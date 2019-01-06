События, которые обязательно произойдут в 2019-м. Наш прогноз

В «Спартаке» опять будет скандал

Самое очевидное, что только можно предположить. Огромное количество проблем тянется ещё с прошлого года: ситуация вокруг Глушакова, непонятное будущее Романа Ерёменко. А ведь ещё есть потенциально проблемные истории вокруг контрактов молодёжи и лидеров, вопрос основного вратаря после возвращения Селихова, трансферная деятельность. А ещё – это «Спартак». И даже собственные болельщики понимают, что их клуб не способен прожить год без потрясений.

Артём Дзюба перестанет быть героем

Уже к концу года, когда форварда «Зенита» признавали лучшим по самым разным версиям, начались возмущённые разговоры. Ничего особо не сделал, сказал пару речей на камеру, прикольно отпраздновал голы на ЧМ-2018 — и вот уже герой?



В России не любят ярких личностей. Героизм в нашей стране должен быть скучным, молчаливым и сторониться внимания. Дзюба не такой, он постоянно говорит. Иногда спорные вещи, иногда недалёкие. Под конец года зачем-то сказал странную фразу о том, что 2019-й будет годом Кокорина. Потому что тот – поросёнок. Непонятная шутка, которая не очень соответствовала тому, что Дзюба говорил по ходу года.

Со своим характером, вероятно, Дзюба вновь сделает или скажет что-то такое, чего никто не поймёт. И героя по привычке сбросят с постамента, на который сами затащили. Впрочем, судя по другим интервью Артёма, сам он к такому развитию событий готов.

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Фёдор Смолов вернётся к жизни

Всё должно было сложиться по-другому, но 2018-й получился для Смолова переломным совсем не в тех смыслах, о которых все думали. К счастью, одно из главных достоинств Фёдора – он уже несколько раз переживал подобные разочарования и преодолевал их. Вернуться ещё сильнее, чем раньше, – главная цель Смолова на этот год. Есть все основания допустить, что один из сильнейших форвардов страны на данный момент вновь начнёт много и классно забивать.

В СМИ появится слух о продаже ЦСКА

Это вообще уже можно делать отдельным мемом. Евгений Гинер примерно раз-два за год по версии разных источников продаёт ЦСКА. Обычно такую информацию публикуют издания, не связанные со спортом напрямую – финансовые или политические. Рассказывают о финансовых проблемах клуба и его владельца, перечисляют всех потенциальных покупателей, вспоминают все предыдущие разговоры. И на этом обычно всё заканчивается. Но тему с будущим владельцем «армейского» клуба обязательно кто-нибудь поднимет и в этом году.

РПЛ накосячит с календарём

Если бы это было ставкой, то коэффициент на неё следовало бы давать не выше 1.2. Разговоры о странной логике составления календаря матчей Премьер-Лиги идут каждый год. Сезон за сезоном клубы и РПЛ собираются, согласовывают и обсуждают. А потом сваливают друг на друга ответственность, хотя страдают в первую очередь болельщики. Нет ни единой предпосылки, что ближайшим летом в лиге вновь не нарисуют календарь, по которому потом придётся что-то объяснять и корректировать на ходу.

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За «Краснодар» забьёт свой первый гол очередной школьник

Академия краснодарского клуба постепенно выходит на те мощности, которые от неё ждут. В заявку первой команды «быков» попадает всё больше собственных воспитанников, и они приносят результат – в том числе голами. Ближе всех к своему дебютному мячу за основу – Даниил Уткин. Парень играет в центре полузащиты, но с подключениями вперёд и ударом у него всё в порядке:

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФК «Краснодар».

Но есть и другие молодые футболисты из «Краснодара-2», которые за год легко могут дорасти до уровня первой команды.

В ФНЛ опять будут умирать клубы

Во второй лиге российского футбола сейчас 20 команд. Примерно у 10 из них точно есть различные финансовые проблемы. Примерно у 15 из них будущее всегда зависит от настроения главы региона, который клуб представляет. Сменится начальство, потеряет интерес к футболу – можно сниматься с турнира и пыхтеть в ПФЛ ради пары сотен местных болельщиков. ФНЛ с этим ничего сделать не может, но нельзя сказать, что активны попытки сделать привлекательной саму лигу. Чтобы человек, отвечающий за финансирование команды ФНЛ, понимал, куда уходят деньги. Лига практически не работает с болельщиками сама и не заставляет делать это клубы. Так что и в этом году мы услышим истории, как у кого-то не хватило денег на выезд, кто-то не платил месяцами зарплату футболистам, а кто-то вообще закончил существование в прежнем статусе.

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол

Вся эта история, конечно, крайне непонятна, и развитие событий непредсказуемо. Но всё-таки: если бы их хотели посадить с реальным сроком, то наверняка уже сделали бы это. Но быстрая посадка в тюрьму означала бы выход из инфополя, а СИЗО и регулярные суды позволяли раз в несколько недель напоминать об этой истории. Публичная порка, видимо, должна выглядеть именно так. А в реальном сроке для Кокорина и Мамаева никто в целом, судя по всему, не заинтересован. Иначе следствие уже давно бы закончилось. Ждём условного наказания и выхода обоих на поле. Пусть даже это будет коробка у подъезда.