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Как футболисты и тренеры встретили Рождество

«Чемпионат»
Фото: instagram.com/19samedov84
Как футболисты и тренеры встретили Рождество
Кто-то уже вовсю работает, кто-то играет в футбол, а кто-то проводит его с лучшими друзьями.
Футбол / РПЛ

Александр Самедов расторг контракт со «Спартаком» и вот-вот перейдёт в «Крылья Советов». Но праздновал Рождество в компании лучших друзей из «Спартака» — Жано Ананидзе и Георгия Джикии.

Валерий Карпин уже готовит «Ростов» на сборах ко второй половине сезона, но не забыл поздравить всех с Рождеством.

Бывший защитник, а ныне директор ДЮСШ ЦСКА Олег Корнаухов перед Рождеством сыграл в футбол.

Один из самых жёстких игроков российского чемпионата – Александр Гацкан очень тепло поздравил всех с этим праздником.

Дмитрий Тарасов встретил Рождество в кругу семьи.

Станислав Крицюк последовал этому же принципу.

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора питерского клуба – Вячеслав Малафеев тоже был со своими близкими.

Илья Кутепов всех поздравил стихами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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