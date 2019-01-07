Пепе и Сеск Фабрегас должны стать одноклубниками Головина

«Монако» вышел в 1/16 финала Кубка Франции, клуб из 4-й лиги выбил «Марсель»



В матче 1/32 финала Кубка Франции «Кане Руссийон», выступающий в пятом дивизионе чемпионата страны, принимал «Монако» из Лиги 1. Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол в составе победителей на 2-й минуте забил французский полузащитник Муса Силла. Таким образом, «Монако» вышел в 1/16 финала турнира, а «Кане Руссийон» из Кубка Франции вылетел.



В другом матче 1/32 финала «Андрезьё» из четвёртого дивизиона на своём поле сенсационно обыграл «Марсель» из Лиги 1 со счётом 2:0 и вышел в следующий раунд турнира.



В ещё одной встрече этой стадии Кубка Франции «Реймс» на своём поле обыграл «Ланс» со счётом 2:0 и также вышел в 1/16 финала.

Пепе отказал «Арсеналу» ради перехода в «Монако»



Бывший защитник «Бешикташа» Пепе Кеплер близок к переходу в «Монако». Ради подписания контракта с монегасками 35-летний португалец отказался от предложения лондонского «Арсенала», сообщает L’Équipe.



Ранее появилась информация, что Пепе мог продолжить карьеру в «Порту», за который выступал с 2004 по 2007 год, но посчитал вариант с «Монако» более предпочтительным.



В декабре 2018 года Пепе договорился с руководством «Бешикташа» о расторжении контракта. В турецком клубе игрок провёл сезон-2017/18 и первую половину нынешней кампании.



Ожидается, что в «Монако» также перейдёт хавбек лондонского «Челси» Сеск Фабрегас. Ранее монегаски объявили о трансфере бразильского 36-летнего защитника Налдо.



«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Самые трогательные поступки 2018 года В футболе есть вещи, которые важнее голов, очков и титулов.

«Манчестер Сити» разгромил «Ротерхэм» со счётом 7:0 в матче Кубка Англии



В матче 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» из английской Премьер-лиги принимал «Ротерхэм Юнайтед», который выступает в Чемпионшипе. Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:0.



В составе победителей голы на свой счёт записали Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Николас Отаменди, Лерой Зане, а ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник гостей Олувасемилого Аджайи. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в 1/16 финала турнира, а «Ротерхэм Юнайтед» из Кубка Англии вылетел.



В других матчах 1/32 финала, которые проходили параллельно, «Уотфорд» на выезде обыграл «Уокинг» со счётом 2:0, а «Фулхэм» на своём поле потерпел поражение от «Олдхэм Атлетик» (1:2).

Клуб из середины таблицы 4-го дивизиона выбил «Лестер» из Кубка Англии



В матче 1/32 финала Кубка Англии «Ньюпорт Каунти» принимал «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Родни Парад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Джамилл Мэтт и Падрэйг Амонд, который реализовал пенальти на 85-й минуте. За гостей отличился Рашид Геззаль. Таким образом, «Ньюпорт Каунти» вышел в 1/16 финала турнира, а «Лестер» из Кубка Англии вылетел.



«Ньюпорт Каунти» занимает 13-е место в турнирной таблице четвёртого английского дивизиона после 25 проведённых матчей. «Лестер» — на седьмой строчке в таблице английской Премьер-лиги после 21 тура.

«Реал» проиграл «Реалу Сосьедад», потерпев шестое поражение в сезоне



В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» уступил «Реалу Сосьедад» со счётом 0:2. Матч состоялся в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслуживал арбитр Хосе Мунуэра Монтеро.



Счёт был открыт уже на третьей минуте, отличился Виллиан Жозе, реализовавший 11-метровый. В середине второго тайма «Королевский клуб» остался в меньшинстве, за две жёлтые карточки был удалён Лукас Васкес. В концовке встречи второй гол забил Рубен Пардо, которому ассистировал Виллиан Жозе.



После матча «Реал» остался на пятом месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата, набрав 30 очков. «Реал Сосьедад» (22) поднялся на 11-е место.



В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Бетисом». Матч состоится 13 января. «Реалу Сосьедад» предстоит домашняя встреча с «Эспаньолом» (14 января).

«Челси» готов предложить «ПСЖ» £ 50 млн за Кавани



Руководство лондонского «Челси» в это трансферное окно намерено предложить «ПСЖ» £ 50 млн (около € 55,8 млн) за нападающего Эдинсона Кавани, сообщает Daily Express.



Кавани выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Контракт 31-летнего уругвайца с действующими чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2019/20.



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Эдинсон забил 10 голов и отдал одну результативную передачу в 11 матчах. В Лиге чемпионов форвард записал в актив 2 мяча и 1 голевой пас в 6 встречах.



Ранее сообщалось, что лондонский клуб ведёт переговоры с «Миланом» и «Ювентусом» о трансфере нападающего Гонсало Игуаина.



«Челси», набрав 44 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 12 января команда Маурицио Сарри на домашнем стадионе проведёт матч 22-го тура с «Ньюкасл Юнайтед».

Самедов успешно провёл переговоры с «Крыльями Советов»



Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов близок к переходу в самарский клуб.

«Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всём договорились. Официально всё будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



5 января стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Самедовым по обоюдному согласию сторон. 34-летний полузащитник является воспитанником красно-белых. Он провёл за московский клуб 109 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.



По итогам 16 туров «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Срок восстановления Бэйла может увеличиться до четырёх недель



Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит из-за травмы от двух до четырех недель. Об этом сообщает AS.



По данным источника, у футболиста диагностировано повреждение левой икроножной мышцы. Ранее сообщалось, что форвард будет вынужден пропустить от 10 до 15 дней.



Напомним, что эта травма стала уже 22-й для Бэйла за время выступлений за «Королевский клуб». В среднем он получает почти пять травм в год.



29-летний Бэйл перешёл в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионата Испании, стал автором четырёх забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Его контракт с мадридским клубом действует до лета 2022 года.