Черышев начал 2019-й с поражения. Но с его передач могли забить два гола

Для Дениса Черышева 2018 год получился счастливым. Вингер сборной России, ставший одним из героев домашнего ЧМ-2018, и закончил 2018-й красиво. Во встрече 17-го тура чемпионата Испании с «Уэской» он сыграл так, что InStat поставил ему 323 балла и назвал Черышева лучшим левым полузащитником тура. В том матче Денис создал своим пасом один из голов «Валенсии». Всего же в 2018-м он на клубном уровне забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи, кроме того, стал автором шести голов в составе национальной команды.

Почему-то Дениса до сих пор воспринимаешь, как молодого талантливого игрока, которому мешают реализовать огромный потенциал, травмы, а ведь 26 декабря Черышеву исполнилось 28 лет. Представляете, уже 28! Ещё пара лет и он превратится в «ветерана». В одном из интервью сам Денис намекнул, что причина того, что он до сих пор не раскрылся на сто процентов (если забыть ЧМ-2018) заключается не только в многочисленных повреждениях.

«Как мне всегда говорит папа, пока по ушам не наездят, я не заиграю. Считаю, что иногда нужно получить палкой по попе, чтобы играть лучше», – сказал сын бывшего форварда сборной России, а ныне главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева в интервью, размещённом на канале «4D: Чёткий футбол» в YouTube.

Теперь каждый матч для Черышева-младшего – подтверждение статуса звезды, полученного на чемпионате мира в России. Возможно, в Испании его воспринимают так же, как и прежде, хотя газета Marca включила вингера в топ-100 лучших футболистов мира 2018 года, но на родине на него теперь точно смотрят другими глазами. Мы знаем, что Черышев способен «сделать разницу» в матче с командой любого уровня, будь то безнадёжная «Уэска» или воспитавший россиянина великий «Реал».

Сегодня Денис сыграл свой первый матч в новом году. «Валенсия» в 18-м туре Примеры встречалась на выезде с «Алавесом» – достаточно сильным соперником, занимавшим пятое место и преследовавшим «Реал». Черышев вышел в основе «летучих мышей», отыграл все 90 с лишним минут. К сожалению, 2019-й начался для игрока сборной России неудачно: «Валенсия» потерпела поражение – 1:2.

Команда Марселино Гарсия Тораля хорошо начала матч. Быстрый гол на 14-й минуте «Валенсия» забила после удара Дани Парехо со штрафного. Пожалуй, в этом эпизоде не лучшим образом сыграл голкипер «Алавеса» Фернандо Пачеко, который застыл на месте, словно статуя, вместо того, чтобы хотя бы попытаться достать сложный мяч.

Однако уже к перерыву хозяева вели в счёте – 2:1. Команда бывшего защитника «Барселоны» и сборной Испании Абелардо отыгралась тоже в результате «стандарта» – углового. Одним из творцов гола в ворота «Валенсии» стал чилийский центральный защитник Гильермо Марипан, на которого, согласно испанским СМИ, претендуют «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». Перед перерывом гости пропустили после подачи с левого фланга, но тем не менее на игрока сборной России этот гол нельзя повесить. Дело в том, что «летучие мыши» начали встречу по схеме 5-3-2, так что Денис не был чистым фланговым полузащитником. Ошибались у «Валенсии» другие. Голкипер Нето вряд ли имел шансы спасти команду, ведь удар наносился в упор, хотя мяч пролетел между ног бразильца.

По статистике «Валенсия» не уступила «Алавесу»: гости больше владели мячом (54% против 46%), нанесли не меньше ударов по воротам (14:14, в створ – 2:5), подали больше угловых (6:2). Да и по количеству ТТД гости превзошли хозяев. По подсчёту InStat, «Валенсия» совершила 843 ТТД (76% успешных), а «Алавес» – 756 (75% успешных). И всё-таки хозяева победили заслуженно – они просто были острее.

На сей раз Черышев заработал за игру 271 балл – это пятый результат в «Валенсии». Россиянин совершил 70 ТТД при 77% успешных. У Дениса один неточный удар, две передачи под удар партнёрам, 10 из 17 выигранных единоборств, один удачный дриблинг из трёх, три попытки отбора (все – удачные), 10 потерь и пять возвратов мяча. В общем-то, неплохой матч, но этого оказалось мало для победы команды. «Валенсия» осталась на 11 месте, а «Алавес» подвинул «Реал» с четвёртой строчки.