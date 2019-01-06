10 молодых игроков, о которых вы узнаете в 2019 году

Каллум Хадсон-Одой («Челси», Англия)

Гражданство: Великобритания. Позиция: атакующий полузащитник. Возраст: 18 лет.

Одой не стал долго запрягать. С первый чисел нового года стали появляться новости о возможном трансфере британского вундеркинда в «Баварию». Немецкий клуб настойчив и сделал уже три предложения «Челси», а ценник на молодого полузащитника вырос до 30 млн евро.

Есть за что. Каллуму всего 18 лет, но игрок уже сейчас готов ко взрослому футболу. Пример Одой редок. В отличие от многих молодых талантов «Челси», Каллум – полноценный воспитанник синих. Отец Одоя по молодости играл в ганской команде «Хартс оф Оук», но сам Каллум родился и вырос уже в Лондоне. Одой прошёл все возрасты молодёжных сборных Англии, но надолго задержался только в U17 –темпы прогресса вундеркинда опережают его сверстников. В 2017 году Каллум был лидером сборной Англии U17, выигравшей юношеский чемпионат мира в Финляндии, а в прошлом году ярким выступлением за команду U19 обратил внимание Гарета Саутгейта – теперь молодой полузащитник на карандаше у тренера национальной сборной. За скорость и технику обращения с мячом Хадсона справедливо сравнивают с Азаром – в тех нескольких матчах, когда Одой давали игровое время, полузащитник выходил преимущественно на левом фланге. Комбинировал пока не так эффективно, но уничтожал защитника команды-соперника в ситуациях 1-в-1 не хуже бельгийской супервезды.

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В этом сезоне футболист провёл на поле лишь пять игр за основную команду «Челси», но забил гол и выделялся в каждой встрече. Проблема в том, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри – футбольный идеолог, подбирающий стартовый состав под своё видение футбола и старающийся максимально урезать ротацию. Сарри консервативен и считает, что очень немногие команды в мировом футболе могут позволить себе иметь в старте такого молодого игрока. Кажется, «Челси» не входит в этот список. Итальянский специалист хвалит Одой и видит в нём одну из будущих звёзд европейского футбола, но на пресс-конференциях находит ошибки в игре воспитанника команды, критикуя его за игру без мяча в оборонительной фазе. Похоже, Каллуму надоело ждать. В декабре во время переговоров о новом контракте Одой заявил о своём желании или играть больше, или сменить клуб. Чем эта история закончится, узнаем совсем скоро.

Сандро Тонали («Брешия», Италия)

Гражданство: Италия. Позиция: полузащитник. Возраст: 18 лет.

Сандро Тонали — пример, подтверждающий цикличность истории, в том числе и ее футбольной составляющей. 20 лет назад со смены амплуа в «Брешии» началась великая карьера Андреа Пирло. В современной и куда более скромной «Брешии» растет его копия — с такой же причёской, такая же замкнутая и талантливая. Агент Тонали даже считает, что для своих лет Сандро лучше Пирло – в отличие от легенды итальянского футбола, Сандро с начала карьеры занимает позицию реджисты и развивается в ней. Хвалит его и президент «Брешии» Массимо Челлино, по разносторонности и таланту сравнивая игрока с Найнгголаном.

Сравнения более чем заслуженны. В 18 лет Тонали – образцовый реджиста, умеющий разогнать атаку первой передачей. Итальянец хорош в силовом дриблинге и уверенно чувствует себя под давлением, сбрасывая прессинг правильными открываниями. Для плеймейкера у Сандро низкая точность передач, но это не должно смущать – итальянец заточен на игру вперед и избегает стерильного владения с пасами поперек поля. Главный недостаток Тонали проявляется в единоборствах – Сандро легко продавливается более жестким игроком. Впрочем, это не смущает потенциальных покупателей итальянского таланта. Тонали уже связывают с «Сампдорией» и «Челси». Пока непонятно, сменит ли команду Сандро или нет, но в 2019 году мы ещё точно о нём услышим –после восьми провальных сезонов «Брешия» набрала ход и всерьёз претендует на возвращение в Серию А.

Карел Эйтинг («Аякс», Нидерланды)

Гражданство: Нидерланды. Позиция: опорный полузащитник. Возраст: 20 лет.

Странно было бы не обнаружить игрока «Аякса» в списке будущих открытий 2019 года. В новом году «Аякс» наверняка будет ждать распродажа самых ценных активов, но как минимум потеря Френки де Йонга не должна слишком больно ударить по амстердамцам. В молодёжной команде ему подросла достойная замена.

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Эйтинг – ключевой игрой молодёжной команды «Аякса» последних двух сезонов. По стилю игры Карел ближе всего к Хаби Алонсо. Эйтинг – глубоко посаженный плеймейкер с отличным видением поля, контролем мяча и длинным пасом, позволяющим начинать темповые атаки из глубины. При этом Эйтинг не играет на чистых мячах, для своей роли хорошо проявляет себя в единоборствах и правильно занимает пространство в позиционной обороне.

Этот сезон – переходный для Эйтинга. «Аякс» играет 4-3-3 с вершиной треугольника центральных полузащитников вверх. При необходимости Карел может сыграть не только опорником и подняться выше, но пока конкуренция за место в составе «Аякса» слишком высока. Болельщики «Аякса» ждали Эйтинга в основе уже в этом сезоне, но футболист пока уступает место в составе ветерану команды Лассе Шоне.

Юстин Бейло («Фейеноорд», Нидерланды)

Гражданство: Нидерланды. Позиция: вратарь. Возраст: 20 лет.

В 2018 году карьера Бейло стала развиваться очень быстро. Юстин проводит первый сезон во взрослом футболе, но уже вошёл в пятёрку лучших молодых игроков года по версии награды GoldenBoy. В футбол Бейло попал случайно – играл за любительскую команду в Роттердаме и приглянулся скаутам «Фейеноорда». Два года назад с Юстином был подписан первый профессиональный контракт. Уже тогда Бейло считали перспективным игроков, но конкуренция среди вратарей «Фейеноорда» была такой высокой, что вратаря юношеской сборной Нидерландов видели только четвёртым голкипером после Джонса, Вермера и Хана. За два сезона Бейло отвоевал место в стартовом составе — сначала у Вермера, а потом у Джонса, отправившегося на заработки в аравийский «Ан-Наср».

У Бейло довольно средний для голкипера рост, отсюда не совсем уверенная игра в воздухе. В остальном Юстин – вратарь практически без слабых мест. В своём первом сезоне за «Фейеноорд» Бейло уже успел допустить несколько ошибок, самая грубая из которых пришлась на матч с «Аяксом, — после удара де Йонга Юстин сначала пустил мяч между ног, а потом не смог зафиксировать его на ленточке ворот. Тем не менее у Бейло намного больше удачных игр, по которым становится понятно, — в академии «Фейеноорда» вырастили будущего основного вратаря сборной на долгие годы.

Михал Садилек (ПСВ, Нидерланды)

Гражданство: Чехия. Позиция: полузащитник. Возраст: 19лет.

Михала Садилека называют чешским Верратти, а сам игрок равняется на своего тренера Джованни ван Бронкхорста. Михал – цепкий в единоборствах опорник-разрушитель. При этом функционал чеха не ограничивается только оборонительной работой. На уровне юношеских сборных Михал часто наигрывался на позиции центрального полузащитника и брал на себя функции плеймейкера – тащил мяч к чужой штрафной площади на силовом дриблинге или разгонял атаки средним пасом. Кроме того, у чеха поставленный удар, которым он не стесняется пользоваться – за молодёжную команду ПСВ Садилек уже забил несколько красивых голов.

В этом сезоне Михал дебютировал за основную команду, а в следующей своей игре забил победный гол в ворота АЗ. Игра Садилека понравилась ван Боммелу. По словам тренера «Фейеноорда», Михал одинаково эффективен на любой занимаемой им позиции. Пока ван Боммел очень аккуратно подпускает молодого чеха к взрослой команде, но столь яркий дебют точно обеспечит Садилеку больше игрового времени и возможностей проявить себя.

Михал Садилек Фото: Edwin van Zandvoort/Soccrates/Getty Images

Лукас Пакета («Милан», Италия)

Гражданство: Бразилия. Позиция: полузащитник. Возраст: 21 год.

Подписав Лукаса, «Милан» совершил один из самых дорогостоящих трансферов зимнего окна. Пакета – представитель нового поколения футбольных талантов из Бразилии, не такой раскрученный, как Винисиус Жуниор, но точно не менее талантливый. Бразильский полузащитник играл за «Фламенго» с 18 лет, за три года провёл 88 встреч, в которых забил 17 мячей – шикарный показатель для полузащитника. Перед чемпионатом мира Лукас попал в предварительную заявку «пентакампеонов», а чуть позже дебютировал за сборную в матче против США.

По потенциалу в Пакете видят будущего Неймара. На уровня чемпионата Бразилии Лукас умел буквально все. В этом сезоне Пакета был лучшим игроком своей команды по голам, ударам по воротам, подборам, выигранным верховым единоборствам, одним из лучших по отборам и созданным шансам для партнеров. В отличие от того же Неймара, Пакета задействован во всех игровых фазах и не ограничен только работой в чужой трети поля. Номинально Лукас – атакующий полузащитник. При этом футболист успел поиграть за «Фламенго» на 5 позициях, попробовать себя в роли вингера и даже опорного полузащитника. Переход Пакеты в «Милан» предсказуемо спровоцировал сравнение новичка с легендой клуба Кака. Такие авансы пока очень преждевременны, но если Пакета сможет раскрыться хотя бы наполовину от того, как это смог сделать Кака, его переезд в Европу станет одним из самых успешных трансферов «Милана» за последние годы.

Кучо Эрнандес («Уэска», Испания)

Гражданство: Колумбия. Позиция: нападающий. Возраст: 19 лет.

11 очков «Уэски» после половины чемпионата и последнее место в турнирной таблице Примеры – одна из главных несправедливостей сезона в европейских топ-лигах. Команда непривычно смело для новичка дебютировала в чемпионате, чуть ли не в каждой встрече пыталась играть в атаку и в некоторых матчах точно не заслуживала поражение. Кучо Эрнандес – главная звезда испанского клуба, при этом ему не принадлежащая. После феерического сезона за колумбийский «Депортиво», в котором Кучо стал лучшим бомбардиром чемпионата, нападающего выкупил «Уотфорд» и сразу отправил за игровой практикой в Испанию. В «Уэске» Эрнандес продолжил исправно забивать и помог команде впервые в её истории выйти в Примеру.

Кучо – небольшой нападающий с низко посаженным центром тяжести, компенсирующим недостаток габаритов в единоборствах. Самое сильное качество Эрнандеса – открывания. Колумбиец – один из самых быстрых игроков Примеры. Кучо может сыграть на любой позиции в линии атаки, но комфортнее всего чувствует себя в роли центрфорварда. Любимое движение Эрнандеса, принесшее ему уже немало голов, — на стартовом рывке открыться из-за спины последнего защитника на ударную позицию. Этим летом Кучо наверняка будет ждать новый вызов в более жесткой и физически сильной английской премьер-лиге. Посмотрим, как пройдёт адаптация нападающего к новому футболу. Ориентир есть — по стилю игры Эрнандес очень напоминает Серхио Агуэро.

Кучо Эрнандес Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Николо Дзаньоло («Рома», Италия)

Гражданство: Италия. Позиция: полузащитник. Возраст: 19лет.

Пока непонятно, кто выиграл больше от сделки по переходу Найнгголана в «Интер», но переезд в Рим точно пошёл на пользу Николо Дзаньоло. В сентябре итальянский полузащитник, не успев дебютировать за взрослую команду «Ромы», был вызван в основную сборную страны, а дебют Николо в клубе сразу пришёлся на матч с «Реалом. После встречи со «сливочными»Дзаньоло стал чаще подпускаться к основе и даже вышел в стартовом составе в матче против своей бывшей команды «Интера», в котором был самым опасным игроком своем команды.

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Дзаньоло начал свою карьеру в «Фиорентине». Техника и понимание игры были при Николо уже в детстве, но молодой футболист очень медленно развивался и в итоге оказался не нужен родной команде. Прогресс молодого итальянца сдвинулся с места благодаря выступающей в Серии В «Энтелле». Уже через полгода после перехода в новую команду Дзаньоло стал попадать в основную команду, помог «Энтелле» занять 11-е место в чемпионате и привлёк внимание «Интера».

Дзаньоло – техничный атакующий полузащитник с качественным пасом, его главным достоинством. В отличие от большинства игроков группы атаки с итальянским паспортом, Дзаньоло крепок физически и здорово пользуется своими габаритами, продавливая соперников. Игра без мяча – ещё одна сильная сторона полузащитника. Особенно хорошо это проявляется в том, насколько своевременно Дзаньоло выбрасывается в прессинг при позиционной обороне. Легенда «Ромы» Франческо Тотти уже успел похвалить молодого игрока, но попросил не говорить Николо об этом – боится сглазить.

Эван Н’Дика («Айнтрахт», Германия)

Гражданство: Франция. Позиция: защитник. Возраст: 19лет.

Несмотря на затянувшийся кризис «Осера», академия клуба продолжает оставаться одной из самых сильных во Франции. Эван Н’Дика – один из воспитанников нового поколения футбольных талантов «Осера». Н’Дика начал подтягиваться во взрослую команду «Осера» ещё в возрасте 17 лет и провёл полноценный прошлый сезон в стартовом составе французской команды. Летом футболист перебрался в Германию и сходу завоевал место в стартовом составе «Айнтрахта». Кажется, ментально французскому защитнику не 19 лет, а все три десятка – по тому, с каким спокойствием он выполняет свои функции, Н’Дика похож на своего звёздного соотечественника Рафаэля Варана. Подтверждает это и тренер молодёжной команды «Айнтрахта» Александр Шур, отмечая, что Эвану абсолютно всё равно, против кого играть.

«Айнтрахт» выложил за никогда не игравшего в высших лигах топ-чемпионатов игрока более 5 млн евро и не прогадал. Всего за полгода трансферная стоимость Эвана выросла в три раза и с такими выступлениями игрока вряд ли остановится в ближайшем будущем.

Эван Н’Дика Фото: VI Images via Getty Images

Жуан Секейра («Бенфика», Португалия)

Гражданство: Португалия. Позиция: атакующий полузащитник. Возраст: 19лет.

Жуан Секейра, одна из главных надежд португальского футбола, начал свою карьеру в «Порту», провёл там восемь лет, но был исключён из академии – не устраивали габариты. В «Бенфике», своей новой команде, футболист практически сразу начал оправдывать доверие тренерского штаба – в 16 лет стал самым молодым игроком в истории второго дивизиона чемпионата Португалии, а в 17 стал вызываться в молодёжную сборную U21. В этом сезоне португалец стал полноценным игроком главной команды «Бенфики», провёл семь матчей и уже успел несколько раз отличиться.

Секейра – универсальный игрок, способный закрыть любую позицию в атаке, кроме «девятки». В Европе немного футболистов возраста Жуана, способных конкурировать с ним в технической оснащённости. Главное достоинство Секейры – его культура паса. В прошлом сезоне футболист стал четвёртым игроком второго дивизиона Португалии по количеству проникающих передач в среднем за матч. Секейра всегда старается играть вперёд, при этом точность передач Жуана редко опускается ниже 90 процентов.

В конце осени молодой полузащитник «Бенфики» подписал со своей командой новый контракт, увеличивший его отступную стоимость до 100 млн евро. Ещё толком не успевшим закрепиться во взрослом футболе Секейрой активно интересуются топ-клубы английской Премьер-лиги, поэтому «Бенфика» не собирается повторять ошибки «Порту» и отпускать своего главного таланта без внушительной компенсации.