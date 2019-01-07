Как футболисты и тренеры встретили Рождество

Александр Самедов расторг контракт со «Спартаком» и вот-вот перейдёт в «Крылья Советов». Но праздновал Рождество в компании лучших друзей из «Спартака» — Жано Ананидзе и Георгия Джикии.
Валерий Карпин уже готовит «Ростов» на сборах ко второй половине сезона, но не забыл поздравить всех с Рождеством.
Бывший защитник, а ныне директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов перед Рождеством сыграл в футбол.
Один из самых жёстких игроков российского чемпионата – Александр Гацкан очень тепло поздравил всех с этим праздником.
Дмитрий Тарасов встретил Рождество в кругу семьи.
Станислав Крицюк последовал этому же принципу.
Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора питерского клуба – Вячеслав Малафеев тоже был со своими близкими.
Илья Кутепов всех поздравил стихами.