реал» Рафаэль переходил как один из претендентов на «Золотой мяч», однако в команде полной звезд попросту потерялся. Через год Мануэль Пеллегрини и вовсе заявил, что не нуждается в ряде голландских игроков, среди которых был и ван дер Ваарт.

Следующим клубом Рафаэля оказался «Тоттенхэм», где полузащитник стал одним из ключевых игроков, постоянно забивал, раздавал голевые передачи, но спустя через два года вернулся в «Гамбург». Карьера пошла по нисходящей – талант голландца губили травмы, которые преследовали его на протяжении всего футбольного пути.

Попрощался с футболом ван дер Ваарт красиво – с помощью песни Элвиса Пресли «Myway»: «Если за всю жизнь существует одна возможность использовать «Myway», то это она. Было очень сложно сказать «прощай» игре, которую люблю больше всего на свете. Но словами нельзя описать, как я благодарен за те 18 лет, что был профессиональным футболистом».

Где сейчас? Отдыхает от футбола, проводит время с семьей. Собирается стать тренером.

Робби Кин, 38 лет (Ирландия)

Год начала карьеры: 1997.

Клубы: «Вулверхэмптон», «Ковентри Сити», «Интер», «Лидс», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Селтик», «Вест Хэм», «ЛА Гэлакси», «Астон Вилла», «Атлетико» (Калькутта).

Титулы: Кубок футбольной лиги, Кубок MLS (3), чемпион Европы U19.

За 21 год Кин успел поиграл везде – от Америки до Индии, но всё же большую часть своей карьеры он провёл в Англии. Самым успешным для Робби стал период выступлений за «Тоттенхэм»: на протяжении 8 лет, проведённых в лондонском клубе, он сыграл 306 матчей и забил 122 мяча.

Отличной получилась и карьера Робби Кина в сборной Ирландии. За национальную команду он беспрерывно выступал на протяжении 18 лет (1998 — 2016) и, что самое интересное, ежегодно забивал. Всего за 148 матчей в сборной Робби Кин забил 68 мячей, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды Ирландии.

Где сейчас? Тренер «Атлетико» из Калькутты. Это в Индии.